Nhan sắc nữ sinh Học viện Hàng không muốn trở thành Hoa hậu Việt Nam 2026

Chiều 25/5, ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 phối hợp cùng Học viện Hàng không Việt Nam tổ chức ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Đây không chỉ là dịp để các bạn sinh viên tìm hiểu về cuộc thi sắc đẹp uy tín, giàu truyền thống và danh giá hàng đầu cả nước, mà còn là cơ hội để các nữ sinh tự tin thể hiện bản thân, chinh phục những giới hạn mới và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

Các nữ sinh chụp ảnh cùng đương kim Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh và Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Hoàng Mỹ Vân.

Nhiều nữ sinh chọn mặc đồng phục tới tham dự ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 để thể hiện niềm tự hào về ngôi trường mà họ đang theo học. Các cô gái ghi điểm với tác phong thanh lịch, năng động.

Tới tham dự sự kiện, nhiều thí sinh chia sẻ cảm xúc bỡ ngỡ, hồi hộp. Tuy nhiên với môi trường được đào tạo về tác phong chuyên nghiệp, họ nhanh chóng hòa nhập với không khí chương trình và thể hiện bản thân trước ống kính máy quay.

Nhiều gương mặt thu hút bởi vẻ tươi tắn, trong trẻo.

Học viện Hàng không Việt Nam được xem là môi trường đào tạo năng động, hiện đại, giàu truyền thống trong lĩnh vực hàng không dân dụng - ngành nghề mang tính hội nhập quốc tế cao.

Với hơn 45 năm xây dựng và phát triển, Học viện hiện đào tạo nhiều lĩnh vực như quản lý hoạt động bay, kỹ thuật hàng không, logistics, công nghệ thông tin, ngoại ngữ và quản trị kinh doanh, đồng thời không ngừng đổi mới chương trình đào tạo, mở rộng hợp tác quốc tế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành hàng không Việt Nam.

Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam bày tỏ tin tưởng sinh viên của Học viện không chỉ có tri thức, tác phong chuyên nghiệp mà còn sở hữu sự tự tin, năng động, khả năng hội nhập quốc tế - những yếu tố rất phù hợp với tinh thần của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

“Hy vọng rằng từ chính mái trường này sẽ có thêm nhiều gương mặt xuất sắc, tự tin đăng ký tham gia , góp phần viết tiếp hành trình đầy tự hào của cuộc thi mang đậm bản sắc Việt Nam”, nhà báo Lý Thành Tâm - Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Văn phòng Đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM - chia sẻ.

Cận nhan sắc các nữ sinh Học viện Hàng không Việt Nam tại tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026.