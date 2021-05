Rạng Đông làm ăn ra sao sau 2 năm hỏa hoạn?

Gần hai năm sau vụ cháy làm thiệt hại tới 150 tỷ đồng, Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã vượt qua khó khăn và có kết quả kinh doanh ra sao?

Vụ cháy xảy ra đêm 28/8/2019 là sự cố lớn của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, khiến hai xưởng sản xuất đèn dây tóc và ống đèn huỳnh quang Compact, kho thành phẩm tập kết chuẩn bị cho mùa tiêu thụ cuối năm bị lửa thiêu sạch, thiệt hại lên tới 150 tỷ đồng.

Vụ hỏa hoạn đã thiêu sạch kho thành phẩm của công ty, thiệt hại lên tới 150 tỷ đồng

Cũng do ảnh hưởng từ vụ hỏa hoạn, năm 2019 lợi nhuận của Rạng Đông ghi nhận giảm mạnh dù doanh thu tăng 635 tỷ đồng .

Cụ thể, trong quý III/2019 xảy ra vụ cháy nhà máy, doanh thu thuần Rạng Đông đạt gần 900 tỷ đồng và lãi ròng hơn 64 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 22% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo giải trình, kinh doanh tăng trưởng là nhờ chuẩn bị tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và nỗ lực giảm chi phí, tiết kiệm nguyên vật liệu. Doanh nghiệp cũng ứng dụng thành công các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo giá bán cạnh tranh.

Điều đó cho thấy, sự cố hỏa hoạn chưa gây ra biến động bất thường trong quý III/2019 của Rạng Đông.

Đến quý IV/2019, tình hình kết quả kinh doanh đã phản ánh thiệt hại của vụ cháy nhà máy ngày 28/8/2019. Tại quý này, Rạng Đông lỗ gần 36 tỷ đồng. Song, doanh thu thuần của doanh nghiệp vẫn tăng trưởng lên 1.552 tỷ đồng. Điều đáng chú ý, trong bản báo cáo tài chính giai đoạn này có khoản thu nhập khác, lớn nhất đó là khoản 150 tỷ đồng - tiền bảo hiểm bồi thường thiệt hại vụ cháy.

Sự cố hỏa hoạn khiến cho mức lãi của Rạng Đông giảm 63% so với cùng kỳ

Kết thúc năm 2019, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 4.256 tỷ đồng tăng gần 18% so với cùng kỳ. Sự cố cháy đã khiến cho mức lãi của Rạng Đông giảm 63% so với cùng kỳ ghi nhận ở mức 125 tỷ đồng.

Tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2019, Rạng Đông đạt 3.015 tỷ đồng tăng gần 277 tỷ đồng so với năm 2018. Vốn chủ sở hữu tăng 1,52% so với cùng kỳ đạt 835 tỷ đồng cho thấy vốn chủ sở hữu được bảo toàn và tăng trưởng. Tổng tài sản năm 2019 của Rạng Đông tăng 10% so với đầu năm đạt 3.015 tỷ đồng, chủ yếu là tài sản ngắn hạn.

Bước sang năm 2020, Rạng Đông đạt 4.922 tỷ đồng doanh thu tăng 15,67% so với năm 2019 và 336 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tăng 2,7 lần so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu, bóng đèn đóng góp 80%, phích nước chiếm 18%. Phần còn lại 2% đến từ các sản phẩm khác.

Với số vốn điều lệ 120,75 tỷ đồng, EPS (lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu) của Rạng Đông đạt 29.225 đồng.

Rạng Đông ghi nhận tổng tài sản đạt gần 4.026 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là tài sản ngắn hạn, chiếm gần 93%, gồm tiền và các khoản tương đương tiền và hàng tồn kho.

Kết quả SXKD trong Quí 1/2021 thể hiện doanh thu, lợi nhuận của công ty đều tăng trưởng

Giá trị hàng tồn kho hiện tại của nhà sản xuất bóng đèn này đạt hơn 656 tỷ đồng, giảm 21% so với năm 2019 và chủ yếu là nguyên liệu, vật liệu chưa hình thành sản phẩm và hàng hóa đã thành phẩm.

Trong khi đó, giá trị tài sản dài hạn chủ yếu nằm ở tài sản cố định bao gồm máy móc thiết bị và nhà xưởng, vật kiến trúc… Ngoài nhà máy cũ tại Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, công ty còn một nhà máy khác tại KCN Quế Võ, Bắc Ninh.

Mới đây, kết quả SXKD trong Quí 1/2021 của đơn vị cho thấy doanh thu và các con số tăng trưởng đều ấn tượng. Cụ thể, doanh thu đạt 1532 tỷ tăng trưởng 38,4%; Lợi nhuận thực hiện 139 tỷ tăng 45,7% so với cùng kỳ 2020; đưa thu nhập bình quân đạt 14,5 tr/người/tháng, tăng 4,5% so với cùng kỳ 2020.

CTCP Bóng đèn phích nước Rạng Đông, tiền thân là nhà máy sản xuất bóng đèn phích nước Rạng Đông được xây dựng từ năm 1958 và chính thức thành lập năm 1961 tại Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

