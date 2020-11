Tỷ lệ nợ xấu FE Credit tăng mạnh trước kế hoạch bán cổ phần của VPBank

Thứ Tư, ngày 18/11/2020 14:59 PM (GMT+7)

Tỷ lệ nợ xấu công ty tài chính FE Credit tăng mạnh trước kế hoạch tìm đối tác để bán cổ phần của Ngân hàng VPBank.

FE Credit hiện là công ty tài chính tiêu dùng lớn nhất tại Việt Nam với hơn 50% thị phần. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhu cầu vay tiêu dùng của người dân sụt giảm bởi những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 thì các chỉ tiêu về giải gân, biên lợi nhuận ròng của FE Credit đều thấp hơn so với cùng kỳ. Trong khi đó, tỷ lệ nợ xấu của doanh nghiệp này lại tăng mạnh.

VPBank vẫn trong quá trình xem xét, lựa chọn đối tác để bán vốn FE Credit

Theo Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng được Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công bố, công ty FE Credit trong 9 tháng đầu năm 2020 đã giải ngân khoảng 45 nghìn tỷ đồng. Con số này thấp hơn 10 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019. Đây cũng là minh chứng cho thấy nhu cầu tín dụng tiêu dùng đi xuống trong bối cảnh ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19.

Đến cuối tháng 9/2020, tổng dư nợ của FE Credit là 64,5 nghìn tỷ đồng, tăng 6,4% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, gần 41.300 tỷ (64%) là dư nợ hiện hữu và 23.200 tỷ (36%) là dư nợ mới. Dư nợ cấp tín dụng của FE Credit chiếm khoảng 20% toàn hệ thống VPBank hợp nhất.

Về lợi nhuận, FE Credit lãi khoảng 788 tỷ đồng trong quý 3/2020, nâng tổng lợi nhuận 9 tháng lên 3.199 tỷ đồng, giảm khoảng 11% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi tháng, FE Credit thu lãi 355 tỷ đồng. Lợi nhuận của FE Credit chiếm khoảng 34% trong cơ cấu lợi nhuận toàn hệ thống VPBank.

Số vốn giải ngân của FE Credit trong 3 quý đầu năm đều thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019.

Trong khi tỷ lệ vốn giải ngân và lợi nhuận đều sụt giảm so với cùng kỳ thì nợ xấu của FE Credit lại tăng mạnh so với các quý trước. Nếu tính theo chuẩn mực kế toán VAS, nợ xấu của FE Credit hiện ở mức 6,9%, cao hơn nhiều so với mức 4,4% tại thời điểm cuối quý 1 năm 2020.

Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng được VPBank công bố cũng cho thấy biên lãi ròng của FE Credit cũng thấp hơn cùng kỳ. Theo đó, biên lãi ròng của FE Credit trong quý III là 26,7%, tiếp tục đi xuống so với 2 quý trước đó. Đây là mức thấp nhất từ năm 2018 của công ty tài chính tiêu dùng này.

Ngân hàng VPBank hiện sở hữu 100% vốn FE Credit và đang có kế hoạch bán cổ phần công ty tài chính này cho đối tác nước ngoài. Tại đại hội cổ đông thường niên cuối tháng 5, ban lãnh đạo VPBank cho biết vẫn trong quá trình xem xét, lựa chọn đối tác để bán vốn FE Credit.

Tỷ lệ nợ xấu của FE Credit tăng mạnh so với cuối quý I/2020 và tăng gần 1% so với cuối năm 2019

Vì FE Credit là công ty tài chính nên tối đa bán vốn lên tới 49%. Nếu giảm tỷ lệ sở hữu về 51%, quyền lợi của ngân hàng mẹ sẽ giảm đi nhưng đổi lại sẽ tìm được đối tác mạnh hơn cho công ty phát triển. Tuy nhiên, dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng đến tâm lý các nhà đầu tư nước ngoài, khiến quá trình lựa chọn đối tác cho FE Credit bị tác động.

Dù kết quả kinh doanh của FE Credit kém khả quan hơn so với cùng kỳ năm 2019 bởi những tác động tiêu cực của dịch Covid-19, thì VPBank cho biết tổng doanh thu hợp nhất sau 9 tháng đạt 28.300 tỉ đồng, tăng 7,6%, riêng ngân hàng mẹ tăng trưởng 18,7% so với cùng kỳ.

Biên lãi ròng và lợi nhuận trước thuế của FE Credit tiếp tục đi xuống

Tính riêng trong quý 3, tổng doanh thu của ngân hàng riêng lẻ đạt gần 5.000 tỉ đồng, tăng gần 8% so với quý 2. Thu nhập từ phí của ngân hàng mẹ tăng trưởng gần 36%, đạt hơn 2.200 tỉ đồng, tỉ trọng thu nhập từ phí trên tổng thu nhập hoạt động tăng từ 13,2% lên 15,1% so với cùng kỳ. Cùng góp phần vào tăng trưởng doanh thu là thu nhập từ nợ đã xử lý rủi ro với con số hợp nhất tuyệt đối sau 9 tháng qua đạt 1.500 tỉ đồng, tăng 24%.

Tỉ lệ nợ xấu hợp nhất của ngân hàng được duy trì ở mức dưới 3%. Trong đó, tỉ lệ này tại ngân hàng riêng lẻ giảm từ mức 2,18% cuối 2019 xuống còn 2,01% cuối quý 3.

Lợi nhuận trước thuế thu được sau 9 tháng của VPBank đã đạt 92% kế hoạch đề ra hồi đầu năm, tương đương mức gần 9.400 tỷ đồng. Trong đó lợi nhuận của ngân hàng mẹ đạt hơn 6.200 tỷ đồng, đóng góp 66% vào lợi nhuận hợp nhất.

Nguồn: http://danviet.vn/ty-le-no-xau-fe-credit-tang-manh-truoc-ke-hoach-ban-co-phan-cua-vpbank-5020201...Nguồn: http://danviet.vn/ty-le-no-xau-fe-credit-tang-manh-truoc-ke-hoach-ban-co-phan-cua-vpbank-5020201811150254.htm