Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt doanh thu cao nhất lịch sử, nắm “kho tiền” hơn 33.000 tỷ đồng

Tập đoàn Vingroup đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2024 với số liệu tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ. Theo đó, doanh thu thuần 3 tháng gần nhất của tập đoàn ghi nhận 62.850 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay và tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, giá vốn bán hàng của VIC ghi nhận tăng lên hơn 49.776 tỷ đồng, kết quả doanh nghiệp do tỷ phú Phạm Nhật Vượng giữ vị trí Chủ tịch ghi nhận lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 13.0776 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính quý 3/2024 của VIC tăng đột biến lên hơn 8.572 tỷ đồng nhờ hoạt động chuyển nhượng công ty con. Chi phí tài chính giảm khoảng 600 tỷ đồng so với cùng kỳ xuống còn 7.603 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay và phát hành trái phiếu chiếm hơn 5.608 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng ghi nhận tăng từ 3.225 tỷ đồng lên 5.158 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm hơn 260 tỷ đồng xuống còn 3.511 tỷ đồng. Kết quả, VIC ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 5.590 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 2.144 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí khác, VIC lãi trước thuế 4.742 tỷ đồng và lãi sau thuế 2.015 tỷ đồng, mức lãi cao thứ 3 trong lịch sử và là cao nhất kể từ năm 2020 tới nay.

Kết quả này nâng tổng doanh thu thuần hợp nhất trong 9 tháng đầu năm 2024 đạt 126.916 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm 2024 đạt 4.069 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ năm ngoái.

Với trụ cột Công nghệ – Công nghiệp, VinFast bàn giao 44.260 ô tô điện trong 9 tháng đầu năm 2024, tăng 108% so với cùng kỳ năm 2023. Tại quý 3 năm 2024, VinFast giao 21.912 xe, tăng 66% so với quý 2 và 116% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại Việt Nam, tính riêng tháng 9 năm 2024, VinFast chính thức trở thành thương hiệu xe bán chạy số 1 với hơn 9.300 xe đã được bàn giao tới người tiêu dùng, vượt qua các hãng xe nước ngoài tại thị trường nội địa. Doanh số hơn 9.300 xe bàn giao cho khách hàng tại Việt Nam trong tháng 9 của VinFast có sự đóng góp của tất cả các dòng xe điện gồm: VF e34, VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8 và VF 9.

Đây là lần đầu tiên VinFast vươn lên dẫn đầu thị trường. Thời gian tới, VinFast đẩy mạnh bàn giao tối thiểu 20.000 xe VF 3 ngay trong năm nay, mục tiêu hoàn thành kế hoạch giao 80.000 xe trong năm 2024.

Ở khối Thương mại Dịch vụ, trong 9 tháng đầu 2024, Vinhomes ghi nhận doanh số bán hàng 90 nghìn tỷ đồng và doanh số chưa ghi nhận đạt 123 nghìn tỷ đồng tại thời điểm cuối quý 3/2024.

Trong lĩnh vực Du lịch nghỉ dưỡng, lượng khách quốc tế lưu trú tại các cơ sở Vinpearl trong 9 tháng đầu năm 2024 tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt trội so với mức tăng trung bình 43% của thị trường. Doanh thu của VinWonders trong quý 3/2024 cũng tăng trưởng lần lượt 52% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nắm “kho tiền” hơn 33.000 tỷ đồng

Cùng với doanh thu cao nhất lịch sử trong một quý, tính đến thời điểm 30/9, tổng tài sản và lượng tiền mặt doanh nghiệp tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang trực tiếp nắm giữ tăng mạnh. Cụ thể, tại ngày 30/9/2024, tổng tài sản Vingroup đạt 791.474 tỷ đồng, tăng 18,5% so với đầu năm.

Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm hơn 423.990 tỷ đồng, bao gồm 217.471 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn và hơn 128.229 tỷ đồng hàng tồn kho. Tài sản dài hạn chiếm hơn 376.483 tỷ đồng bao gồm hơn 186.833 tỷ đồng là tài sản cố định và hơn 109.297 tỷ đồng là chi phí xây dựng cơ bản dở dang. VIC đang mang hơn 23.657 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn, trong đó có hơn 9.000 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên doanh liên kết và hơn 16.000 tỷ đồng góp vốn vào các đơn vị khác.

Nợ phải trả của VIC cũng tăng từ 519.434 tỷ đồng lên 627.217 tỷ đồng. Tuy nhiên, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, dài hạn của doanh nghiệp giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm xuống chỉ còn 211.890 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ ngắn hạn chiếm 96.769 tỷ đồng và vay nợ dài hạn là 115.121 tỷ đồng.

Tập đoàn do tỷ phú Phạm Nhật Vượng giữ vị trí Chủ tịch vẫn đang nắm giữ "kho tiền" hơn 33.000 tỷ đồng, tương đương so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền chiếm hơn 27.040 tỷ đồng và 6.425 tỷ đồng là đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Vingroup là một trong những doanh nghiệp sở hữu "kho tiền" lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam thời điểm cuối quý 3/2024. Doanh nghiệp cũng có 41.792 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tăng gấp gần 3 lần so với đầu năm.

