'Thái tử phi' Yoon Eun Hye kiêng cơm trắng suốt 13 năm

Trong chương trình My Little Old Boy phát sóng ngày 28/6 trên đài SBS, Yoon Eun Hye xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt. Ngay khi diễn viên xuất hiện, các khách mời không ngớt lời khen ngợi nhan sắc trẻ trung của cô, cho rằng vẻ ngoài gần như không thay đổi theo thời gian. Đáp lại, Yoon Eun Hye hài hước nói: "Dù đã ngoài 40 tuổi, tôi vẫn là người trẻ nhất ở đây. Có lẽ tôi phải cố giữ danh hiệu này thôi", khiến cả trường quay bật cười.

Sắc vóc Yoon Eun Hye ở tuổi 41.

Khi MC Shin Dong Yup nhắc đến thông tin cô đã kiêng cơm trắng, nước ngọt có ga và rượu bia suốt 13 năm, diễn viên xác nhận đây là thói quen ăn uống mà cô kiên trì theo đuổi để duy trì vóc dáng và sức khỏe. "Vì tôi rất thích ăn cơm nên tôi đã chuyển hoàn toàn sang ăn gạo lứt", Yoon Eun Hye nói về cách cô thay thế cơm trắng bằng loại thực phẩm được cho là tốt hơn cho sức khỏe và cân nặng.

Do cơm trắng chứa nhiều tinh bột tinh chế có thể làm tăng đường huyết nhanh, dễ dẫn đến dư thừa năng lượng nếu tiêu thụ quá mức, nhiều người chọn cắt giảm nhóm thực phẩm này để kiểm soát cân nặng. So với cơm gạo trắng, gạo lứt, khoai lang, yến mạch hoặc các loại ngũ cốc nguyên hạt được đánh giá cao hơn nhờ chứa nhiều chất xơ và vẫn còn giữ lại nhiều dinh dưỡng do chưa trải qua quá trình xay xát.

Yoon Eun Hye khoe bữa ăn của bản thân chỉ chứa một lượng nhỏ cơm gạo lứt.

Ngoài hạn chế liều lượng tinh bột, Yoon Eun Hye cũng chú trọng vào thứ tự ăn, thường ăn chất xơ từ các loại rau lá trước, sau đó đến protein, cuối cùng mới là carbohydrate. Trong ngày, nữ diễn viên cũng chú trọng uống đủ lượng nước cơ thể cần và ngủ nghỉ điều độ.

Yoon Eun Hye sinh năm 1984, từng được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của làn sóng Hallyu. Khởi đầu với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ Baby V.O.X vào cuối những năm 1990, cô sớm thu hút sự chú ý nhờ hình ảnh trẻ trung và năng động. Sau thành công vang dội của các bộ phim như Goong và Coffee Prince, tên tuổi cô nằm trong hàng ngũ sao hạng A, trở thành biểu tượng của dòng phim truyền hình lãng mạn Hàn Quốc.

Yoon Eun Hye trong tạo hình Thái tử phi Shin Chae Kyung năm 2006 (ảnh trái) không có nhiều sự khác biệt so với diện mạo khi đã bước sang tuổi tứ tuần (ảnh phải).

Dù vậy, sau thời kỳ hoàng kim, sự nghiệp của diễn viên bắt đầu có dấu hiệu chững lại. Sức hút giảm do thiếu những vai diễn đột phá cùng bê bối đạo nhái thiết kế trong chương trình Goddess Fashion. Sau giai đoạn im ắng, Yoon Eun Hye từng bước trở lại thông qua một số dự án truyền hình và chương trình giải trí. Tuy nhiên, dù nỗ lực tái xuất, cô vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc lấy lại hào quang như thời kỳ đỉnh cao.