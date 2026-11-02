Thử thách ở màn diễn bikini chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026
Tà lụa được đưa vào phần trình diễn bikini tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, đặt ra thử thách mới cho 25 cô gái.
Sáng 1/11, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 làm quen với tà lụa, phụ kiện trong màn trình diễn bikini của đêm chung kết 7/11 tại Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Sau buổi đầu tập vũ đạo, các cô gái bước vào bài tập kết hợp động tác với phục trang.
Tà lụa tạo thêm chuyển động cho tiết mục, song đòi hỏi thí sinh kiểm soát tốt đôi tay và bước chân. Các cô gái phải điều chỉnh liên tục để lụa bay theo động tác, tránh vướng khi di chuyển trên giày cao gót.
Nguyễn Thị Hoa cho biết cô phải tập trung cao độ để tiếp thu bài. Ngoài giờ học chung, cô tự ôn cả đêm và sáng sớm, cố gắng theo kịp tiến độ cùng yêu cầu khắt khe của Khoa Nguyễn.
Tính đến ngày 31/10, cuộc thi đặt câu hỏi ứng xử chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 thu hút khoảng 3.200 người tham gia, với gần 4.000 câu hỏi gửi về....