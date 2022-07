Đại gia 65 tuổi người Bắc Ninh sở hữu khối tài sản gần 1.700 tỷ đồng

Trong tuần giao dịch từ ngày 4 đến 8/7, chỉ số VN-Index giảm 27,59 điểm (-2,3%); HNX-Index giảm nhẹ 1,08 điểm (-0.39%). Khối lượng khớp lệnh trung bình trên sàn HOSE đạt gần 455 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 7,28% so với tuần giao dịch trước. Sàn HNX đạt trung bình gần 52 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 12% so với tuần giao dịch trước.

Trái ngược với đà lao dốc của VN-Index, trong tuần giao dịch vừa qua khối tài sản của đại gia 65 tuổi người Bắc Ninh Nguyễn Như So – Chủ tịch CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam vẫn ghi nhận tăng thêm gần 250 tỷ đồng.

Theo đó, trong tuần DBC của CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam ghi nhận mức tăng thêm 3.650 đồng/cổ phiếu tương đương mức tăng 17,42%, đây cũng là một trong những mã cổ phiếu có mức tăng mạnh nhất trong tuần giao dịch từ 4 đến 8/7.

Đà tăng mạnh của DBC giúp khối tài sản của ông Nguyễn Như So tiến gần mốc 1.700 tỷ đồng

Lý giải về đà tăng mạnh của DBC trong thời gian gần đây, giới chuyên môn nhận định việc giá thịt lợn tăng, đặc biệt mấy ngày trở lại đây khi thị trường Trung Quốc ghi nhận sự đột biến. Cập nhật ngày 6/7, giá thịt lợn hơi tại các công ty chăn nuôi tăng từ 1-5 giá so với tuần trước, lên 59.000 - 63.000 đồng/kg. Lợn hơi nuôi trong dân dao động từ 54.000 – 59.000 đồng/kg, cũng tăng 2 giá so với cuối tuần trước.

Tính theo giá thị trường kết thúc phiên giao dịch ngày 8/7, khối tài sản của đại gia 65 tuổi người Bắc Ninh đang trực tiếp nắm giữ có giá trị hơn 1.684 tỷ đồng. Với khối tài sản này, đại gia 65 tuổi đứng trong Top những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Sau đà giảm mạnh của thị trường chứng khoán trong tuần giao dịch vừa qua, nhận định về xu hướng thị trường trong phiên giao dịch ngày 11/7, chuyên gia của CTCK Bản Việt (VCSC) dự báo trong phiên giao dịch tới, thị trường tiếp tục giằng co vào đầu ngày trong đó VN30 sẽ chịu lực bán từ kháng cự MA5 còn VN-Midcap, VN-Smallcap và HNX-Index sẽ chịu lực bán khi tăng và chạm vào kháng cự MA10, MA20 ngày. Nhiều khả năng lực bán này sẽ tạo đà giảm cho chỉ số VN-Index để kiểm định lại hỗ trợ tại 1.160 – 1.170 điểm.

Nếu lực mua đủ mạnh vào cuối ngày giúp VN-Index duy trì đóng cửa trên mốc 1.175 điểm và các chỉ số đại diện nhóm vốn hóa và vừa nhỏ đóng cửa trên các đường MA10, MA20 ngày thì tín hiệu đầu tư ngắn hạn có thể sẽ xuất hiện ở một số phân khúc, đặc biệt là tài chính và bất động sản. Ngược lại, việc VN-Index đóng cửa dưới 1.160 điểm sẽ là một tín hiệu củng cố đà giảm về 1.080 – 1.100 điểm.

CTCK Asean (Aseansc) dự báo trong phiên giao dịch ngày 11/07, chỉ số VN-Index sẽ có quán tính tăng điểm để kiểm định vùng kháng cự gần 1.175 – 1.180 điểm, và xa hơn là vùng kháng cự 1.185 – 1.190 điểm. Sự rung lắc có thể diễn ra ở vùng giá cao khiến VN-Index có thể sẽ thu hẹp đà tăng về phía cuối ngày.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đánh giá thị trường thận trọng tiến về vùng khoảng trống giảm giá (gap down) 1.175 - 1.180 điểm của VN-Index. Diễn biễn thị trường tại vùng cản phân hóa mạnh mẽ, do đó khiến các chỉ số cũng giằng co. Động thái hỗ trợ ở những những nhóm suy yếu từ vùng giá cao còn thấp, tuy nhiên, phiên thứ Sáu ghi nhận một dấu hiệu tích cực khi dòng tiền có xu hướng lan tỏa hơn.

Với xu hướng vận động tiếp tục phân hóa như vậy, thị trường có khả năng sẽ tiếp tục trạng thái thăm dò cung cầu trong phiên tiếp theo. Vùng cản gần nhất là 1.175 - 1.180 điểm và xa hơn là 1.200 điểm của VN-Index. Do đó, nhà đầu tư vẫn nên quan sát kỹ diễn biến của các nhóm ngành mạnh, đồng thời có thể bắt đầu mua thăm dò tại các cổ phiếu ở vùng hỗ trợ cứng và đang dần có chuyển biến tốt.

