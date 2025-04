Vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu bất ngờ gây sốt

Doãn Hải My không còn là cái tên quá xa lạ vì cô nàng là vợ của cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Không chỉ vậy, Doãn Hải My còn sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, thành tích học tập đáng nể và lối sống kín tiếng, hạn chế vướng vào ồn ào trên mạng xã hội.

Doãn Hải My hát tiếng Anh bất ngờ gây sốt trên TikTok. (Ảnh: FBNV).

Mới đây, một đoạn clip của Doãn Hải My đã "gây sốt" trên TikTok. Dù ăn mặc đơn giản song Doãn Hải My gây ấn tượng bởi nhan sắc rạng rỡ cùng giọng hát ngọt ngào khi thể hiện See You Later, Alligator. Giữa muôn vàn màn thể hiện trên mạng xã hội, Doãn Hải My nổi bật và gây ấn tượng với giọng hát trong trẻo, nhẹ nhàng và phát âm tiếng Anh "chuẩn không cần chỉnh". Và chỉ sau vài giờ đăng tải, clip vợ Đoàn Văn Hậu hát thu về hơn 16,2 triệu lượt xem và gần 1 triệu lượt yêu thích.

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng dành lời khen ngợi cho nhan sắc lẫn giọng hát của Doãn Hải My. Thậm chí, một số người dùng TikTok còn so sánh phần thể hiện của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 với một số người nổi tiếng khác cũng tham gia "trend" này. Đáng chú ý, cầu thủ Đoàn Văn Hậu cũng để lại bình luận trêu chọc vợ: "Để mình cover tiếng Việt nhé bạn".

Doãn Hải My được nhận xét là nhanh chóng về lại dáng sau khi sinh con. (Ảnh FBNV).

Doãn Hải My sinh năm 2001, từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 và giành giải Người đẹp Tài năng. Sau khi kết hôn và sinh con vào năm 2024, cô không những giữ được vóc dáng cân đối mà còn được khen ngợi ngày càng mặn mà, quyến rũ.

Phong cách thời trang của Hải My cũng có sự chuyển biến tinh tế, từ gợi cảm sang thanh lịch, nền nã, được nhiều người nhận xét là phù hợp với hình ảnh người vợ, người mẹ trẻ trung hiện đại.

Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, Doãn Hải My còn là một trong những nàng WAG có học vấn và năng lực đáng nể. Tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, cô hiện điều hành một cửa hàng mỹ phẩm riêng và là gương mặt được nhiều nhãn hàng tin tưởng lựa chọn cho các chiến dịch quảng bá.

Bên cạnh đó, cô thành thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Trung, biết chơi piano, hát, vẽ và múa - những tài năng khiến Hải My trở nên đặc biệt giữa dàn WAGs Việt.

Cặp đôi trai tài gái sắc.

Với tính cách điềm tĩnh, lối ứng xử khéo léo và luôn giữ hình ảnh sạch, không vướng thị phi, Doãn Hải My tạo được thiện cảm lớn với công chúng. Chuyện tình đẹp và hôn nhân viên mãn bên Đoàn Văn Hậu càng giúp cô nhận thêm sự yêu mến từ người hâm mộ. Nam cầu thủ cũng thường xuyên dành cho vợ những cử chỉ tình cảm, trong khi Hải My luôn âm thầm đứng sau ủng hộ chồng trên mọi chặng đường.

Ở tuổi 24, Doãn Hải My có cuộc sống viên mãn bên chồng cầu thủ. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào với người bạn đời và con trai đầu lòng. Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 được Đoàn Văn Hậu nhận xét là người hiểu chuyện, tử tế. Không chỉ thông cảm cho tính chất công việc của người bạn đời, cô còn ở bên cạnh động viên, chia sẻ lúc anh gặp khó khăn.

Doãn Hải My có tổ ấm hạnh phúc bên gia đình nhỏ. ẢNH: FBNV.

Sau khi kết hôn, Doãn Hải My không hoạt động showbiz sôi nổi. Thay vào đó, cô dành thời gian cho công việc kinh doanh, chăm lo tổ ấm. Thời gian đầu làm dâu, người đẹp 10X không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Song sau đó, cô dần thích nghi và nhận được sự quý mến từ gia đình Đoàn Văn Hậu.