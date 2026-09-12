Khán giả bao vây Lisa (BlackPink) và Phạm Băng Băng

Lisa xuất hiện tại buổi công chiếu Always Lalisa ở Roy Thomson Hall, Toronto, tối 11/9 (giờ địa phương). Phim tài liệu do Sue Kim đạo diễn, được lựa chọn vào chương trình Gala Presentations của Liên hoan phim quốc tế Toronto năm nay. Nữ ca sĩ đến sự kiện với tư cách nhân vật trung tâm của tác phẩm. Phim tài liệu nói về giai đoạn cô mở rộng hoạt động ngoài nhóm BlackPink.

Nữ ca sĩ chọn bộ trang phục nhung nâu, phối áo lửng cổ chữ V với phần thân dưới đồng màu. Thiết kế có vai dựng, đường gấu áo uốn cong khoe eo thon. Cô chọn găng tay đen, thắt lưng gắn khoen kim loại cùng vòng cổ bản rộng màu bạc tạo điểm nhấn. Cách phối giữ nét cá tính thường thấy trong hình ảnh biểu diễn của Lisa.

Lisa buộc tóc nửa đầu, để tóc mái bằng mang thương hiệu riêng. Chiếc vòng cổ ôm sát, đính nhiều hàng chi tiết kim loại, trở thành phụ kiện nổi bật trong khung hình cận cảnh. Hoa tai nhỏ giúp tổng thể không quá nặng khi kết hợp cùng vòng cổ bản lớn.

Theo giới thiệu của nhà sản xuất, Always Lalisa theo chân nữ ca sĩ trong một năm tập trung cho con đường riêng, từ âm nhạc, diễn xuất đến xây dựng thương hiệu. Tác phẩm đề cập áp lực khi hoạt động độc lập và mong muốn duy trì đời sống cá nhân bên ngoài ánh đèn sân khấu, trước khi trở lại lịch trình cùng BlackPink.

Dọc hàng rào phân cách thảm đỏ, đông đảo khán giả giơ điện thoại ghi lại khoảnh khắc Lisa xuất hiện. Nhiều người mang theo ảnh chân dung, album và sổ để xin chữ ký. Khán giả tập trung sát hàng rào, hướng máy ảnh về phía thành viên BlackPink.

Ảnh chân dung và những tấm bảng viết tay được người hâm mộ mang đến khu vực đón khách. Bên cạnh hoạt động tại liên hoan phim, Always Lalisa có kế hoạch tiếp cận khán giả rộng rãi. Sony Music công bố phim được chiếu giới hạn tại các rạp và hệ thống IMAX trên thế giới từ ngày 12/10, trước khi phát hành trên YouTube Premium vào cuối năm.

Trước đó, tối 10/9, Phạm Băng Băng dự buổi công chiếu phim khai mạc Being Heumann tại Roy Thomson Hall. Cô diện đầm cúp ngực xanh nhạt của Tony Ward, có phần thân trên đính kết, eo ôm sát và chân váy đuôi cá xòe rộng. Những nếp vải xếp chéo ở hông nối với tà váy dài, tạo phom dáng cầu kỳ khi nữ diễn viên đứng chụp ảnh trên thảm đỏ

Nữ diễn viên chải tóc lệch ngôi, búi gọn, phối hoa tai dáng dài có chi tiết xanh đồng điệu trang phục. Liên hoan phim Toronto lần thứ 51 diễn ra từ ngày 10-20/9. Being Heumann do Siân Heder đạo diễn, có Ruth Madeley đóng chính, kể về nhà hoạt động vì quyền của người khuyết tật Judith Heumann.

Phạm Băng Băng chụp ảnh cùng người hâm mộ đứng sau hàng rào. Nhiều khán giả đưa sổ và ảnh về phía nữ diễn viên. Tại Toronto năm nay, cô còn có phim Diary of a Mad Old Man của đạo diễn Wayne Wang và được công bố nhận giải TIFF Special Tribute Award. Lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 13/9, ghi nhận đóng góp của các nghệ sĩ cho điện ảnh.