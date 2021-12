Đại gia “Dũng lò vôi” và bà Nguyễn Phương Hằng thế chấp loạt tài sản huy động 180 tỷ đồng

Công ty Cổ Phần Đại Nam do ông Huỳnh Uy Dũng (còn được biết đến với biệt danh “Dũng lò vôi”) làm Chủ tịch HĐQT; vợ ông Dũng – bà Nguyễn Phương Hằng hiện là Tổng giám đốc.

Theo công bố của Công ty Cổ phần Đại Nam, doanh nghiệp đã phát hành thành công 180 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo. Lãi suất áp dụng cho kỳ điều chỉnh lãi suất đầu tiên ở mức cố định 10%/năm (kỳ hạn trả lãi tối đa 6 tháng 1 lần).

Lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo bằng tổng của 3,5%/năm cộng với lãi suất tham chiếu của kỳ điều chỉnh lãi suất đó nhưng không thấp hơn 10%/năm.

Công ty Cổ phần Đại Nam cho biết, mục đích của đợt phát hành trái phiếu lần này là nhằm đầu tư xây dựng Nhà xưởng cho thuê số 2 thuộc Khu công nghiệp Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Theo công bố của doanh nghiệp, Đại Nam sẽ dùng doanh thu cho thuê nhà xưởng này để đảm bảo nguồn tiền trả gốc và lãi khi trái phiếu đến hạn vào cuối năm 2026.

Trong khi đó, trái phiếu được đảm bảo bằng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại Khu nhà ở Đại Nam, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Thông tin từ Công ty Cổ phần Đại Nam cũng cho biết lãi suất tham chiếu là lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Việt Nam đồng, trả lãi cuối kỳ cao nhất, kỳ hạn 12 tháng do Ngân hàng TMCP Phương Đông công bố vào ngày xác định lãi suất của kỳ điều chỉnh lãi suất tương ứng.

Toàn bộ lô trái phiếu doanh nghiệp của đại gia “Dũng lò vôi” và CEO Nguyễn Phương Hằng được một tổ chức tín dụng trong nước mua. Trong đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS) làm tổ chức tư vấn và đại lý phát hành. Ngân hàng TMCP Phương Đông là tổ chức quản lý tài sản đảm bảo.

Công ty Cổ Phần Đại Nam có tiền thân là Công ty Cổ phần phát triển Khu Công Nghiệp Thanh Lễ được thành lập năm 1996, bên cạnh Becamex IDC thì Đại Nam là một trong những đơn vị hàng đầu về bất động sản, công nghiệp tại Bình Dương nói riêng và Đông Nam Bộ nói chung.

Các dự án bất động sản do doanh nghiệp của đại gia “Dũng lò vôi” và CEO Nguyễn Phương Hằng làm chủ đầu tư trong thời gian qua có thể kể đế như: Khu đô thị trung tâm hành chính Dĩ An, Khu nhà ở Sóng Thần 2, Khu thô thị dịch vụ thương mại Sóng Thần, khu dân cư Đại Nam – Bình Phước, Khu dân cư Tân An 2, khu dân cư Đại Nam – Thủ Dầu Một,…

Ngoài ra Đại Nam còn biết đến với vai trò là chủ đầu tư của Khu du lịch Đại Nam với diện tích vào khoảng 450 ha với kinh phí xây dựng lên tới 6.000 tỷ đồng.

Động thái huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp của Đại Nam diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh bị tác động tiêu cực của dịch Covid-19. Trong đó, hoạt động khai thác khu du lịch Đại Nam đã phải đóng cửa trong thời gian dài bởi tác động của dịch bệnh.

Bên cạnh đó, những "lùm xùm" xoay quanh câu chuyện từ thiện, tố cáo giữa bà Nguyễn Phương Hằng và một số nghệ sĩ, người nổi tiếng cũng là vấn đề "nóng" trong những tháng gần đây khi nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong và ngoài nước.

Dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh nhưng trong đợt bùng phát Covid-19 vừa qua, Đại Nam của đại gia “Dũng lò vôi” và bà Nguyễn Phương Hằng cũng gây nhiều chú ý khi trao tặng oxy cho các tuyến đầu chống dịch, đồng thời chi hàng ngàn tỷ đầu tư xây dựng nhà máy găng tay phục vụ nhu cầu tăng cao trong bối cảnh dịch còn diễn biến phức tạp.

