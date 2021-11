Thua lỗ triền miên, doanh nghiệp casino duy nhất trên sàn có hành động bất ngờ

Chủ Nhật, ngày 28/11/2021 19:35 PM (GMT+7)

Hội đồng quản trị CTCP Quốc tế Hoàng Gia mới đây đã ra nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc.

Theo đó, bà Juan Hsiao Mei phải nhường chức vụ Chủ tịch HĐQT cho ông Lin Yi Huang. Bên cạnh đó, ông Kua Ta Wei thay cho vị trí của ông Đỗ Trí Vỹ, người giữ chức Tổng Giám đốc công ty.

Vị trí Chủ tịch HĐQT của bà Juan Hsiao Mei bắt đầu từ tháng 6/2016. Tính đến cuối tháng 9, bà Juan Hsiao Mei sở hữu 2,52% vốn tại RIC. Còn ông Vỹ làm Tổng Giám đốc tại RIC từ năm 2000.

Quý III vừa qua, Quốc tế Hoàng Gia tiếp tục có quý kinh doanh ảm đạm. Doanh thu giảm cộng với việc kinh doanh dưới giá vốn khiến chủ sở hữu Casino Royal Hạ Long báo lỗ hơn 25 tỷ đồng trong quý III, nâng lỗ 9 tháng lên gần 70 tỷ đồng.

Doanh nghiệp liên tục thua lỗ

Như vậy, lỗ lũy kế của công ty tới thời điểm 30/9 lên 380 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn góp của chủ sở hữu tại đây là gần 704 tỷ. Ngoài ra, dòng tiền kinh doanh chính của công ty cũng âm 44 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dương hơn 1 tỷ đồng.

Trong diễn biến gần đây nhất, Kai Chieh International Investment Ltd (Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Khải Tiệp) đã chuyển quyền sở hữu hơn 36,9 cổ phiếu sang cho KaiViet Investment Co., Ltd, chiếm 52,49% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của RIC, theo thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Vào cuối tháng 8, một cổ đông lớn là ông Lê Quốc Thắng đã bán ra toàn bộ hơn 6,76 triệu cổ phiếu và chính thức không là cổ đông lớn của công ty sau hơn 6 năm đầu tư vào đây.

