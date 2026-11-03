Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi trước ngày trao lại vương miện
Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 hội ngộ trên thảm đỏ họp báo trước chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Hà Nội sáng 3/11. Hoa hậu Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi chia sẻ sự hồi hộp khi chỉ còn vài ngày là kết thúc nhiệm kỳ.
Sáng 3/11, Hoa hậu Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi xuất hiện trên thảm đỏ họp báo chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Ba người đẹp diện trang phục tông màu pastel trang nhã, thanh lịch.
Hoa hậu Hà Trúc Linh diện trang phục màu hồng ngọt ngào. Cô chia sẻ sự háo hức khi gặp gỡ Top 25 thí sinh của vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tại họp báo.
Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 chia sẻ sự bồi hồi khi chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ.
Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh và Á hậu Vân Nhi xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu cùng Báo Tiền Phong và ra mắt báo chí sau đêm đăng quang...
Theo Duy Nam - Dương Triều - Trọng Tài ([Tên nguồn])