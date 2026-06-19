Người đẹp mang hai dòng máu Việt - Anh gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026

Emoura Phạm (Turner Katherine Margaret) sinh năm 2000, là một trong những hồ sơ thí sinh nổi bật được công bố tại cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026. Cô là người đẹp mang hai dòng máu Việt Nam - Anh và hiện đang sinh sống, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

Emoura Phạm có mẹ là người Việt, cha mang dòng máu Anh nhưng trưởng thành tại Nam Phi. Cô sinh sống tại Việt Nam đến năm 15 tuổi, sau đó sang Mỹ học phổ thông và đại học. Việc theo học trường quốc tế từ nhỏ, cùng thời gian dài sống ở Mỹ, khiến vốn tiếng Việt của Emoura bị hạn chế, nhưng cô luôn nỗ lực trau dồi khả năng ngôn ngữ.

Hồi đầu năm 2025, Emoura trở lại Việt Nam và đăng ký dự thi Vietnam’s Next Top Model, một phần vì muốn khiến mẹ tự hào, đồng thời tin rằng thời trang Việt Nam có vị trí xứng đáng trên bản đồ quốc tế.

Emoura Phạm trong tà áo dài Việt Nam.

Từng được đào tạo diễn xuất tại Mỹ, Emoura cũng mong tìm kiếm thêm cơ hội nghệ thuật tại Việt Nam. Ngoài thời trang, cô còn có năng khiếu ca hát và chơi nhạc cụ. Hiện tại, cô ghi danh Miss Grand Vietnam 2026.

Cô cho biết đến với cuộc thi nhan sắc không chỉ với mong muốn chinh phục một danh hiệu mà còn để khẳng định giá trị của sự nỗ lực và bản lĩnh. Mỗi hành trình trong cuộc sống đều giúp cô trưởng thành hơn, học cách vượt qua áp lực và tin tưởng vào chính mình.

"Tôi mong muốn dùng tiếng nói và hình ảnh của bản thân để lan tỏa năng lượng tích cực, sự tự tin và tinh thần không ngừng hoàn thiện bản thân đến mọi người”, người đẹp lai cho biết.

Nhan sắc tuổi 26 của Emoura Phạm.