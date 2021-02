Những doanh nghiệp hái ra tiền năm 2020

Trong khi không ít doanh nghiệp đóng cửa, phá sản bởi tác động của dịch Covid-19, thì vẫn có nhiều doanh nghiệp tận dụng thành công những cơ hội để đạt kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2020.

Vinhomes dẫn đầu ngành bất động sản

Chỉ riêng trong quý IV, Vinhomes đạt 21.512 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2019, tốc độ tăng doanh thu ấn tượng của Vinhomes đến từ việc công ty bước vào thời kỳ bàn giao các sản phẩm cho khách hàng.

Kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý IV đã nâng tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vinhomes trong năm 2020 đạt 70.890 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2019.

Vinhomes tiếp tục dẫn đầu về lợi nhuận trong lĩnh vực BĐS

Lũy kế năm 2020, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Vinhomes đạt 37.724 tỷ đồng và lợi nhuận kế toán sau thuế của công ty mẹ đạt 27.839 tỷ đồng, tăng lần lượt 25% và 28% so với năm 2019.

Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (Novaland) cũng ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2020 khi doanh thu hợp nhất bao gồm doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng dự án là 8.600 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp đạt 3.884 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cho cả năm 2020, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Năm 2020 cũng là năm ghi nhận kết quả kinh doanh thành công của Tập đoàn Hà Đô (HDG). Theo đó, doanh thu hợp nhất quý IV/2020 của HDG đạt 1.168 tỷ đồng, luỹ kế cả năm đạt gần 5.000 tỷ đồng, tăng hơn 15%.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý VI/2020 đạt 379 tỷ đồng, luỹ kế cả năm đạt 1.591 tỷ đồng, tăng 14,5%. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý IV đạt 298 tỷ đồng, luỹ kế cả năm đạt 1.260 tỷ đồng, tăng gần 13%. Lãi ròng cổ đông công ty mẹ quý 4 đạt 204 tỷ đồng, luỹ kế cả năm đạt 968 tỷ đồng, tăng 4% năm 2019.

Viettel bỏ xa VinaPhone và MobiFone trong ngành viễn thông

Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) ghi nhận doanh thu hơn 264.000 tỷ đồng, tăng 4,4% so với 2019, đạt 102,4% so với kế hoạch năm. Nhờ đó, doanh nghiệp này có mức lợi nhuận trước thuế 39.800 tỷ, tăng 4,1% so với năm ngoái.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) ghi nhận doanh thu ấn tượng

Viettel cho biết đạt được kết quả này nhờ chú trọng đẩy nhanh các hoạt động chuyển đổi số trong nội bộ, chuyển dịch mạnh mẽ và thành công từ nhà cung cấp viễn thông sang nhà cung cấp dịch vụ số.

Còn Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), công ty mẹ của VinaPhone, cho biết tổng doanh thu toàn tập đoàn VNPT đạt 162.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 7.100 tỷ đồng, lần lượt bằng 95% chỉ tiêu doanh thu năm và vượt 40% kế hoạch lãi trước thuế.

Trong khi Viettel và VNPT đều vượt mục tiêu lợi nhuận thì Tổng công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) còn cách khá xa kế hoạch năm. Cả năm 2020, MobiFone ghi nhận 30.500 tỷ đồng doanh thu, bằng 88% chỉ tiêu doanh thu năm 2020, lợi nhuận trước thuế ước đạt 4.600 tỷ đồng, thấp hơn kế hoạch đề ra 28%.

Các ngân hàng thi nhau báo lãi nghìn tỷ

Dù là năm đầu tiên sau 5 năm không ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận nhưng năm 2020 Vietcombank vẫn là ngân hàng có lợi nhuận cao nhất hệ thống các nhà băng với 23.068 tỉ đồng, tương đương 1 tỉ USD.

Vietcombank vẫn là ngân hàng có lợi nhuận cao nhất hệ thống các nhà băng trong năm 2020

Trong khi đó Vietinbank dù giảm gần 5.000 tỉ đồng lợi nhuận từ việc giảm lãi suất cho vay, phí… để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua dịch Covid-19 nhưng vẫn ghi nhận mức lãi 16.450 tỉ đồng, tăng hơn 43% so với năm 2019. Hai ngân hàng còn lại trong nhóm Big 4 là BIDV và Agribank cũng báo lãi lần lượt là 9.017 tỉ đồng và 12.869 tỉ đồng.

Ở khối ngân hàng cổ phần, Ngân hàng Quân đội (MB) đạt lợi nhuận hợp nhất trước thuế 10.688 tỉ đồng, vượt 18,9% so với kế hoạch. Con số này ở VPBank là hơn 13.000 tỉ đồng, vượt 27,5% kế hoạch đề ra.

Theo các chuyên gia kinh tế, nguyên nhân khiến các nhân hàng đạt lợi nhuận cao là do tăng trưởng tín dụng tăng trở lại từ tháng 8-2020 do nhiều ngành kinh tế phục hồi.

Báo cáo phân tích của SSI cho thấy thu nhập ngoài lãi của ngân hàng cũng tăng mạnh, nhất là thu nhập từ phí và hoa hồng. Bên cạnh đó, các dịch vụ thanh toán, tài trợ thương mại, mua bán ngoại tệ đều phục hồi cũng đóng góp đáng kể vào lợi nhuận của các ngân hàng. Khoản thu nhập từ trái phiếu doanh nghiệp cũng đóng góp đáng kể cho thu nhập của các ngân hàng.

Hòa Phát và Hoa Sen dẫn đầu ngành Thép

Báo cáo tài chính kinh doanh quý IV và lũy kế cả năm 2020 của Tập đoàn Hòa Phát cho thấy riêng quý IV/2020, Hòa Phát ghi nhận 26.166 tỷ đồng doanh thu và 4.660 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng tương ứng 43% và 142% so với cùng kỳ năm trước và đây là mức lợi nhuận kỷ lục lịch sử trong một quý của Hòa Phát.

Tài sản của ông chủ tập đoàn Hòa Phát, Trần Đình Long tăng nhanh trong năm 2020

Lũy kế cả năm 2020, Tập đoàn đạt doanh thu 91.279 tỷ đồng, tăng 41% so với năm 2019. Với mức lợi nhuận kỷ lục trong quý 4, Hòa Phát lần đầu tiên ghi nhận tới 4.660 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp 2,42 lần cùng kỳ năm trước. Cả năm 2020, Hòa Phát đạt 13.506 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Trước đó, tập đoàn Hoa Sen công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của niên độ 2019 – 2020 (từ 1/10/2019 đến 30/9/2020) cho thấy doanh thu thuần đạt 27.531 tỷ đồng, hoàn thành 98% kế hoạch mà cổ đông giao phó và giảm 2% so với niên độ trước. Giá vốn hàng bán giảm sâu hơn, tới 8%, nên lợi nhuận gộp tăng trưởng 45% lên 4.627 tỷ đồng.

Chi phí tài chính giảm 20%, tương ứng giảm 157 tỷ đồng do tập đoàn giảm vay nợ. Cụ thể, nợ vay ngân hàng của Hoa Sen tại thời điểm 30/9/2020 là hơn 14.200 tỷ đồng, thấp hơn 1.500 tỷ đồng so với một năm trước đó.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn niên độ đạt 1.153 tỷ đồng, tăng 219% so với niên độ trước và vượt 188% kế hoạch 400 tỷ đồng mà đại hội cổ đông đề ra.

Lợi nhuận doanh nghiệp bán thịt lợn tăng tới 360%

Năm 2020 trở thành năm kinh doanh thành công của Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC). Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và cả năm 2020 với doanh thu và lợi nhuận cao kỷ lục. Trong đó, tính riêng 3 tháng cuối năm 2020, hãng chăn nuôi và sản xuất thức ăn chăn nuôi Bắc Ninh ghi nhận gần 3.000 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2020 trở thành năm kinh doanh thành công của Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam

Tuy chi phí giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn trong quý vừa qua (+43%) lãi gộp Dabaco thu về vẫn đạt 588 tỷ đồng, tăng 20%. Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý IV của đại gia thịt lợn Bắc Ninh là 263 tỷ đồng.

Tính chung cả năm 2020, Dabaco đã thu về gần 10.400 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng gần 40% so với năm 2019. Đây là mức doanh thu cao kỷ lục của doanh nghiệp và cũng là lần đầu tiên nhà chăn nuôi lợn này cán mốc 10.000 tỷ doanh thu/năm.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tăng gần 4 lần nhưng Dabaco vẫn ghi nhận khoản lợi nhuận ròng sau thuế 1.400 tỷ đồng, tăng 360%, mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp.

