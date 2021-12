Ngoài lô đất giá 2,4 tỷ đồng/m2, TP. HCM còn có loạt dự án siêu sang gây “sốc” khác

Theo giới kinh doanh bất động sản, trước khi Tân Hoàng Minh đưa ra mức giá lịch sử hơn 2,4 tỷ đồng/m2 trong cuộc đấu giá 4 lô đất tại Thủ Thiêm ngày 10/12, phá vỡ mọi kỷ lục giá đất tại TP.HCM từ trước đến nay, giá đất tại khu vực này dao động 350-400 triệu đồng/m2. Song, trước đó tại thị trường Tp. HCM đã có những dự án siêu sang được chào bán ra thị trường với mức giá hơn 500 triệu/m2.

Cụ thể, đứng hàng đầu trong danh sách các dự án đắt đỏ bậc nhất là One Central Saigon - một trong ba dự án tọa lạc tại trung tâm quận 1.

One Central Saigon là một trong những dự án đắt đỏ bậc nhất TP HCM

One Central Saigon có vị trí được đánh giá là "kim cương" tại khu tứ giác Bến Thành, giữa 4 mặt tiền đường Lê Thị Hồng Gấm, Calmette, Phạm Ngũ Lão, Phó Đức Chính (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1). Dự án xây dựng trên diện tích 8.600m2, có quy mô 2 tòa tháp cao 48 - 55 tầng. Dự án cung cấp cho thị trường 214 căn hộ có diện tích 90 - 275 m2.

Tháng 10/2009, khu đất này được UBND TP.HCM giao cho Tập đoàn Bitexco. Dự án khởi công lần đầu vào năm 2012, dự kiến hoàn thành vào năm 2015, nhưng tiến độ xây dựng liên tục gián đoạn. Tháng 10/2019, dự án được tái khởi công và tháng 12/2019 đã được chuyển nhượng cho Công ty TNHH Saigon Glory - công ty con vốn 100% Tập đoàn Bitexco.

Đầu năm 2021, cổng chào dự án Spirit of Saigon bất ngờ xuất hiện cái tên Masterise Homes với nhiều thông tin mới, như đổi tên thành One Central Saigon và thay đổi tổng thầu.

Dù chưa mở bán chính thức, One Central Saigon được xem là căn hộ siêu sang có giá bán đắt đỏ bậc nhất TP.HCM hiện nay.

Theo thông tin chia sẻ của giới đầu tư, các căn hộ tại đây mới có giá rumor (giá chưa chính thức) là 25.000 USD/m2 – tương đương 575 triệu đồng/m2 chưa bao gồm thuế phí.

Với đơn giá này, mỗi căn hộ từ 90m2 có giá bán thấp nhất là gần 52 tỷ đồng.

Thực tế, chủ đầu tư dự án này là Masterise Homes chưa công bố giá. Mức giá 25.000 USD/m2 dựa trên số liệu do một đơn vị nghiên cứu thị trường công bố, từ lúc dự án còn mang tên cũ là Spirit of Saigon của chủ đầu tư cũ là Saigon Glory.

Dự án Grand Marina Saigon bao gồm 8 tòa tháp có giá bán dao động từ 350 - 423 triệu đồng/m2

Đứng thứ 2 trong danh sách này là Grand Marina Saigon (khu Ba Son, quận 1) với giá bán dao động khoảng 350 - 423 triệu đồng/m2, tương đương 18 - 41 tỷ đồng/căn.

Dự án đắt đỏ này cũng do Masterise Homes làm chủ đầu tư. Mức giá phổ biến đang giao dịch trên thị trường sơ cấp là 350 - 423 triệu đồng/m2. Giá bán rumor của dòng sản phẩm này khởi điểm 16.000 USD/m2. Như vậy, mỗi căn hộ diện tích 51 - 140m2 sẽ dao động 18 - 41 tỷ đồng. Khách hàng phải chi 500 triệu đồng cho 1 suất đặt chỗ (có hoàn lại) ở giai đoạn 1.

Grand Marina Saigon cũng có vị trí "kim cương" tại quận 1, trong khu đô thị Ba Son giáp các tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng và có view hướng về kênh Thị Nghè và sông Sài Gòn. Dự án bao gồm 8 tòa tháp cao 36 - 60 tầng, cung cấp cho thị trường tổng cộng 6.000 căn hộ.

Giai đoạn 1 dự án gồm 4 tòa tháp, hiện nhiều sàn giao dịch bất động sản đã mở cho khách hàng đặt chỗ.

Grand Marina Saigon cũng được phát triển theo mô hình bất động sản có thương hiệu. Đây là dự án đầu tiên được phát triển dưới sự hợp tác của Masterise Homes và Tập đoàn vận hành khách sạn hàng đầu thế giới Marriott International dưới thương hiệu JW Marriott. Đây cũng sẽ là khu branded residence lớn nhất thế giới của Marriott International.

Theo thông tin trên fanpage Grand Marina Saigon, chủ đầu tư Masterise Homes cho biết dự án đã giao dịch thành công hàng trăm căn hộ hàng hiệu trong đợt mở bán tại Việt Nam, với mức giá ngang với các dự án cao cấp hàng đầu Bangkok và Singapore.

Dự án tiếp theo góp mặt trong 3 dự án căn hộ xa xỉ tại quận 1, TP.HCM là The Marq. Dự án nằm tại đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, do Hong Kong Land và An Khang phát triển.

Căn hộ tại The Marq có giá dao động 7,2 - 60 tỷ đồng/căn

Các căn hộ có diện tích 45 - 250m2, giá dao động 7,2 - 60 tỷ đồng/căn, đã mở đăng ký giữ chỗ từ cuối năm 2019, hiện hầu hết sản phẩm đã có chủ.

The Marq bao gồm 2 khối căn hộ cao 26 tầng, 3 tầng hầm và một tầng lửng, cung cấp cho thị trường 515 căn hộ 1 đến 4 phòng ngủ và các căn penhouse diện tích 234 - 250m2.

Dự án khởi công từ giữa năm 2018, dự kiến thời gian bàn giao vào tháng 2/2022.

Tại Khu đô thị Thủ Thiêm – nơi có những lô đất được định giá tăng “sốc” thị trường vừa qua hiện cũng có loạt dự án siêu sang đang triển khai, gồm The River Thủ Thiêm, The Metropole Thủ Thiêm và Empire City. Được biết, mức giá của các căn hộ ở đây cũng siêu đắt đỏ, từ 6.000 – 9.000 USD/m2.

The Metropole Thủ Thiêm có vị trí tại khu đất 1-16 và 1-17 với tổng diện tích đất 75.965 m2, thuộc khu chức năng số 1 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án có lợi thế nằm ngay chân cầu Thủ Thiêm 2 nối quận 1 với bán đảo Thủ Thiêm. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Quốc Lộc Phát, đơn vị phát triển là Sơn Kim Land.

Các căn hộ tại The Metropole Thủ Thiêm có giá từ hơn 4.000 USD/m2 tới 8.000 USD/m2

Dự án có mật độ xây dựng chỉ 28% với 5 block nhà cao 12 tầng. Dự kiến khi hoàn thiện sẽ cung cấp ra thị trường hơn 1.021 căn hộ và khoảng 100.000 m2 văn phòng cho thuê.

Giá bán căn hộ tại dự án The Metropole Thủ Thiêm thấp nhất là từ hơn 4.000 USD/m2 và cao nhất là khoảng gần 8.000 USD/m2.

The River Thủ Thiêm là dự án căn hộ có mức giá đắt đỏ thứ 2 sau The Metropole Thủ Thiêm. Dự án có diện tích đất 15.378 m2 tại lô đất 3-15, nằm trên Đại Lộ Vòng Cung, do City Garden (thành viên của Refico) hợp tác cùng Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) phát triển.

The River Thủ Thiêm có 3 khối tháp cao 18 tầng, bao gồm các loại hình sản phẩm như căn hộ hạng sang, căn hộ biệt thự trên không (Pool Villas), căn hộ sân vườn và căn hộ thương mại (Shophouse).

Hiện khu căn hộ đã hoàn thiện phần thô, dự kiến bàn giao 525 căn hộ trong năm 2022. Giá giao dịch căn hộ này trên thị trường đang ở mức 130 triệu đồng/m2, tăng khoảng 30% so với thời điểm mở bán 1 năm trước, mức 100 triệu đồng/m2.

Với Empire City - đây là dự án hạng sang triển khai đầu tiên trong 3 dự án xa xỉ tại khu đô thị này, bắt đầu từ 2016.

Empire City có vị trí tại Khu chức năng số 2b – Khu đô thị Thủ Thiêm. Dự án do Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương làm chủ đầu tư với vốn khoảng 1,2 tỷ USD.

Dự án có diện tích 14,6 ha, gồm 3.787 căn hộ cao cấp, khách sạn, văn phòng, khu bán lẻ và tòa tháp phức hợp cao nhất Sài Gòn, với 86 tầng. Tòa tháp 86 tầng chính là điểm nhấn cao nhất cho toàn Khu đô thị mới Thủ Thiêm, có hướng chính nhìn về sông Sài Gòn và trung tâm quận 1.

Empire City là một trong những phân khu lớn thuộc đô thị mới Thủ Thiêm, giáp công viên ven sông Sài Gòn, nằm giữa khu phức hợp Eco Smart City (Khu 2a), Khu phức hợp Thể thao, giải trí (Khu 2c).

Hiện tại, giá bán trên thị trường của khu căn hộ tại dự án dao động từ 115 – 180 triệu đồng/m2.

Ngoài ra, theo khảo sát của Rever về mức độ tăng giá nhà chung cư tại TP.Thủ Đức vừa được công bố mới đây, cho thấy giá bán căn hộ cao nhất tại bán đảo Thủ Thiêm ghi nhận 210 triệu đồng/m2. Giá này thuộc về khu căn hộ The Opera Residence – giai đoạn 3 của dự án The Metropole Thủ Thiêm. Được biết, mức giá này đã tăng hơn 31% sau 1 năm chủ đầu tư mở bán, với 160 triệu đồng/m2.

