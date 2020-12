Công ty Việt Nam sản xuất vaccine COVID-19 đang làm ăn thế nào?

Thứ Sáu, ngày 11/12/2020 14:29 PM (GMT+7)

Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của Nanogen ở mức hơn 1.300 tỷ đồng, với vốn điều lệ 715 tỷ đồng. Trong đó cổ đông nước ngoài nắm giữ số cổ phần đáng kể.

Ông Hồ Nhân- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nanogen. Ảnh: Forbes

Thông tin Việt Nam sẽ tiến hành thử nghiệm vaccine COVID-19 trên người thu hút sự quan tâm không nhỏ của dư luận.

Được biết, sản phẩm thử nghiệm được nghiên cứu bởi Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Dược Nanogen, sử dụng công nghệ tái tổ hợp protein.

Đây cũng là doanh nghiệp trong nước đầu tiên được chọn tiêm thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 tại Việt Nam.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Dược Nanogen (Công ty Nanogen) thành lập vào tháng 9/1997 do ông Hồ Nhân là người đại diện theo pháp luật.

Hiện tại, ông Hồ Nhân là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nanogen.

Theo đăng ký, doanh nghiệp có trụ sở chính tại Lô I - 5C Khu Công Nghệ Cao, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP.HCM. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu.

Thời điểm mới thành lập, Nanogen có 3 cổ đông sáng lập gồm: Ông Hồ Nhân sở hữu 70% cổ phần công ty, vợ ông Nhân là bà Nguyễn Thị Hồng Vân nắm giữ 25% vốn điều lệ Nanogen. Cổ đông còn lại là ông Hồ Vũ Thanh sở hữu 5% vốn.

Sau khi có sự tham gia góp vốn của các cổ đông nước ngoài, tỷ lệ cổ phần của ông Hồ Nhân và bà Hồng Vân lần lượt giảm còn 67,5% và 22,5%.

Tính đến tháng 5/2019, vốn điều lệ của Nanogen là 715 tỷ đồng, trong đó các cổ đông nước ngoài nắm giữ số cổ phần đáng kể lên đến gần 25,7%.

Một số cổ đông nước ngoài đáng chú ý là quỹ Stic Private Equity Fund III (Cayman Islands) nắm hơn 7,7% cổ phần, Công ty sinh học Next Science Co (Hàn Quốc) nắm giữ 10,5%, Quỹ Next Science Co (Hàn Quốc) sở hữu 10,45%, Công ty chứng khoán KIS Việt Nam (doanh nghiệp có vốn Hàn Quốc) nắm giữ 0,23%.

Về tình hình kinh doanh, trong 4 năm từ 2016-2019, doanh thu thuần của Nanogen (công ty mẹ) duy trì trong khoảng 163-190 tỷ đồng

Tính riêng năm 2019, mặc dù Nanogen đạt doanh thu cao nhất 191 tỷ đồng, tăng 17% so với 3 năm trước đó, tuy nhiên, lỗ thuần lên đến 26 tỷ đồng sau 3 năm liên tiếp kinh doanh có lãi.

Tính đến 31/12/2019, tổng tài sản của Nanogen đạt 1.369 tỷ đồng, tăng 38% so với hồi đầu năm, vốn chủ sở hữu ở mức 1.102 tỷ đồng, trong đó, 715 tỷ đồng vốn góp.

Theo định giá tạm thời của Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam, Nanogen có giá trị khoảng 5.093 tỷ đồng, tương đương 220 triệu USD.

Giá trị trên của Nanogen được định giá ở thời điểm công ty dược phẩm này chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán. Trong trường hợp phát triển thành công vaccine COVID-19, KIS Việt Nam cho rằng, định giá của Nanogen nhiều khả năng sẽ tăng mạnh so với con số 220 triệu USD.

Chia sẻ với báo giới, ông Hồ Nhân cho biết, Nanogen đã bắt đầu nghiên cứu làm vaccine COVID-19 từ đầu tháng 3/2020 khi dịch bùng phát ở Trung Quốc.

Tháng 5/2020, bộ KH&CN giao Nanogen đề tài nghiên cứu tạo kháng thể đơn dòng người kháng SARS-CoV-2 ứng dụng trong điều trị COVID-19.

Ngày 15/5, Bộ tiếp tục ban hành quyết định giao Công ty Nanogen nghiên cứu quy trình sản xuất vaccine phòng COVID-19 bằng công nghệ protein tái tổ hợp tạo tiểu thể giống virus và tiểu thể nano.

Ngày 21/5, đề tài nghiên cứu vaccine ngừa COVID-19 của Công ty Nanogen được bộ KH&CN phê duyệt, giao chính doanh nghiệp tổ chức chủ trì.

