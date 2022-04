Chứng khoán BOS kinh doanh thế nào trước khi liên quan đến vụ án của ông Trịnh Văn Quyết

Theo đó, ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) tiến hành điều tra, xác minh đối với Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC, các cá nhân thuộc Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán", "Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán" xảy ra ngày 10/01/2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hành vi trên của Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC đã đủ yếu tố cấu thành tội "Thao túng thị trường chứng khoán", quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự.

Bước đầu, ngày 29/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT, các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết. Đồng thời, tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan.

Là một trong những doanh nghiệp được cơ quan điều tra nhắc đến trong vụ án này, những thông tin liên quan đến Công ty CP Chứng khoán BOS (mã cổ phiếu: ART) cũng nhận được sự quan tâm của dư luận.

Chứng khoán BOS ghi nhận lãi đột biến trong năm 2021

Theo giới thiệu trên trang web của doanh nghiệp, Công ty CP chứng khoán Artex được thành lập theo Giấy phép số 85/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/03/2008. Tháng 7 năm 2019 đã đổi tên thành Công ty CP chứng khoán BOS theo quyết định số 41/GPDC-UBCK ngày 8/7/2019.

Bà Hương Trần Kiều Dung là Chủ tịch hội đồng quản trị của doanh nghiệp. Đồng thời bà Dung cũng đang là Phó Chủ tịch thường trực tại Tập đoàn FLC nơi ông Trịnh Văn Quyết từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị trước khi bị bắt tạm giam.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất vào ngày 30/6/2021 là 969,225 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của doanh nghiệp mới công bố cho biết trong năm 2021 kết quả kinh doanh của doanh nghiệp giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, do giảm các khoản chi phí nên ART ghi nhận lãi đột biến trong năm vừa qua.

Cụ thể, doanh thu hoạt động của doanh nghiệp chỉ đạt 93,5 tỷ đồng, giảm mạnh so với doanh thu hơn 151,3 tỷ đồng cùng kỳ năm 2020.

Tuy nhiên, trong năm 2021, chi phí hoạt động của ART được kiểm soát chỉ còn 44,4 tỷ đồng, giảm gần 3 lần so với con số 131,7 tỷ đồng của năm 2020. Sau khi trừ đi các khoản chi phí khác, ART ghi nhận lãi trước thuế 37,1 tỷ đồng tăng đột biến so với khoản lãi trước thuế chỉ hơn 1,5 tỷ đồng của năm 2020.

Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, ART báo lãi ròng 33,9 tỷ đồng gấp hơn 21 lần so với khoản lãi chỉ 1,6 tỷ đồng của năm 2020.

Đến cuối năm 2021, ART ghi nhận tổng tài sản là hơn 1.171 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 1.136 tỷ đồng cuối năm 2020.

Doanh nghiệp này có hơn 13,9 tỷ đồng nợ phải trả tăng nhẹ so với 11,9 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, toàn bộ là nợ phải trả ngắn hạn. ART cũng ghi nhận có hơn 165 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối, tăng hơn 30 tỷ đồng so với đầu năm 2021.

Nguồn: http://danviet.vn/chung-khoan-bos-kinh-doanh-the-nao-truoc-khi-lien-quan-den-vu-an-cua-ong-trinh-van-quyet-50202214133115142.htm