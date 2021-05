Công ty hiện là ổ dịch Covid-19 lớn ở Bắc Giang làm ăn ra sao?

Thứ Hai, ngày 17/05/2021 17:07 PM (GMT+7)

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, dự báo các ca mắc ở công ty này còn tiếp tục tăng khi có kết quả xét nghiệm của toàn bộ 6.000 công nhân công ty.

Công ty TNHH Hosiden Việt Nam tọa lạc tại Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, là công ty có 100% vốn nước ngoài (Nhật Bản - Hàn Quốc). Đây là công ty chuyên sản xuất các mặt hàng trong lĩnh vực điện tử như linh kiện, bo mạch điện tử, màn hình cảm ứng,... Đặc biệt, đây là nhà cung ứng cấp 1 cho các sản phẩm của Samsung.

Hiện, Công ty TNHH Hosiden Việt Nam được phát hiện là một ổ dịch lớn với số lượng F0 được phát hiện ghi nhận hơn 159 ca, tính đến 17h ngày 15/5. Theo UBND tỉnh Bắc Giang, dự báo các ca mắc ở công ty này còn tiếp tục tăng khi có kết quả xét nghiệm của toàn bộ 6.000 công nhân công ty.

Toàn cảnh Công ty Hosiden tại Bắc Giang

Chiều 16/5, ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch tỉnh Bắc Giang đã khẳng định trước Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 rằng ổ dịch tại Công ty Hosiden "rất phức tạp, ca nhiễm tăng nhanh".

Theo công bố thông tin, Hosiden Việt Nam đang sở hữu hai công ty thành viên là CTCP Hosiden Corporation (trụ sở tại Nhật Bản) và Công ty TNHH Korea Hosiden Electronics (trụ sở tại Hàn Quốc) với tổng số vốn góp tại hai công ty là 921 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2019, doanh thu của công ty Hosiden tại khu công nghiệp ở Bắc Giang đã ghi nhận gần 14.800 tỷ đồng, trong khi năm trước đó là 8.300 tỷ.

Lợi nhuận tăng theo cấp số nhân, năm 2019 gấp 18 lần năm 2016

Cập nhật đến cuối năm 2019, tổng tài sản của Hosiden Việt Nam rơi vào khoảng 7.122 tỷ đồng, tăng gần 5.290 tỷ đồng so với năm trước đó, hầu hết do nợ phải trả tăng. Vốn chủ sở hữu ở mức 1.690 tỷ, chiếm 24% tổng nguồn vốn và đã tăng 670 tỷ đồng so với năm 2018.

Nguồn: http://danviet.vn/cong-ty-hien-la-o-dich-covid-19-lon-o-bac-giang-lam-an-ra-sao-502021175178528....Nguồn: http://danviet.vn/cong-ty-hien-la-o-dich-covid-19-lon-o-bac-giang-lam-an-ra-sao-502021175178528.htm