Doanh nghiệp lãi kỷ lục, tài sản đại gia Trương Gia Bình tăng mạnh

Công ty cổ phần FPT (FPT) – doanh nghiệp do đại gia Trương Gia Bình giữ vị trí Chủ tịch HĐQT vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 với doanh thu ước đạt 24.166 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 4.339 tỷ đồng, lần lượt tăng 21,9% và 19,3% so với cùng kỳ năm. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 3.003 tỷ đồng, tăng trưởng 20,6% so với năm trước.

Chỉ tính riêng trong quý 2/2023, FPT ước đạt lợi nhuận trước thuế 2.218 tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn gần 5% so với quý trước. Đây cũng là mức lợi nhuận trước thuế cao nhất FPT từng đạt được trong một một quý.

Cụ thể hơn, trong 6 tháng đầu năm, khối Công nghệ (bao gồm Dịch vụ CNTT trong nước và Dịch vụ CNTT nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 59% doanh thu và 46% lợi nhuận trước thuế của toàn Tập đoàn, tương đương 14.202 tỷ đồng và 2.005 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 25,1% và 26,3% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với kết quả kinh doanh ấn tượng của FPT, khối tài sản của ông Trương Gia Bình đang tiến gần mốc 7.000 tỷ đồng

Trong đó, doanh thu Dịch vụ CNTT tại nước ngoài đạt 11.227 tỷ đồng, tăng 30,2%, lợi nhuận trước thuế đạt 1.834 tỷ đồng, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu chuyển đổi số từ thị trường nước ngoài trong nửa đầu năm 2023 đạt 4.886 tỷ đồng, tăng trưởng 40% so với cùng kỳ, tập trung vào các công nghệ mới như Cloud, AI/Data Analytics, ...

Công ty cũng ghi nhận nhiều đơn hàng lớn từ thị trường nước ngoài, với doanh thu ký mới đạt 15.017 tỷ đồng, tăng trưởng 28,6% do với cùng kỳ. Trong đó có 13 dự án với quy mô trên 5 triệu USD.

Trong khi đó, dịch vụ CNTT Trong nước vẫn còn nhiều thách thức do nhu cầu sụt giảm từ khối khách hàng doanh nghiệp, ghi nhận doanh thu 2.975 tỷ đồng, tăng trưởng 9% và LNTT đạt 171 tỷ đồng, giảm 24,3%.

Với khối Dịch vụ Viễn thông, kết quả kinh doanh tiếp tục ghi nhận tăng trưởng hai con số, doanh thu đạt 7.423 tỷ đồng, tăng trưởng 10,4% và LNTT đạt 1.475 tỷ đồng, tăng 14,5%.

Bên cạnh đó, nhu cầu giáo dục ngành công nghệ thông tin tăng mạnh đã góp phần thúc đẩy doanh thu của mảng Giáo dục của FPT tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2.754 tỷ đồng.

Cùng với kết quả kinh doanh ấn tượng trong 6 tháng đầu năm, trên thị trường chứng khoán thị giá cổ phiếu FPT cũng ghi nhận mức tăng mạnh đóng cửa phiên giao địch sáng ngày 14/7, FPT có mức giá 78.100đ/cổ phiếu tương đương mức tăng hơn 3% so với phiên liền trước.

Đà tăng mạnh của cổ phiếu FPT giúp khối tài sản của đại gia Trương Gia Bình tăng thêm hàng trăm tỷ đồng. Cụ thể, với việc đang trực tiếp nắm giữ hơn 88,7 triệu cổ phiếu FPT, khối tài sản của Chủ tịch FPT ghi nhận tăng thêm hơn 204 tỷ đồng. Tính theo giá thị trường, đại gia Trương Gia Bình đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản tại doanh nghiệp mình làm Chủ tịch có giá trị gần 6.930 tỷ đồng.

Với khối tài sản đang trực tiếp nắm giữ, ông Trương Gia Bình là một trong những đại gia đứng trong Top đầu những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

