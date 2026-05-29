Sở thích vẽ móng 'nổi bần bật' của G-Dragon

Dự show CHANEL Métiers d’Art 2026 Replica hôm 26/5, G-Dragon trở thành tâm điểm của sàn diễn với chiếc áo khoác dáng dài mang họa tiết bờ biển Biarritz - nơi huyền thoại Coco Chanel từng mở cửa hàng thời trang đầu tiên.

Cùng với các phụ kiện ton sur ton như kính mắt, vòng cổ, nhẫn, 'ông hoàng Kpop' chọn màu nail ăn ý với trang phục. Bộ nails của G-Dragon được thiết kế theo phong cách maximalist, mỗi ngón một màu bắt mắt, kết hợp họa tiết nổi bật, charm 3D tạo cảm giác ngẫu hứng.

Từ lâu, nam ca sĩ đã có sở thích làm đẹp móng và thường xuyên xuất hiện với những bộ nails đầy màu sắc, đính/vẽ họa tiết cầu kỳ hoặc mang thông điệp cá nhân.

Với G-Dragon, nail art không đơn thuần là làm đẹp mà còn là một cách thể hiện cá tính, cảm xúc và tinh thần tự do trong thời trang. Trong một số các chiến dịch quảng bá cho các nhãn hàng, G-Dragon cũng khéo léo đưa logo, thông điệp của thương hiệu vào bộ móng màu sắc.

Đứng sau những bộ móng 'nổi bần bật' của G-Dragon là nail artist Park Eun Kyung - chủ nail salon Unistella được yêu thích bậc nhất tại Seoul. Park Eun Kyung cũng là người thường chăm chút, làm đẹp móng cho các thành viên Blackpink.

Kiểu móng G-Dragon sử dụng chủ yếu là móng giả, dùng keo chuyên dụng để gắn lên móng thật. Mỗi bộ nails đều được chăm chút kỹ lưỡng về phom dáng, có bản thiết kế riêng từ phối màu cho đến họa tiết trước khi thực hiện.

G-Dragon sinh năm 1988, là rapper, ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc người Hàn có tầm ảnh hưởng lớn. Trưởng nhóm nhạc Big Bang được mệnh danh là 'Ông vua Kpop' nhờ khả năng sáng tác những ca khúc ăn khách và phong thái trình diễn đậm dấu ấn cá nhân.

Ngoài âm nhạc, G-Dragon còn được coi là biểu tượng thời trang với phong cách sáng tạo. Anh luôn xuất hiện ở hàng ghế đầu nhiều show thời trang, trong đó có Chanel.

Năm 2023, sau khi rời YG Entertainment và ký hợp đồng với Galaxy, G-Dragon nhận khoản tiền thưởng ký hợp đồng trị giá 20 tỷ won (khoảng 14,5 triệu USD). Trong số tiền này, 10 tỷ won được trả dưới dạng cổ phiếu.