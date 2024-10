Lãi hơn 60 tỷ đồng mỗi ngày, Techcombank trả lương cho nhân viên thế nào?

Thu nhập của nhân viên Techcombank tăng mạnh

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank (TCB) đã công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng đầu năm. Theo đó, trong 3 tháng gần nhất, TCB ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 8.929 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm mạnh từ từ 2.256 tỷ đồng xuống còn 1.947 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng giảm từ 124 tỷ đồng xuống còn 61 tỷ đồng; lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm từ 635 tỷ đồng xuống còn 389 tỷ đồng.

Thu nhập từ hoạt động khác tăng mạnh hơn 1.000 tỷ đồng từ 720 tỷ đồng lên 1.986 tỷ đồng. Chi phí từ hoạt động khác lên tới 1.564 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ bằng 1/3; Lãi thuần từ hoạt động khác từ 129 tỷ đồng lên 423 tỷ đồng. Kết quả, tổng thu nhập hoạt động của Techcombank trong quý vừa qua đạt 11.754 tỷ đồng, tăng 13% so với 10.418 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong quý vừa qua, Techcombank đã tiết giảm được gần 200 tỷ đồng chi phí hoạt động nhưng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lại tăng 17% từ 1.177 tỷ đồng lên 1.422 tỷ đồng. Sau khi trừ các loại chi phí này, tổng lợi nhuận trước thuế quý 3 ngân hàng nơi tỷ phú Hồ Hùng Anh làm Chủ tịch đạt 7.214 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế quý 3 theo đó tăng tương ứng 24%, đạt 5.793 tỷ đồng, tương đương mỗi ngày trong 3 tháng gần nhất TCB ghi nhận lãi ròng hơn 64 tỷ đồng.

Lũy kết 9 tháng, Techcombank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 26.900 tỷ đồng, tăng 34%; thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt 8.300 tỷ (+17%); đặc biệt, khoản thu phí dịch vụ ngân hàng đầu tư tăng mạnh 111%, đạt 2.541 tỷ đồng; phí dịch vụ bảo hiểm đạt 594 tỷ đồng (+30%). Qua đó, nâng tổng thu nhập hoạt động đạt 37.400 tỷ đồng (+29%).

Ở chiều chi phí, ngân hàng kiểm soát tốt chi phí hoạt động; chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng này lại tăng đáng kể, từ mức gần 2.300 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái lên gần 4.000 tỷ đồng năm nay, tương đương mức tăng ròng 73%.

Sau khi trừ các khoản chi phí, tính chung 9 tháng, Techcombank vẫn thu về 22.842 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 18.340 tỷ đồng (+34%). Đây cũng là mức lợi nhuận 9 tháng cao nhất Techcombank từng ghi nhận được.

Tại thời điểm 30/9, TCB có 11.532 nhân viên, nhà băng này đã dành hơn 4.370 tỷ đồng trả lương cho nhân viên, tăng hơn 200 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tiền phụ cấp và thu nhập khác chiếm hơn 710 tỷ đồng. Theo đó, lương bình quân tháng của nhân viên TCB ghi nhận 42 triệu đồng, tăng 4 triệu đồng so với 9 tháng đầu năm 2023. Thu nhập bình quân tháng của nhân viên TCB đạt 49 triệu đồng, tăng tương ứng 4 triệu đồng so với cùng kỳ.

Tính tới cuối tháng 9, tổng tài sản của Techcombank đạt 927.100 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Tín dụng tăng trưởng 17%, đạt 622.100 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng ghi nhận hơn 494.954 tỷ đồng, tăng hơn 40.000 tỷ đồng so với đầu năm. TCB có 51.069 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Phải trả Manulife 1.800 tỷ để chấm dứt hợp đồng bảo hiểm

Cùng với kết quả kinh doanh ấn tượng 9 tháng đầu năm, đầu tháng 10/2024, Techcombank đã thông báo ngừng hợp tác kinh doanh bancassurance với hãng bảo hiểm Manulife kể từ ngày 14/10.

Tại buổi gặp gỡ chuyên gia phân tích và cập nhật kết quả kinh doanh quý 3/2024, cũng như 9 tháng đầu năm, ông Alexandre Macaire, Giám đốc Tài chính Techcombank cho biết ngân hàng phải bồi thường cho Manulife số tiền lên tới 1.800 tỷ đồng khi chấm dứt hợp tác kinh doanh phân phối bảo hiểm độc quyền qua ngân hàng (bancassurance).

“Con số này dựa trên công thức đã được ghi trong hợp đồng phân phối”, ông Macaire giải thích. CFO Techcombank cho biết thêm rằng khoản tiền này sẽ được ghi nhận vào chi phí hoạt động quý 4 của ngân hàng.

Techcombank đã tham gia góp vốn thành lập Công ty CP Bảo hiểm phi nhân thọ sau khi chia tay Manulife Việt Nam

Chia sẻ về việc ngưng hợp tác với Manulife Việt Nam, Techcombank cho biết đây là cơ hội làm mới mảng kinh doanh bảo hiểm theo hướng đi riêng với chiến lược "khác biệt khó sao chép", tiếp tục có những thay đổi và phục vụ khách hàng theo đúng nhu cầu.

Theo đó, không lâu sau thông báo chấm dứt hợp đồng với Manulife, TCB đã tham gia góp vốn thành lập Công ty CP Bảo hiểm phi nhân thọ Techcom (TCGIns) với tỷ lệ 11% (tương đương 55 tỷ đồng). Công ty TCGIns chủ yếu sẽ cung cấp các sản phẩm bảo hiểm liên quan tới tài sản, hàng hóa vận chuyển, hàng không, xe cơ giới, sức khỏe…

TCGIns có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại Tòa C5 D'Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Người đại diện pháp luật và Chủ tịch HĐQT của TCGIns là ông Chung Bá Phương. Ông Phương hiện tại cũng là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần TC Advisors - công ty cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý tài chính và các dịch vụ gia tăng trong ngành tài chính tại Việt Nam.

Trước đó, ông Phương từng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Bảo hiểm tại Techcombank và từng nắm giữ chức vụ Giám đốc điều hành, Tổng giám đốc của Generali Hong Kong và lãnh đạo cấp cao tại nhiều hãng bảo hiểm khác như Generali, Manulife, American International Group...

