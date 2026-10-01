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Nhan sắc 'nóng bỏng' gây sốt của Emoura Phạm tại Miss Grand 2026

Sự kiện: Miss Grand

Emoura Phạm đến từ Việt Nam tiếp tục giữ phong độ với phần thi áo tắm thu hút sự chú ý tại Miss Grand 2026.

Nhan sắc &#39;nóng bỏng&#39; gây sốt của Emoura Phạm tại Miss Grand 2026 - 1

Emoura Phạm vừa chia sẻ hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc cô bước vào phần thi Swimsuit - trình diễn áo tắm thuộc khuôn khổ Miss Grand International 2026 tại Bangkok, Thái Lan.

Nhan sắc &#39;nóng bỏng&#39; gây sốt của Emoura Phạm tại Miss Grand 2026 - 2

Đại diện Việt Nam diện áo tắm tông hồng, kết hợp kiểu tóc đuôi ngựa và layout trang điểm sắc sảo. 

Nhan sắc &#39;nóng bỏng&#39; gây sốt của Emoura Phạm tại Miss Grand 2026 - 3

Hình ảnh của Emoura Phạm trước khi thể hiện phần thi gây "bão mạng" bởi nhan sắc xinh tươi, thần thái và thân hình "cực phẩm" của người đẹp.

Nhan sắc &#39;nóng bỏng&#39; gây sốt của Emoura Phạm tại Miss Grand 2026 - 4

Emoura Phạm với vóc dáng thon gọn, săn chắc, giữ phong độ với phần thi áo tắm thu hút sự chú ý.

Nhan sắc &#39;nóng bỏng&#39; gây sốt của Emoura Phạm tại Miss Grand 2026 - 5

Sau Swimsuit, Emoura Phạm sẽ bước vào vòng phỏng vấn kín ngày 4/10. Bán kết và phần thi Trang phục Văn hóa Dân tộc diễn ra ngày 7/10. 

Nhan sắc &#39;nóng bỏng&#39; gây sốt của Emoura Phạm tại Miss Grand 2026 - 6

Chung kết Miss Grand International 2026 được tổ chức ngày 10/10 tại Thái Lan.

Nhan sắc &#39;nóng bỏng&#39; gây sốt của Emoura Phạm tại Miss Grand 2026 - 7

Mới đây, chuyên trang sắc đẹp Sash Factor công bố bảng xếp hạng những thí sinh có màn thể hiện thời trang nổi bật nhất trong ngày thứ 3 tại Miss Grand International 2026. Đáng chú ý, Emoura Phạm được xếp ở vị trí đầu tiên trong danh sách này.

Nhan sắc &#39;nóng bỏng&#39; gây sốt của Emoura Phạm tại Miss Grand 2026 - 8

Trước đó, cô cũng xuất hiện rực rỡ với những thiết kế quyến rũ. Chiếc đầm ôm màu vàng cũng là một trang phục ghi điểm của đại diện Việt Nam.

Nhan sắc &#39;nóng bỏng&#39; gây sốt của Emoura Phạm tại Miss Grand 2026 - 9

Nhiều ý kiến cho rằng đại diện Việt Nam đang duy trì phong độ khá ổn định, đặc biệt ở khả năng lựa chọn trang phục phù hợp với từng hoạt động.

Nhan sắc &#39;nóng bỏng&#39; gây sốt của Emoura Phạm tại Miss Grand 2026 - 10

Không chỉ gây chú ý bởi thời trang, Emoura Phạm còn thể hiện sự chủ động trong các hoạt động giao lưu thể hiện sự thân thiện, gần gũi và quảng bá hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam.

(Ảnh FB nhân vật)

Emoura Phạm ghi điểm về gu thời trang tại Miss Grand
Emoura Phạm ghi điểm về gu thời trang tại Miss Grand

Hoa hậu Emoura Phạm chọn váy áo cắt xẻ, nhiều màu sắc khi thi Miss Grand International 2026, được các chuyên trang quốc tế đánh giá cao.

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Theo Thanh Hằng (th) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/09/2026 15:00 PM (GMT+7)
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