Chuỗi Điện Máy Xanh của tỷ phú Nam Định kinh doanh ra sao?

Vào ngày 11/11 vừa qua, một cửa hàng Điện Máy Xanh của MWG tại Trà Vinh đã bị một thanh niên sinh năm 1984 dùng xăng đổ trước cửa hàng, sau đó bật lửa đốt gây thiệt hại tài sản ước tính khoảng 100 triệu đồng. Đến ngày 30/11, siêu thị Điện Máy Xanh trên đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội xảy ra vụ cướp tài sản giá trị hơn 1 tỷ đồng. Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện một nhân viên bảo vệ cửa hàng đang bị trói. Tiếp tục kiểm tra phát hiện khóa cửa bị phá, hệ thống điện camera bị cắt, két sắt bị phá, mất số tiền 200 triệu đồng và nhiều tài sản có giá trị khác. Sau thời gian tích cực điều tra cùng sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Hà Nội, ngày 4/12, công an quận Bắc Từ Liêm đã xác định và bắt giữ được đối tượng gây án. Cơ quan công an thu giữ tang vật là 63 chiếc điện thoại di động, 6 máy tính xách tay, 1 iPad, 28 đồng hồ các loại... ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng. Trước đó, vào ngày mùng 3 Tết Nguyên đán 2021, một cửa hàng Điện Máy Xanh ở H.Củ Chi, TPHCM cũng đã bị trộm đột nhập, trộm tài sản khoảng 800 triệu đồng. Mới đây nhất, vào ngày 6/12, hỏa hoạn cũng đã xảy ra tại cửa hàng Điện Máy Xanh ở thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. Thời điểm trên, lửa bùng phát dữ dội tạo thành cột khói cao hàng chục mét. Sau hơn 30 phút, lực lượng chức năng mới khống chế được đám cháy.