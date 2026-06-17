Khoảnh khắc bình dị ở Hàn của Doãn Hải My

Doãn Hải My đã có kỳ nghỉ vui vẻ tại Hàn Quốc với nhiều khoảnh khắc đẹp. Mỗi bức ảnh của Doãn Hải My đều gây chú ý với người hâm mộ.

Doãn Hải My là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ hot girl Hà thành nhờ sở hữu vẻ đẹp thanh lịch, dịu dàng cùng phong thái cuốn hút. Từ khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, cô đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng và truyền thông.

Sở hữu gương mặt hài hòa với sống mũi cao, đôi mắt to và nụ cười rạng rỡ, Doãn Hải My ghi điểm bởi nét đẹp trong trẻo, nữ tính.

Nhiều người nhận xét cô mang vẻ đẹp chuẩn Á Đông với sự nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng vẫn toát lên thần thái sang trọng.

Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc tự nhiên, Doãn Hải My còn được đánh giá cao nhờ gu thời trang tinh tế.

Người đẹp sinh năm 2001 thường lựa chọn những thiết kế thanh lịch, tôn lên vóc dáng cân đối và vẻ đẹp nền nã. Dù xuất hiện trong trang phục đời thường hay tại các sự kiện, cô đều thể hiện hình ảnh chỉn chu và cuốn hút.

Sau khi kết hôn với cầu thủ Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My càng nhận được sự yêu mến của đông đảo người hâm mộ. Cuộc sống hôn nhân viên mãn cùng phong cách sống tích cực giúp cô luôn xuất hiện với diện mạo rạng rỡ và tràn đầy sức sống.

Với vẻ đẹp dịu dàng, khí chất thanh lịch cùng hình ảnh đời tư tích cực, Doãn Hải My được xem là một trong những mỹ nhân trẻ được yêu thích nhất hiện nay.

Cô không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình nổi bật mà còn bởi sự duyên dáng và hình ảnh đẹp trong mắt công chúng.