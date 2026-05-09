Cách giữ năng lượng tích cực và nhan sắc trẻ trung của Jessica Alba

Bước sang tuổi 45, Jessica Alba vẫn giữ hình ảnh khỏe khoắn với làn da căng bóng, vóc dáng săn chắc và nguồn năng lượng tích cực. Nữ diễn viên cho biết cô ưu tiên chăm sóc sức khỏe tinh thần, duy trì vận động đều đặn và học cách tận hưởng cuộc sống theo nhịp riêng. Ảnh: Yu Tsai

Bắt đầu ngày mới bằng thiền và vận động

Trong cuộc phỏng vấn với People đầu tháng 5, Jessica Alba nói cô luôn cố gắng dành thời gian cho thiền buổi sáng trước khi bắt đầu công việc và chăm sóc các con. Theo diễn viên, vài phút hít thở và tĩnh tâm giúp cô giữ sự tập trung, tránh cảm giác quá tải khi lịch trình dày đặc.

Sau thiền, cô thường tập pilates, hot yoga hoặc chạy bộ nhẹ để kích hoạt năng lượng cơ thể. Diễn viên cho biết việc vận động đều đặn không chỉ giúp giữ dáng mà còn cải thiện tâm trạng, tăng khả năng tập trung và giúp cô ngủ ngon hơn.

Nhiều năm qua, Jessica Alba duy trì quan điểm tập luyện để cơ thể khỏe mạnh thay vì chạy theo chuẩn vóc dáng khắt khe. Cô ưu tiên những bài tập khiến bản thân cảm thấy vui vẻ và linh hoạt hơn sau mỗi buổi tập.

Ưu tiên thực phẩm giàu protein và uống đủ nước

Trong cuộc trò chuyện với Eating Well, Jessica Alba tiết lộ cô thích những bữa ăn đơn giản nhưng giàu dinh dưỡng như cơm cá hồi, cơm kiểu Mexico ăn kèm thịt và rau củ, gà nướng hoặc bánh mì bơ và trái cây.

Ngôi sao Hollywood cho biết protein đóng vai trò quan trọng trong chế độ ăn vì giúp cô duy trì năng lượng ổn định trong ngày. Cô thường mang theo các món ăn nhẹ lành mạnh như táo ăn kèm bơ hạnh nhân, nho, sữa chua và các loại hạt để tránh ăn uống thất thường khi bận rộn.

Jessica Alba cũng duy trì thói quen uống nhiều nước và mang bình nước cá nhân khi di chuyển. Theo cô, việc giữ cơ thể đủ nước là yếu tố quan trọng giúp da sáng khỏe và hạn chế cảm giác mệt mỏi.

Jessica Alba duy trì vẻ ngoài rạng rỡ ở tuổi 45 nhờ lối sống cân bằng, ưu tiên sức khỏe tinh thần và những thói quen chăm sóc cơ thể đều đặn mỗi ngày. Ảnh: Yu Tsai

Chăm sóc da tối giản nhưng đều đặn

Làn da căng bóng của Jessica Alba thường được truyền thông quốc tế gọi là "glass skin". Trong video chia sẻ quy trình chăm sóc da gần đây, cô cho biết bản thân tập trung vào các bước dưỡng ẩm, phục hồi và chống lão hóa thay vì trang điểm quá dày.

Diễn viên sử dụng serum cấp ẩm, thiết bị laser chăm sóc da tại nhà và lớp nền mỏng nhẹ để giữ vẻ tự nhiên. Cô cho rằng việc chăm sóc da hiệu quả nhất là duy trì đều đặn các bước cơ bản như làm sạch, dưỡng ẩm và chống nắng.

Ngoài ra, Jessica Alba hạn chế thức khuya kéo dài và cố gắng ngủ đủ giấc để cơ thể có thời gian phục hồi. Theo cô, giấc ngủ ảnh hưởng trực tiếp đến làn da và trạng thái tinh thần.

Học cách tận hưởng cuộc sống tự do hơn

Sau nhiều thay đổi trong đời sống cá nhân thời gian qua, Jessica Alba xuất hiện với hình ảnh thoải mái và tích cực hơn. Trong dịp sinh nhật tuổi 45, cô chia sẻ thông điệp về lòng biết ơn và việc tận hưởng từng khoảnh khắc cuộc sống.

Gần đây, Alba còn gây chú ý khi xăm hình chim phượng hoàng ở lưng như biểu tượng cho sự tái sinh và khởi đầu mới. Theo InStyle, diễn viên xem tuổi 45 là giai đoạn bước sang chương mới với nhiều tự do và sự trưởng thành hơn trong cảm xúc.

Jessica Alba cho rằng vẻ đẹp không chỉ đến từ ngoại hình mà còn nằm ở trạng thái tinh thần cân bằng, biết chăm sóc bản thân và sống đúng với điều khiến mình hạnh phúc. Ảnh: Yu Tsai

Jessica Alba sinh năm 1981 tại California, Mỹ. Cô nổi tiếng từ đầu những năm 2000 qua loạt phim như Dark Angel, Fantastic Four và Sin City. Ngoài diễn xuất, Alba còn được biết đến là doanh nhân thành công với thương hiệu chăm sóc sức khỏe và gia đình The Honest Company.

Trong nhiều năm, cô xây dựng hình ảnh phụ nữ hiện đại theo đuổi lối sống lành mạnh, cân bằng giữa công việc, gia đình và chăm sóc bản thân. Ở tuổi 45, Jessica Alba vẫn giữ vẻ ngoài trẻ trung cùng phong cách sống tích cực.