Giá vàng hôm nay 10/12: Vắc-xin Covid-19 khiến giá vàng bốc hơi cả triệu đồng

Thứ Năm, ngày 10/12/2020 08:55 AM (GMT+7)

Tin tốt về vắc-xin ngừa Covid-19 ngay lập tức lấy đi 40 USD của giá vàng chỉ sau vài giờ đồng hồ.

Thời điểm 8h35 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.837 USD/ounce, giảm 30 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua. Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/12, hợp đồng vàng giao ngay sụt 2.4% xuống 1.827,26 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai mất 1.9% còn 1.838,50 USD/ounce.

Giá vàng quay đầu giảm mạnh sau khi leo lên mức đỉnh 2 tuần, chỉ vài giờ, giá kim loại quý giảm 40 USD (gần 1 triệu đồng) từ 1.864 USD/ounce xuống chỉ còn 1.824 USD/ounce, trong bối cảnh liên tiếp các thông tin tốt về vắc-xin ngừa Covid-19 được tung ra.

Cụ thể, nước Anh trở thành quốc gia đầu tiên đưa vắc-xin ngừa Covid-19 đến công chúng khi ngày 8/12, nước này đã triển khai tiêm phòng thuốc cho người dân, đây là loại vắc-xin do hãng dược Mỹ Pfizer và đối tác Đức BioNTech phát triển.

Vắc-xin của Công ty Pfizer Inc. cũng đã vượt qua rào cản tiếp theo sau khi Mỹ cho biết không có vấn đề nào liên quan đến độ an toàn hoặc hiệu quả của vắc-xin này. Hãng Johnson & Johnson thông báo có thể thu được kết quả thử nghiệm giai đoạn cuối vắc -xin Covid-19 sớm hơn dự kiến. Đồng thời, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) sẽ họp hôm nay 10/12 để đánh giá lần cuối vắc-xin của Công ty Pfizer Inc. và nếu được FDA phê duyệt khẩn cấp thì trong vòng 24 giờ, vắc-xin này sẽ được triển khai tại Mỹ.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel – ông Benjamin Netanyahu sẽ là một trong những người đầu tiên của quốc gia này tiêm chủng vắc-xin của Công ty Pfizer Inc. Còn Thủ tướng Đức Angela Merkel thì hé lộ nước này sẽ tiêm vắc-xin trong quý I/2021.

Ông Jeffrey Sica, người sáng lập công ty tư vấn tài chính Circle Squared Alternative Investments cho biết: "Đã có sự chuyển dịch dòng tiền sang các tài sản rủi ro hơn. Điều này xảy ra sau khi một số quốc gia trên thế giới bắt đầu đưa vắc-xin vào sử dụng trên diện rộng, qua đó làm tăng kì vọng rằng nền kinh tế sẽ được hồi phục nhanh chóng".

Theo các chuyên gia, về trung hạn, dưới tác động giằng co của cả yếu tố tiêu cực và tích cực, xu hướng của giá vàng vẫn chưa thực sự rõ ràng và đang cần thêm những thông tin tác động mạnh hơn để xác định hướng đi. Hiện nhà đầu tư đang chờ đợi các tín hiệu chính sách từ cuộc họp diễn ra trong 2 ngày của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới.

Giá vàng giảm mạnh

Tại thị trường trong nước, sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 54,5-55,12 triệu đồng/lượng, giảm 250.000 đồng/lượng chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng chiều bán ra so với kết phiên hôm qua.

Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 54,45-55,1 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên gần nhất.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 54,45-55,05 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng chiều bán ra so với kết phiên hôm qua.

Nguồn: http://danviet.vn/gia-vang-hom-nay-10-12-vac-xin-covid-19-khien-gia-vang-boc-hoi-ca-trieu-dong-50202010128563916.htm