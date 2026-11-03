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Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi trước ngày trao lại vương miện

Sự kiện: Hoa hậu Việt Nam

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 hội ngộ trên thảm đỏ họp báo trước chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Hà Nội sáng 3/11. Hoa hậu Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi chia sẻ sự hồi hộp khi chỉ còn vài ngày là kết thúc nhiệm kỳ.

Sáng 3/11, Hoa hậu Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi xuất hiện trên thảm đỏ họp báo chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Ba người đẹp diện trang phục tông màu pastel trang nhã, thanh lịch.

Sáng 3/11, Hoa hậu Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi xuất hiện trên thảm đỏ họp báo chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Ba người đẹp diện trang phục tông màu pastel trang nhã, thanh lịch.

Hoa hậu Hà Trúc Linh diện trang phục màu hồng ngọt ngào. Cô chia sẻ sự háo hức khi gặp gỡ Top 25 thí sinh của vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tại họp báo.

Hoa hậu Hà Trúc Linh diện trang phục màu hồng ngọt ngào. Cô chia sẻ sự háo hức khi gặp gỡ Top 25 thí sinh của vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tại họp báo.

Chỉ còn vài ngày nữa, Trúc Linh kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2024. Nhìn lại hành trình đương nhiệm, Trúc Linh nói có nhiều trải nghiệm đáng nhớ giúp cô trưởng thành và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, xã hội.
Chỉ còn vài ngày nữa, Trúc Linh kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2024. Nhìn lại hành trình đương nhiệm, Trúc Linh nói có nhiều trải nghiệm đáng nhớ giúp cô trưởng thành và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, xã hội.
Chỉ còn vài ngày nữa, Trúc Linh kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2024. Nhìn lại hành trình đương nhiệm, Trúc Linh nói có nhiều trải nghiệm đáng nhớ giúp cô trưởng thành và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, xã hội.
Trong những ngày cuối nhiệm kỳ, Trúc Linh trải qua những cột mốc đáng nhớ như sinh nhật, đón tuổi mới và chuẩn bị tốt nghiệp Trường Đại học Tài chính - Marketing. "Những cột mốc quan trọng diễn ra trong cùng một tháng khiến tôi cảm thấy hồi hộp và xúc động", cô chia sẻ.
Trong những ngày cuối nhiệm kỳ, Trúc Linh trải qua những cột mốc đáng nhớ như sinh nhật, đón tuổi mới và chuẩn bị tốt nghiệp Trường Đại học Tài chính - Marketing. "Những cột mốc quan trọng diễn ra trong cùng một tháng khiến tôi cảm thấy hồi hộp và xúc động", cô chia sẻ.
Trong những ngày cuối nhiệm kỳ, Trúc Linh trải qua những cột mốc đáng nhớ như sinh nhật, đón tuổi mới và chuẩn bị tốt nghiệp Trường Đại học Tài chính - Marketing. "Những cột mốc quan trọng diễn ra trong cùng một tháng khiến tôi cảm thấy hồi hộp và xúc động", cô chia sẻ.
Trúc Linh nói sau khi kết thúc nhiệm kỳ, cô tiếp tục theo đuổi tri thức và háo hức với nhiều dự án mới. Cô cũng bày tỏ sự hồi hộp, mong chờ tân Hoa hậu Việt Nam 2026 lộ diện.
Trúc Linh nói sau khi kết thúc nhiệm kỳ, cô tiếp tục theo đuổi tri thức và háo hức với nhiều dự án mới. Cô cũng bày tỏ sự hồi hộp, mong chờ tân Hoa hậu Việt Nam 2026 lộ diện.
Trúc Linh nói sau khi kết thúc nhiệm kỳ, cô tiếp tục theo đuổi tri thức và háo hức với nhiều dự án mới. Cô cũng bày tỏ sự hồi hộp, mong chờ tân Hoa hậu Việt Nam 2026 lộ diện.
Á hậu Châu Anh, Vân Nhi cùng diện trang phục tông trắng.
Á hậu Châu Anh, Vân Nhi cùng diện trang phục tông trắng.
Á hậu Châu Anh, Vân Nhi cùng diện trang phục tông trắng.
Á hậu Châu Anh cho biết nhiệm kỳ vừa qua đã khiến cô thay đổi nhiều trong suy nghĩ, hành động. Danh hiệu cũng mở ra cho cô nhiều cơ hội mới. Châu Anh có dịp góp mặt trong MV của ca sĩ Mono.
Á hậu Châu Anh cho biết nhiệm kỳ vừa qua đã khiến cô thay đổi nhiều trong suy nghĩ, hành động. Danh hiệu cũng mở ra cho cô nhiều cơ hội mới. Châu Anh có dịp góp mặt trong MV của ca sĩ Mono.
Á hậu Châu Anh cho biết nhiệm kỳ vừa qua đã khiến cô thay đổi nhiều trong suy nghĩ, hành động. Danh hiệu cũng mở ra cho cô nhiều cơ hội mới. Châu Anh có dịp góp mặt trong MV của ca sĩ Mono.
Á hậu Vân Nhi cũng được thử sức với nhiều lĩnh vực mới trong nhiệm kỳ. Bộ phim điện ảnh đầu tay mà cô đảm nhận vai chính vừa ra mắt và nhận được phản ứng tích cực từ khán giả.
Á hậu Vân Nhi cũng được thử sức với nhiều lĩnh vực mới trong nhiệm kỳ. Bộ phim điện ảnh đầu tay mà cô đảm nhận vai chính vừa ra mắt và nhận được phản ứng tích cực từ khán giả.
Á hậu Vân Nhi cũng được thử sức với nhiều lĩnh vực mới trong nhiệm kỳ. Bộ phim điện ảnh đầu tay mà cô đảm nhận vai chính vừa ra mắt và nhận được phản ứng tích cực từ khán giả.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 chia sẻ sự bồi hồi khi chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 chia sẻ sự bồi hồi khi chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ.

Trong hành trình đương nhiệm, Hoa hậu Trúc Linh và Á hậu Châu Anh, Vân Nhi có nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi đồng hành trong nhiều sự kiện cũng như các hoạt động xã hội, cộng đồng.
Trong hành trình đương nhiệm, Hoa hậu Trúc Linh và Á hậu Châu Anh, Vân Nhi có nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi đồng hành trong nhiều sự kiện cũng như các hoạt động xã hội, cộng đồng.
Trong hành trình đương nhiệm, Hoa hậu Trúc Linh và Á hậu Châu Anh, Vân Nhi có nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi đồng hành trong nhiều sự kiện cũng như các hoạt động xã hội, cộng đồng.
Hai người đẹp Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thùy Dương (bìa trái), Hồ Ngọc Phương Linh rạng rỡ tại họp báo.
Hai người đẹp Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thùy Dương (bìa trái), Hồ Ngọc Phương Linh rạng rỡ tại họp báo.
Hai người đẹp Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thùy Dương (bìa trái), Hồ Ngọc Phương Linh rạng rỡ tại họp báo.
Dàn người đẹp háo hức với phiên bản vương miện và quyền trượng mới dành cho tân Hoa hậu Việt Nam được giới thiệu trong họp báo công bố chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
Dàn người đẹp háo hức với phiên bản vương miện và quyền trượng mới dành cho tân Hoa hậu Việt Nam được giới thiệu trong họp báo công bố chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
Dàn người đẹp háo hức với phiên bản vương miện và quyền trượng mới dành cho tân Hoa hậu Việt Nam được giới thiệu trong họp báo công bố chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
Dàn người đẹp háo hức với phiên bản vương miện và quyền trượng mới dành cho tân Hoa hậu Việt Nam được giới thiệu trong họp báo công bố chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
Dàn người đẹp háo hức với phiên bản vương miện và quyền trượng mới dành cho tân Hoa hậu Việt Nam được giới thiệu trong họp báo công bố chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh và Vân Nhi sau đêm đăng quang
Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh và Vân Nhi sau đêm đăng quang

Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh và Á hậu Vân Nhi xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu cùng Báo Tiền Phong và ra mắt báo chí sau đêm đăng quang...

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Theo Duy Nam - Dương Triều - Trọng Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: https://tienphong.vn/hoa-hau-ha-truc-linh-a-hau-chau-anh-van-nhi-truoc-ngay...

-03/11/2026 13:04 PM (GMT+7)
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