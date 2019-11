Đại gia xin xây sân bay 1 tỷ USD có khối nợ hàng ngàn tỷ đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest (mã VPI) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2019.

Theo báo cáo, quý III năm nay, doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ của VPI đạt 329,1 tỷ đồng, tăng 56,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán của doanh nghiệp địa ốc này tăng đột biến trong kỳ. Cụ thể, giá vốn hàng bán trong quý III tăng đột biến lên 171,4 tỷ đồng trong kỳ, gấp 6,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý III, công ty ghi nhận llợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 78,7 tỷ đồng, chưa bằng một nửa của con số 182,6 tỷ đồng quý III/2018. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 24,8 tỷ đồng, giảm mạnh so với 152,6 tỷ đồng cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ còn vỏn vẹn 22 tỷ đồng, giảm 81,72% so với hơn 120 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ VPI đạt hơn 840 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ở mức 43 tỷ đồng. Trong khi 9 tháng cùng kỳ năm ngoái, doanh thu chưa đến 1/3 nhưng lợi nhuận sau thuế mang về lên tới 126,4 tỷ đồng.

Theo báo cáo, đến ngày 30/9/2019, VPI có tổng tài sản là 8.350 tỷ đồng, tăng 24% so với ngày đầu năm; trong đó, tài sản ngắn hạn có 5.734 tỷ đồng, còn lại là tài sản dài hạn. Hàng tồn kho của của công ty ghi nhận tại thời điểm 30/9/2019 là 3.175,5 tỷ đồng, gấp rưỡi so với con số 2.135 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, số nợ phải trả của VPI tăng 43% so với đầu năm lên tới 6.106 tỷ đồng, trong đó nợ vay dài hạn tăng từ hơn 1.400 tỷ đồng lên hơn 3.400 tỷ đồng (khoảng 2,4 lần). Theo đó, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu của VPI khá cao, gấp 2,7 lần.

Giải trình về kết quả kinh doanh, VPI cho biết, quý III/2018 công ty có phát sinh khoản hoàn nhập chi phí trích trước làm giảm giá vốn bất động sản dẫn tới tăng lợi nhuận.

VPI cho biết, trong quý III/2019, Công ty tiếp tục ghi nhận doanh thu từ việc bàn giao một số căn nhà thuộc các dự án The Terra An Hưng, The Terra Hào Nam. Ngoài ra, công ty bắt đầu ghi nhận doanh thu từ việc bàn giao một số căn nhà thuộc dự án The Grandeur Palace Giảng Võ. Điều này kỳ vọng sẽ giúp doanh thu tăng trong thời gian tới.

Mới đây, Tổng Công ty Đầu tư Văn Phú – Invest và Công ty Cổ phần Đầu tư VCI đã có văn bản gửi tới UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xin nghiên cứu, lập quy hoạch và đầu tư Sân bay Gò Găng; nghiên cứu, lập quy hoạch và đề xuất dự án đầu tư tại khu đất sân bay cũ thuộc thành phố Vũng Tàu.

Dự án sân bay Gò Găng được quy hoạch xây dựng nhằm phục vụ kế hoạch di dời sân bay Vũng Tàu hiện hữu tại phường 9, TP. Vũng Tàu. Hoạt động bay tại sân bay Vũng Tàu hiện nay chủ yếu dùng cho các loại máy bay trực thăng phục vụ công tác hậu cần, dịch vụ dầu khí. Do đó việc phát triển sân bay thương mại sẽ ảnh hưởng đến quy hoạch không gian phát triển của thành phố và an toàn người dân.

Theo quy hoạch dự kiến, Cảng hàng không Vũng Tàu là cảng nội địa phục vụ cho hoạt động bay trực thăng, bay taxi nội vùng. Quy mô cảng đạt cấp 3C theo tiêu chuẩn ICAO và sân bay quân sự cấp II. Công suất cảng 100.000 hành khách và 500 tấn hàng hóa mỗi năm.

Kinh phí xây sân bay mới khoảng 1 tỷ USD. Hai phương án đầu tư được đưa ra là bán đất sân bay cũ để lấy kinh phí.

Trước đề nghị của Văn Phú, lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP. Vũng Tàu và các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét để liên danh này được tiếp cận thông tin, nghiên cứu, lập quy hoạch, đề xuất ý tưởng đầu tư; tham mưu trình UBND tỉnh.