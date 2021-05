Ban lãnh đạo doanh nghiệp của đại gia đi tu nhận thù lao khủng

Thứ Sáu, ngày 21/05/2021 20:05 PM (GMT+7)

Sau khi soát xét, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu niên độ 2020-2021 của Tập đoàn Hoa Sen tăng lên.

Hưởng lợi nhờ giá thép tăng mạnh, Tập đoàn Hoa Sen HSG đã lần đầu ghi tên mình vào câu lạc bộ lãi nghìn tỷ sau quý I. Cụ thể, doanh thu quý II niên độ tài chính 2020 - 2021 của Hoa Sen (từ 1/1 - 31/3) đạt 10.846 tỷ và lãi sau thuế 1.035 tỷ, tăng trưởng lần lượt 88% và 415%.

Đặc biệt, sau khi soát xét, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu niên độ 2020-2021 của Tập đoàn Hoa Sen tăng thêm 64 tỷ đồng so với báo cáo tự lập và hoàn thành 111% kế hoạch cả năm.

Doanh thu thuần sau soát xét của Hoa Sen không biến động, đạt 19.946 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm 64 tỷ đồng còn 16.493 tỷ. Lợi nhuận gộp tăng 64 tỷ đồng lên 3.453 tỷ.

Doanh thu tài chính và chi phí tài chính đều giảm 2 tỷ đồng. Các khoản chi phí khác như chi phí bán hàng 1.243 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp 175 tỷ đồng không biến động so với báo cáo tự lập.

Hoa Sen được hưởng lợi từ giá thép tăng

Kết quả, lợi nhuận sau thuế Hoa Sen sau soát xét đạt 1.671 tỷ đồng, tăng thêm 64 tỷ đồng so với báo cáo tự lập và tăng trưởng 336% so với cùng kỳ niên độ trước. Doanh thu thuần tăng 61% so cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu niên độ, các thành viên Ban Tổng Giám đốc được nhận tiền lương và thưởng tổng cộng 22,8 tỷ đồng, cao gấp gần 3,5 lần cùng kỳ niên độ trước. Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị có thù lao và thưởng 22,27 tỷ đồng, cao gấp 19 lần cùng kỳ.

Trong tổng tiêu thụ gần 1,63 triệu tấn thép đầu năm 2021 của Việt Nam, xuất khẩu chiếm tới gần 56%. Tập đoàn Hoa Sen dẫn đầu cả về tổng thị phần lẫn sản lượng xuất khẩu, theo sau là Thép Nam Kim, Tôn Đông Á, TVP và Tập đoàn Hòa Phát.

