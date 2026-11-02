Thử thách ở màn diễn bikini chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Sáng 1/11, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 làm quen với tà lụa, phụ kiện trong màn trình diễn bikini của đêm chung kết 7/11 tại Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Sau buổi đầu tập vũ đạo, các cô gái bước vào bài tập kết hợp động tác với phục trang.

Tà lụa tạo thêm chuyển động cho tiết mục, song đòi hỏi thí sinh kiểm soát tốt đôi tay và bước chân. Các cô gái phải điều chỉnh liên tục để lụa bay theo động tác, tránh vướng khi di chuyển trên giày cao gót.

Theo biên đạo Khoa Nguyễn, việc lựa chọn phụ kiện nằm trong tính toán dàn dựng cho sân khấu chung kết. Từ 53 thí sinh ở chung khảo xuống còn 25 người, đội hình có nhiều khoảng trống hơn, cần kết hợp vũ đạo và phục trang để tạo hiệu quả thị giác.

Khoa Nguyễn cho biết thiết kế có phần tà, tay lụa giúp màn trình diễn sinh động, tạo cảm giác đầy đặn hơn trên sân khấu rộng. Đổi lại, thí sinh phải dành thời gian làm quen, phối hợp phụ kiện với từng động tác thay vì chỉ nhớ bài như khi tập tay không.

Yêu cầu đặt ra cho từng người vì thế cao hơn. Biên đạo nhấn mạnh khi số lượng thí sinh giảm, người trình diễn tốt khó che bớt hạn chế của người chưa thành thạo.

Trong phòng tập, từng động tác tay được chỉnh kỹ để tạo độ bay cho tà lụa. Thí sinh phải ghi nhớ cách xử lý phụ kiện trong lúc chuyển vị trí, giữ nhịp và phối hợp với cả đội hình. Những phần chưa đạt tiếp tục được thực hiện lại theo hướng dẫn của biên đạo.

Nguyễn Thị Hoa cho biết cô phải tập trung cao độ để tiếp thu bài. Ngoài giờ học chung, cô tự ôn cả đêm và sáng sớm, cố gắng theo kịp tiến độ cùng yêu cầu khắt khe của Khoa Nguyễn.

Chưa từng học nhảy trước khi đến Hoa hậu Việt Nam, Hoa dành nhiều công sức để làm quen vũ đạo. Đến giai đoạn chung kết, việc kết hợp tà lụa khiến cô phải chú ý từng động tác, luyện nhiều lần để xử lý phụ kiện trong lúc di chuyển.

Từng có nhiều năm làm vũ công, Mai Thị Yến Nhi đánh giá vũ đạo đêm chung kết không hề đơn giản. Kinh nghiệm giúp cô tiếp cận bài tập thuận lợi hơn, nhưng để thực hiện đúng yêu cầu biên đạo, Yến Nhi vẫn phải nỗ lực qua từng lượt tập.

Yến Nhi tin những bài tập khó góp phần tạo nên màn trình diễn bùng nổ trong đêm thi. Với cô, thời gian trên sàn tập là lúc hoàn thiện từng chi tiết để khi bước ra sân khấu, thí sinh tự tin thể hiện phần đã chuẩn bị.

Nguyễn Yến Trang nhận xét biên đạo Khoa Nguyễn làm việc chuyên nghiệp, yêu cầu tất cả tập trung cao độ. Đội hình liên tục di chuyển, nhiều động tác khó nối tiếp khiến cô phải theo sát hướng dẫn. Yến Trang cho biết mình dồn “200% sức lực và tinh thần” cho chuỗi ngày tập luyện này.

Chung kết cận kề, khoảng nghỉ trong phòng tập trở nên hiếm hoi. Các cô gái tranh thủ ôn bài bất cứ khi nào có thể. Yến Trang kể ngay cả lúc nằm ngủ, cô vẫn nghĩ đến động tác và những phần cần tập thêm.

Bùi Minh Phương cảm nhận rõ sức nóng phòng tập, từ đó càng hồi hộp trước đêm chung kết. Các bài tập đòi hỏi sự tập trung liên tục, trong khi thời gian để Top 25 hoàn thiện phần trình diễn không còn nhiều.