Chứng khoán Trí Việt kinh doanh thế nào trước khi Tổng giám đốc Đỗ Đức Nam bị bắt?

Tối ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Trí Việt (TVB) và 3 bị can khác về hành vi Thao túng thị trường chứng khoán. Theo đó, cùng bị bắt với bị can Nam còn có ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty CP Louis Holding; Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc Hành chính Công ty CP Louis Holdings và Lê Thị Thùy Liên, nhân viên Công ty CP Chứng khoán Trí Việt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings và một số công ty có liên quan.

Ông Đỗ Đức Nam bị bắt để điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán

Liên quan đến công ty chứng khoán Trí Việt, ngay thời điểm trước khi Tổng giám đốc Đỗ Đức Nam bị bắt để điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán, doanh nghiệp này đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2022 với kết quả kinh doanh thụt lùi, thậm chí là giảm mạnh so với cùng kỳ.

Theo đó, tổng doanh thu trên báo cáo tài chính quý 1/2022 của TVB đạt 78,2 tỷ đồng, giảm 33,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021, tương ứng tỷ lệ giảm 29,9%.

Theo TVB, doanh thu quý 1 giảm mạnh chủ yếu đến từ hoạt động tự doanh, trong quý này doanh thu hoạt động tự doanh của TVB chỉ đạt 17,4 tỷ đồng, giảm 35,7 tỷ so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, từ tháng 2/2022, UBCK áp dụng hình phạt bổ sung đình chỉ dịch vụ ứng trước tiền bán tuy nhiên doanh thu môi giới và cho vay giao dịch ký quỹ vẫn tăng 6,6 lần so với cùng kỳ.

Doanh thu giảm mạnh nhưng chi phí trong quý của TVB trong quý 1 lại tăng mạnh lên 29,5 tỷ đồng, tăng 14,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022 tương ứng mức tăng tới 95,2%.

Kết quả, TVB ghi nhận lợi nhuận trước thuế còn 48,7 tỷ đồng, giảm 47,8 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp ghi nhận 38,9 tỷ đồng, giảm 38,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. Tương đương lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp giảm tới 49,6% so với cùng kỳ.

Tại ngày 31/3, TVB có tổng cộng tài sản đạt 1.930 tỷ đồng, tăng hơn 100 tỷ đồng so với đầu năm. Tuy nhiên, nợ phải trả của doanh nghiệp cũng tăng từ hơn 437 tỷ đồng lên thành gần 611 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý 1/2022. Tương đương nợ phải trả của TVB đã tăng thêm tới 174 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng.

Trong đó, nợ ngắn hạn của doanh nghiệp tăng từ 262 tỷ đồng lên thành 433 tỷ đồng chủ yếu là vay ngắn hạn khi khoản vay này tăng từ 95 tỷ đồng hồi đầu năm lên hơn 301 tỷ đồng tại cuối quý 1.

TVB cũng có gần 178 tỷ đồng vay dài hạn chủ yếu là thông qua trái phiếu phát hành dài hạn là 174,1 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 1.319 tỷ đồng giảm hơn 40 tỷ đồng so với con số đầu năm là 1.368 tỷ đồng. Trên bảng cân đối tài chính doanh nghiệp này cũng đang có 168 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.

Trước đó, trong năm 2021, TVB ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 300 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ. Doanh thu hoạt động cả năm đạt 479 tỷ đồng, gấp gần 3 lần năm trước.

Nguồn: http://danviet.vn/chung-khoan-tri-viet-kinh-doanh-the-nao-truoc-khi-tong-giam-doc-do-duc-nam-bi-...Nguồn: http://danviet.vn/chung-khoan-tri-viet-kinh-doanh-the-nao-truoc-khi-tong-giam-doc-do-duc-nam-bi-bat-50202221414118151.htm