Các cựu tổng thống Mỹ làm gì để kiếm được nhiều tiền sau khi rời Nhà Trắng

Thứ Tư, ngày 18/11/2020 05:00 AM (GMT+7)

Lương hưu, xuất bản sách và tham gia diễn thuyết là những cách mà một tổng thống Mỹ có thể kiếm tiền khi họ mãn nhiệm. Các giao dịch thương hiệu cũng đang trở nên phổ biến với các cựu tổng thống trong thời gian gần đây.

Trở thành tổng thống Hoa Kỳ là một quá trình thay đổi toàn bộ cuộc sống - nhưng một câu hỏi thường được đặt ra là các tổng thống Hoa Kỳ kiếm tiền như thế nào sau khi rời nhiệm sở. Một tổng thống Mỹ có mức lương hàng năm là 400.000 USD khi còn đương nhiệm, sống trong Nhà Trắng miễn phí và có ngân sách riêng cho việc đi lại, giải trí và các chi phí khác. Tuy nhiên, các tổng thống Mỹ thường kiếm được nhiều tiền hơn sau khi rời nhiệm sở.

Lương hưu

Là một phần của Đạo luật Cựu Tổng thống, các Tổng thống Hoa Kỳ được hưởng lương hưu sau khi rời nhiệm sở. Tổng thống Dwight Eisenhower là người đầu tiên nhận khoản tiền trợ cấp này, theo báo cáo của ThoughtCo.

Quốc hội ấn định số tiền hàng năm và nó hiện ở mức 210.700 USD. Theo tờ Money, cựu Tổng thống Barak Obama, George W. Bush, Bill Clinton và Jimmy Carter đều nhận được khoản trợ cấp này, có hiệu lực lúc 12 giờ đêm vào ngày Nhậm chức.

Xuất hiện trước công chúng

Không có gì lạ khi các cựu tổng thống thực hiện các phát biểu và xuất hiện trước công chúng. Nhưng sự xuất hiện có thể đi kèm với một mức giá khá đắt đỏ.

Theo tờ Los Angeles Times vào năm 2017, các cựu tổng thống Bill Clinton và George W. Bush tính phí lên tới 400.000 USD cho một cuộc nói chuyện. Các cựu tổng thống Bill Clinton và George W. Bush lần lượt tính phí lên đến 200,00 USD và 700,00 USD.

Xuất bản sách

Viết một cuốn sách sau khi rời nhiệm sở là một phần việc quen thuộc sau khi trở thành tổng thống, và các nhà xuất bản luôn trả một khoản tiền khá lớn cho bản quyền của một cuốn hồi ký tổng thống.

Năm 2017, Barack và Michelle Obama đã ký một hợp đồng sách chung với Penguin Random House trị giá hơn 60 triệu USD, Financial Times đưa tin. Cựu tổng thống đã xuất bản hai cuốn sách khác với Penguin Random House, bao gồm cuốn hồi ký “Dreams from My Father: A Story of Race and Inheritance,” (Những giấc mơ từ cha tôi: Câu chuyện về chủng tộc và người thừa kế). "Becoming" của Michelle Obama đã được phát hành vào đầu năm 2019 và cuốn sách "A Promised Land" của Barack Obama sẽ ra mắt vào tháng 11/2020, theo hãng tin AP.

Hợp đồng thương hiệu

Thông thường, các hợp đồng thương hiệu hình ảnh chỉ dành cho những người nổi tiếng như diễn viên hay ca sĩ, tuy nhiên các nhân vật chính trị cũng đang bắt đầu nhúng chân vào các giao dịch thương hiệu như vậy.

Vào năm 2018, Obamas đã ký một thỏa thuận với Netflix để sản xuất nội dung cho gã khổng lồ phát trực tuyến, theo báo cáo của Variety. Đáng chú ý nhất, thương vụ đó đã cho ra đời cả "American Factory" và "Crip Camp", thu được nhiều đánh giá tích cực, và bộ phim đó thậm chí còn giành được giải Oscar.

Hội đồng quản trị công ty và các chức vụ danh dự khác

Vị trí này thường phổ biến hơn ở các thành viên Quốc hội, tuy nhiên các cựu tổng thống đôi khi cũng đảm nhận các vị trí trong hội đồng quản trị công ty hoặc các chức danh lớn khác. Năm 2016, tờ Washington Post đưa tin rằng cựu tổng thống Clinton đã kiếm được 18 triệu USD khi trở thành hiệu trưởng danh dự cho một trường học tư nhân.

Từ năm 2002-2009, Bill Clinton làm cố vấn cho người bạn và nhà đầu tư của ông, Ron Burkle. Theo The Wall Street Journal, người ta ước tính rằng Clinton đã kiếm được hơn 12 triệu USD khi làm việc với Burkle.

