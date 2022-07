Đại gia 46 tuổi người Thanh Hóa sở hữu tài sản hơn 2.600 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên giao dịch ngày 27/7 với xu hướng giảm điểm đã kéo dài trong suốt 3 phiên giao dịch trước đó. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch buổi chiều, lực cầu mạnh đã giúp các chỉ số quay đầu tăng điểm.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/7, VN-Index tăng 5,97 điểm (0,5%) lên 1.191,04 điểm, HNX-Index tăng 1,64 điểm (0,58%) đạt 284,52 điểm, UPCoM-Index tăng 0,46 điểm (0,52%) lên 88,87 điểm.

Cùng với đà phục hồi của chỉ số VN-Index, mã cổ phiếu DXG của CTCP Tập đoàn Đất Xanh đã có phiên giao dịch tích cực với mức tăng 1.400 đồng/cổ phiếu để đóng cửa ở mức giá 23.900 đồng/cổ phiếu, tương đương tăng 6,22%, cùng với đó đã có hơn 11,1 triệu cổ phiếu được sang tay.

Đây cũng là một trong những mã cổ phiếu ngành BĐS ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong phiên giao dịch ngày 27/7. DXG cũng đã có hai phiên tăng liên tiếp với mức tăng 2.000 đồng/cổ phiếu.

Khối tài sản của ông Lương Trí Thìn tăng thêm gần 220 tỷ đồng trong hai phiên giao dịch gần nhất

Đà tăng của DXG trong 2 phiên giao dịch gần đây giúp khối tài sản của đại gia Thanh Hóa, Lương Trí Thìn – Chủ tịch Hội đồng quản trị DXG ghi nhận mức tăng hàng trăm tỷ đồng. Theo đó, chỉ riêng phiên giao dịch ngày 27/7, đại gia 46 tuổi người Thanh Hóa có thêm gần 154 tỷ đồng. Còn tính trong hai phiên giao dịch gần nhất, tỷ phú người Thanh Hóa có thêm gần 220 tỷ đồng.

Tính theo thị giá kết thúc phiên giao dịch ngày 27/7, khối tài sản ông Lương Trí Thìn đang nắm giữ trên sàn chứng khoán có giá trị hơn 2.626 tỷ đồng.

Mặc dù DXG ghi nhận chuỗi 2 phiên tăng điểm gần đây, nhưng so với mức đỉnh 46.750 đồng thiết lập trong phiên giao dịch ngày 29/3, thị giá của DXG vẫn đang giảm gần 49%. Còn tính từ đầu năm, thị giá của DXG giảm gần 31,8%, đà giảm của DXG lớn hơn mức giảm của chỉ số VN-Index kể từ đầu năm đến nay.

Trong khi đó, nhận định về xu hướng thị trường trong phiên giao dịch ngày 28/7, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định trong phiên giao dịch ngày 27/7 vừa qua, VN-Index đã kiểm tra thành công vùng gap up 1.178 – 1.188 điểm, đồng thời VN-Index cũng vượt qua được Gap down trong đầu phiên giao dịch. Nhờ những tín hiệu này, thị trường có thể sẽ duy trì đà hồi phục và kiểm tra lại vùng cản ngắn hạn quanh 1.200 điểm của VN-Index. Do vậy, nhà đầu tư có thể kỳ vọng khả năng hồi phục của thị trường và có thể xem xét mua ngắn hạn tại các cổ phiếu ở vùng hỗ trợ mạnh và có tín hiệu thu hút dòng tiền.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá thị trường có thể tăng điểm và VN-Index kiểm định lại ngưỡng kháng cự 1.204 điểm trong phiên giao dịch kế tiếp. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn, nhưng YSVN cho rằng thị trường có thể sẽ sớm kết thúc giai đoạn tích lũy này trong 1-2 phiên giao dịch tới.

Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục giảm nhẹ cho thấy các nhà đầu tư vẫn còn thận trọng với diễn biến hiện tại. Điểm tích cực là dòng tiền ngắn hạn có dấu hiệu dịch chuyển vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, nhưng diễn biến này cần theo dõi thêm trong vài phiên tới.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Asean (AseanSC) đưa ra dự báo trong phiên tới, VN-Index sẽ có quán tính tăng điểm để kiểm định vùng kháng cự gần 1.195 – 1.200 điểm, và xa hơn là vùng kháng cự 1.205 – 1.210 điểm. Sự rung lắc có thể diễn ra ở vùng giá cao khiến VN-Index có thể sẽ thu hẹp đà tăng về phía cuối ngày.

Chuyên gia của Công ty Chứng Khoán Bản Việt (VCSC) dự báo trong phiên ngày 28/7, thị trường sẽ có quán tính tăng điểm vào đầu ngày, trong đó, VN30 có thể kiểm định kháng cự MA10, MA20 tại 1.222-1.226 điểm trong khi VN-Index sẽ kiểm định lại mốc 1.200 điểm. Nếu lực mua đủ mạnh giúp VN-Index đóng cửa trên 1.200 điểm với khối lượng giao dịch cải thiện, chỉ số sẽ củng cố đà hồi phục hiện tại và hướng lên kháng cự mạnh tại vùng 1.220 điểm.

Ngược lại, theo VCSC nếu lực mua giá cao tiếp tục cho thấy sự suy yếu, khiến VN-Index thu hẹp dần đà tăng và chốt phiên dưới kháng cự MA5 tại 1.192 điểm, chỉ số vẫn còn nguy cơ cần kiểm định lại hỗ trợ tại 1.180 điểm hoặc thấp hơn là 1.150 điểm.

