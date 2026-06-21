Vì quá xinh đẹp nên Vương Sở Nhiên bị stylist "dìm hàng", chọn tạo hình kỳ cục?

Vương Sở Nhiên là sao nữ có nhan sắc nổi bật trong showbiz Hoa ngữ. Không chỉ có vóc dáng chuẩn như Hoa hậu với chiều cao 1m72 mà cô còn sở hữu gương mặt xinh đẹp, đường nét hài hòa. Khán giả đã phải công nhận nhờ diện mạo đỉnh cao nên Vương Sở Nhiên mới có thể cân đẹp những trang phục rườm rà lòe loẹt trong phim Còn Ra Thể Thống Gì Nữa.

Những tưởng đấy là những tạo hình khó tả nhất của Vương Sở Nhiên, nhưng phim đang quay Phù Sinh còn khiến khán giả hốt hoảng hơn nữa. Nhân vật của Vương Sở Nhiên là Sa La, một yêu quái cây đã sống hàng ngàn năm, trải qua bao nhiêu triều đại. Hiện giờ, Sa La mở tiệm bánh Bất Đình, mời mọi người dùng món trà Phù Sinh để lắng nghe nỗi niềm của thiên hạ.

Vì thế, Vương Sở Nhiên có tạo hình vô cùng đa dạng, từ đồ cổ trang đến hiện đại. Chắc hẳn vì muốn nhấn mạnh rằng Sa La là một yêu tinh nghìn năm, không thể suy nghĩ ăn mặc như người bình thường nên đội ngũ stylist đã cho nhân vật này diêm dúa hết sức.

Lúc nào Vương Sở Nhiên cũng xuất hiện trên phim trường với những bộ váy dài tha thướt, áo choàng và nhiều phụ kiện phức tạp khác. Dường như stylist phim này rất thích dùng các sợi ruy băng làm thắt lưng, nhưng đẹp đâu không thấy mà chỉ khiến trang phục thêm rối mắt.

Thậm chí set đồ này còn khiến khán giả kêu trời khi biến thân hình đồng hồ cát của Vương Sở Nhiên thành hình tam giác ngược, chẳng còn thấy vòng eo thắt đáy lưng ong đâu nữa.

Những chiếc áo choàng cũng được phối một cách bất hợp lý, không hề ăn nhập với trang phục, chỉ khiến nhân vật Sa La trở nên kỳ cục. Thậm chí nhiều người tự hỏi phải chăng Vương Sở Nhiên có mâu thuẫn với stylist nên mới bị "dìm hàng" đến như vậy.