Vera Wang 'điệu đà như cô gái đôi mươi' trong sinh nhật tuổi 77

Trong bài đăng trên Instagram hôm 30/6, Vera Wang gây chú ý với diện mạo khác lạ, đến mức nhiều người nhận xét 'khó nhận ra', khi dự tiệc sinh nhật cùng bạn bè.

Thay vì mái tóc nâu sẫm quen thuộc, nhà thiết kế xuất hiện với kiểu bob ngang vai, màu vàng hoe, duỗi thẳng và rẽ ngôi giữa, phần mái dài được vén ra sau tai để làm nổi bật vẻ trẻ trung.

Vera Wang khoe vóc dáng mảnh mai trong chiếc váy trắng không tay cổ yếm, phần thân trên ôm sát cơ thể được xếp nếp cầu kỳ, trong khi phần chân váy xòe nhẹ thành những bông hoa. Một số khán giả bình luận khen Vera Wang 'trẻ không tin nổi', 'điệu đà như gái đôi mươi' ở tuổi 77.

Trang phục giúp Vera Wang khoe lưng trần và da trắng mịn.

Vera cúi người về phía trước để thổi nến trên chiếc bánh kem có số '77'.

Chiếc bánh mừng sinh nhật nhà thiết kế.

Vera Wang thổi nến trong sự chúc tụng của mọi người.

Vera Ellen Wang sinh năm 1949 tại New York, có cha mẹ là người Trung Quốc di cư đến Mỹ vào giữa thập niên 1940. Ở tuổi 21, bà đảm nhận vai trò biên tập viên tại Vogue ngay sau khi tốt nghiệp trường Sarah Lawrence College, trở thành biên tập viên trẻ nhất tạp chí danh tiếng này. Sau 17 năm, Vera rời Vogue và chuyển sang thiết kế phụ kiện cho Ralph Lauren. Hai năm sau, bà thành lập thương hiệu thời trang riêng ở tuổi 40 và dần trở thành cái tên mang tính biểu tượng trong lĩnh vực váy cưới. Celebrity Net Worth ước tính tài sản của bà hiện khoảng 650 triệu USD.