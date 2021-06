Sở hữu kho tiền mặt gần 2 tỷ USD, VNPT bỏ túi hơn 7 tỷ đồng tiền lãi mỗi ngày

Thứ Ba, ngày 15/06/2021 17:32 PM (GMT+7)

Sở hữu kho tiền mặt lên tới gần 2 tỷ USD, mỗi ngày mang về cho Tập đoàn VNPT số tiền lãi lên tới hơn 7 tỷ đồng.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa công bố báo cáo các chỉ tiêu tài chính năm 2020.

Theo đó, doanh thu hợp nhất tập đoàn năm 2020 là 50.515 tỷ đồng, giảm gần 2.000 tỷ đồng so với năm 2019. Giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp cũng giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ do đó lợi nhuận gộp về bán hàng của VNPT năm 2020 đạt 14.856 tỷ, giảm gần 400 tỷ so với con số 15.216 tỷ đồng năm 2019.

Tập đoàn VNPT sở hữu kho tiền mặt lên tới gần 1,9 tỷ USD

Trong năm vừa qua, doanh thu từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp tăng nhẹ so với cùng kỳ khi đạt 2.687 tỷ đồng, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm so với cùng kỳ nhưng chi phí bán hàng tăng hơn 100 tỷ đồng khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ còn 6.341 tỷ đồng, giảm hơn 50 tỷ đồng so với năm 2019.

VNPT báo lãi trước thuế đạt 7.054 tỷ đồng, giảm gần 100 tỷ đồng so với năm 2019. Sau khi trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp, VNPT lãi 5.717 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con số lãi 5.730 tỷ đồng trong năm 2019.

Trong đó, với công ty mẹ VNPT, doanh thu đạt 40.644 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 5.242 tỷ đồng, giảm đáng kể so với doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp đạt được trong năm 2019.

Tập đoàn VNPT sở hữu 3 công ty con gồm: Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT – Vinaphone), Tổng công ty Truyền thông (VNPT – Media) và Công ty TNHH MTV Cáp quang.

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp cũng cho biết tổng tài sản hợp nhất của VNPT tại thời điểm 31/12/2020 ghi nhận gần 99.240 tỷ đồng.

Trong đó tài sản cố định gần 38.950 tỷ đồng và đặc biệt là khoản tiền mặt, đầu tư tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp ghi nhận ở mức 43.943 tỷ đồng, tương đương 1,9 tỷ USD.

Khoản tiền mặt, đầu tư tài chính ngắn hạn này đem về cho VNPT gần 2.700 tỷ đồng lợi nhuận tài chính mỗi năm. Tương đương, mỗi ngày VNPT thu về số tiền lãi hơn 7 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, doanh nghiệp ghi nhận nợ phải trả cuối kỳ là 29.940 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu ở mức gần 69.300 tỷ đồng.

Trong năm 2021, VNPT đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất công ty mẹ - tập đoàn là 45.165 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế công ty mẹ tập đoàn là 5.356 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư khoảng 11.000 tỷ đồng.

Trước đó, VNPT cũng đã công bố báo cáo chế độ tiền lương, thưởng của doanh nghiệp trong năm 2020.

Theo báo cáo này, số người lao động của VNPT năm 2020 là 22.842 người, trong khi đó quỹ tiền lương của doanh nghiệp này trong năm 2020 là 6.838 tỷ đồng.

Mức lương bình quân của người lao động tại VNPT năm 2020 là 24,95 triệu đồng/người/tháng.

Với vị trí quản lý (gồm: thành viên HĐTV, kiểm soát viên, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc và kế toán trưởng), trong năm 2020, VNPT có 10,6 người. Những vị trí này có mức thu nhập bình quân năm 2020 lên tới 117,66 triệu đồng.

Mức thu nhập này bao gồm mức tiền lương bình quân là hơn 100 triệu đồng, kèm theo là các khoản tiền thưởng.

Nguồn: http://danviet.vn/so-huu-kho-tien-mat-gan-2-ty-usd-vnpt-bo-tui-hon-7-ty-dong-tien-lai-moi-ngay-50202115617333259.htm