Doanh nghiệp ngành gạo làm Nhà văn hóa hơn 1.400 tỷ đồng đang kinh doanh ra sao?

Thứ Năm, ngày 16/09/2021 16:51 PM (GMT+7)

Có ngành nghề cốt lõi là kinh doanh gạo xuất khẩu, nhưng doanh nghiệp này vừa quyết định lấn sân sang mảng BĐS với dự án xây dựng Nhà văn hóa hơn 1.400 tỷ đồng.

Theo đó, HĐQT Công ty Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex - AGM) đã thông qua chủ trương hợp tác đầu tư dự án Nhà Văn hóa Long Xuyên có giá trị đầu tư lên tới 1.452 tỷ đồng, trong đó có hơn 224 tỷ là đất trúng đấu giá.

Angimex cho biết dự kiến vốn đầu tư tự có là 250 tỷ đồng chiếm khoảng hơn 17% tổng giá trị đầu tư của dự án. Hơn 1.200 tỷ đồng còn lại là vốn vay và vốn khác. Để triển khai dự án, Angimex hợp tác với hai doanh nghiệp là Louis Land (BII) và Louis Capital (TGG).

Trong đó, Angimex góp vốn 50 tỷ đồng, chiếm 20% vốn tự có. Ngoài ra, Louis Land (BII) đầu tư 150 tỷ đồng để nắm giữ tỷ lệ tương ứng 60% và Louis Capital (TGG) bỏ ra 50 tỷ đồng để nắm 20% vốn trong tổng số 250 tỷ đồng vốn tự có, chiếm khoảng hơn 17% tổng giá trị đầu tư của dự án.

Đại diện Angimex cho biết lý do bắt tay hợp tác với 2 đối tác trên là do công ty hoạt động kinh doanh chính là xuất khẩu gạo nên cần vốn lưu động lớn, mặt khác, Angimex cũng không chuyên về xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Tuy nhiên, thực tế Angimex mới đây đã trở thành công ty thành viên của nhóm Louis Holdings, được điều hành bởi ông Đỗ Thành Nhân (sinh năm 1981) tiền thân là công ty lớn trong ngành gạo.

Ông Đỗ Thành Nhân đang làm lãnh đạo ở nhiều doanh nghiệp trong nhóm Louis Holdings

Hiện Louis Holdings đã nắm quyền kiểm soát tại Louis Land (trước đó là công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư), thâu tóm Louis Capital (trước đó là Đầu tư và Xây dựng Trường Giang), mua 51% cổ phần công ty Angimex, thâu tóm Samatel (SMT),... ông Đỗ Thành Nhân cũng được bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT của Angimex kể từ ngày 22/7.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính quý 2/2021 cho thấy, doanh thu thuần quý 2/2021 của Angimex đạt gần 665 tỷ đồng, tăng 29% so cùng kỳ; lợi nhuận ròng đạt hơn 11 tỷ đồng, tăng 32% so cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Angimex có doanh thu thuần hơn 1.036 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Cùng đó, chi phí tài chính và bán hàng giảm nên doanh nghiệp có lợi nhuận ròng ròng gần 14 tỷ đồng, tăng 19% so cùng kỳ năm 2020.

Năm 2021, Angimex đặt mục tiêu doanh thu đạt gần 2.175 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 35 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng, Angimex đã thực hiện được 48% chỉ tiêu doanh thu và 50% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản của Angimex tăng 37% so với đầu năm, lên gần 1.039 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng đến 84% lên gần 587 tỷ đồng, chủ yếu do phải trả người bán ngắn hạn gấp 6,6 lần và nợ vay tài chính ngắn hạn tăng 65% so với đầu năm.

Trong đó, sau khi "về tay” Louis Holdings từ đầu năm 2021, Louis Land bắt đầu tái cấu trúc, lấy bất động sản công nghiệp làm nền tảng và sản xuất chế biến lương thực, nông sản làm bàn đạp.

BCTC hợp nhất soát xét nửa đầu năm 2021 của Công ty CP Louis Land ghi nhận doanh thu và lãi sau thuế đạt lần lượt 159 tỷ và gần 35 tỷ đồng. Doanh thu chủ yếu đến từ việc kinh doanh gạo, giá vốn hàng bán cao nên lãi gộp còn vỏn vẹn 5,7 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính giúp lợi nhuận nửa đầu năm nay tăng nhờ hơn 87 tỷ đồng thoái vốn góp tại 6 công ty con. Với kết quả kinh doanh bán niên, doanh nghiệp thoát lỗ lũy kết và có hơn 12 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6.

Tuy nhiên, kiểm toán còn đưa ra loạt vấn đề nhấn mạnh về khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang, sử dụng vốn góp tại các Công ty con và việc thoái vốn tại Golden Resource.

Về Louis Capital (TGG), hoạt động mang lại nguồn thu chính là kinh doanh vật liệu xây dựng và thi công xây lắp công trình.

Nửa đầu năm nay, doanh thu đạt gần 18 tỷ đồng, gấp 8 lần cùng kỳ. Dù vậy, giá vốn chiếm gần hết doanh thu nên lãi gộp còn khoảng 390 triệu đồng.

Nhờ hoàn nhập dự phòng gần 43 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế đạt 42,6 tỷ đồng, cải thiện so với số lỗ 4 tỷ đồng cùng kỳ và gấp 21 lần kế hoạch năm. Theo đó, công ty không còn lỗ lũy kế, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối quý 2 là hơn 7,8 tỷ đồng.

