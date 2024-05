Doanh nghiệp của nữ chủ tịch 82 tuổi có thu nhập gần 7,5 tỷ/tháng kinh doanh ra sao?

CTCP Khử trùng Việt Nam (VFG) do nữ đại gia Nguyễn Bạch Tuyết năm nay 82 tuổi giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2024 với kết quả kinh doanh tích cực và thu nhập của dàn lãnh đạo tăng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm, doanh thu thuần của VFG đạt gần 966 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng chiếm 735 tỷ đồng, tăng chậm hơn doanh thu giúp lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 230,6 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 138 tỷ đồng 3 tháng đầu năm 2023, với kết quả này, biên lãi gộp cải thiện từ mức 20% cùng kỳ lên 23,9% trong quý vừa qua.

Trong quý đầu năm, chi phí bán hàng ghi nhận 118 tỷ đồng, tăng 200% so với cùng kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận 24 tỷ đồng, tăng 157% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, sau khi trừ các chi phí khác và thuế thu nhập doanh nghiệp, VFG của nữ Chủ tịch 82 tuổi vẫn ghi nhận lãi ròng 78,7 tỷ đồng, tăng 38% so với quý 1/2023. Đây là mức lợi nhuận quý cao thứ 2 trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này, chỉ sau con số kỷ lục 117 tỷ đồng đạt được trong quý 4/2023.

Bà Nguyễn Bạch Tuyết có thu nhập gần 7,5 tỷ đồng mỗi tháng trong 3 tháng đầu năm 2024

Năm 2024, VFG lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu đạt 3.690 tỷ đồng, tăng 13% và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng, nhích nhẹ hơn 1% so với thực hiện 2023. Với kết quả đạt được sau quý đầu năm, VFG đã hoàn thành khoảng 26% các chỉ tiêu đề ra.

Với doanh thu tăng mạnh đạt được trong quý 1/2024, kéo theo mức thu nhập của các lãnh đạo công ty này cũng được điều chỉnh. Cụ thể, bà Nguyễn Bạch Tuyết, Chủ tịch HĐQT, kiêm Phó tổng giám đốc công ty, có mức thu nhập trong 3 tháng đầu năm là 22,3 tỷ đồng, tương đương với khoảng 7,45 tỷ đồng/tháng. Mức thu nhập này gấp 4,4 lần so với cùng kỳ năm 2023. Hiện bà Nguyễn Bạch Tuyết đang trực tiếp nắm giữ hơn 560.000 cổ phiếu VFG, tính theo giá thị trường đang có giá trị tương đương khoảng 38 tỷ đồng. Mức thu nhập này đưa đại gia 82 tuổi lọt vào nhóm các lãnh đạo doanh nghiệp có mức thu nhập cao nhất sàn chứng khoán Việt Nam trong 3 tháng đầu năm bên cạnh những lãnh đạo doanh nghiệp có vốn hóa hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn tỷ đồng khác.

Bên cạnh đó, tổng giám đốc Trương Công Cứ cũng đạt thu nhập 20,54 tỷ đồng, tương đương 6,85 tỷ đồng mỗi tháng và phó tổng giám đốc Trần Văn Dũng cũng ghi nhận mức thu nhập 15,8 tỷ đồng, tương đương mỗi tháng đạt gần 5,3 tỷ đồng. Phó tổng giám đốc Đào Xuân Trọng ghi nhận thu nhập 2,86 tỷ đồng, tương đương 953 triệu đồng/tháng.

Các thành viên hội đồng quản trị còn lại là Nguyễn Vũ Thùy Hương, Nguyễn Thanh Tùng và Mai Tuấn Anh cùng có thu nhập 897 triệu đồng, tương đương 299 triệu đồng/tháng, mức thu nhập này tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ. Mức thu nhập của các thành viên ban kiểm soát cũng ghi nhận tăng khoảng 25% so với 3 tháng đầu năm 2023.

Thu nhập của dàn lãnh đạo VFG trong 3 tháng đầu năm

Theo công bố, tổng thu nhập trong 3 tháng đầu năm của HĐQT và ban điều hành công ty tăng vọt từ 17 tỷ đồng lên hơn 64 tỷ đồng. Con số này thậm chí đã bỏ xa mức của cả năm 2023 là gần 24 tỷ đồng.

Tại ngày 31/3, VFG có tổng tài sản 2.550 tỷ đồng, giảm gần 400 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vốn sở hữu 1.280 tỷ đồng. Nợ phải trả giảm từ 1.670 tỷ đồng xuống chỉ còn 1.270 tỷ đồng. Trong số này, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 457 tỷ đồng. Doanh nghiệp nữ đại gia 82 tuổi làm Chủ tịch nắm giữ 303 tỷ đồng tiền và tương đương tiền cùng 288 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn.

