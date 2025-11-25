Hoàng hậu Thái Lan gây sốt với phong cách trang nhã tuổi U50

Quốc vương và Hoàng hậu Thái Lan vừa có chuyến công du 5 ngày đến Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên nhà vua tới Trung Quốc kể từ khi lên ngôi, thu hút sự quan tâm của giới truyền thông. Hàng loạt trang báo của Trung Quốc đăng tải về chuyến đi này, nhấn mạnh về yếu tố thời trang của Hoàng hậu.

Theo trang Sohu, Hoàng hậu Suthida biến chuyến công du thành sàn diễn thời trang. Trong 5 ngày, bà thay 8 trang phục, tất cả đều có gam màu trầm như đen, xám để phù hợp thời điểm quốc tang của Thái Lan. Tuy nhiên kiểu dáng trang phục cùng cách bà mix-match giúp những bộ cánh trở nên nổi bật.

Hoàng hậu khoe nhan sắc tuổi 47 qua những trang phục thanh lịch, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Những món phụ kiện đi kèm của bà cũng được tinh tuyển công phu, nâng tầm tổng thể.

Bà đặc biệt chú trọng phụ kiện để làm điểm nhấn trên những set đồ tối màu. Những chiếc hoa tai to bản, các kiểu cài áo đính đá lấp lánh giúp bà thu hút ánh nhìn khéo léo.

Nhiều món trang sức bà sử dụng trong chuyến đi là di vật của Hoàng Thái hậu, ví như chiếc trâm nạm kim cương đính dải ruy băng trong quốc yến, trâm hình rùa đính sapphire hay trâm hoa ruby...

Để giúp tôn vóc dáng trông cao ráo, mảnh mai, bà thường diện các dáng váy dài đến bắp chân, phom dáng gọn gàng, tập trung vào những đường cắt may sắc nét, ôm dáng vừa vặn.

Áo khoác chiết eo đi cùng chân váy bút chì được cải tiến từ chất liệu vải hoa văn truyền thống của Thái Lan giúp bà truyền tải yếu tố văn hóa thông qua trang phục hiện đại.

Trang phục truyền thống của xứ Chùa vàng được Hoàng hậu diện theo những cách mới mẻ.

Bà Suthida sinh năm 1978, kết hôn với Quốc vương Maha Vajiralongkorn năm 2019 và được sắc phong làm Hoàng hậu tại lễ đăng quang của nhà vua cùng thời điểm. Bà tốt nghiệp đại học chuyên ngành Nghệ thuật Truyền thông và từng làm tiếp viên hàng không cho hãng Thai Airways. Từ khi được sắc phong đến nay, bà nhiều lần tháp tùng Quốc vương Thái Lan trong những chuyến công du.

Hoàng hậu gây ấn tượng với phong cách thanh lịch, mix đồ không cầu kỳ nhưng tôn dáng.