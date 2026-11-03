Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi trước ngày trao lại vương miện

Trong những ngày cuối nhiệm kỳ, Trúc Linh trải qua những cột mốc đáng nhớ như sinh nhật, đón tuổi mới và chuẩn bị tốt nghiệp Trường Đại học Tài chính - Marketing. "Những cột mốc quan trọng diễn ra trong cùng một tháng khiến tôi cảm thấy hồi hộp và xúc động", cô chia sẻ.