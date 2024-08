Lisa (BlackPink) hẹn hò bạn trai tỷ phú ở Hawaii

Sau khi kỷ niệm ngày thành lập nhóm nhạc BlackPink, Lisa được phát hiện tại sân bay Incheon để sang Hawaii. Hôm 15/8, cư dân mạng chia sẻ bức ảnh Lisa và Frédéric tại nhà hàng tại quần đảo nhiệt đới.

Lisa rời Hàn Quốc đến Hawaii và được bắt gặp đi ăn cùng bạn trai Frédéric Arnault. Ảnh: Dispatch, X.

Cả hai nhiều lần bị bắt gặp hẹn hò ở nơi công cộng, hầu hết đều ở quán ăn. Bạn trai tỷ phú đồng hành cùng Lisa trong đời tư lẫn công việc. Đầu tháng 8, nữ thần tượng người Thái cùng gia đình bạn trai đi nghỉ mát ở Italy, Hy Lạp.

Sáng 16/8, nữ ca sĩ trở lại với đĩa đơn mới mang tên New Woman hợp tác với Rosalía. Đánh dấu lần phát hành âm nhạc đầu của cô chỉ sau 2 tháng kể từ Rockstar, New Woman được giới thiệu là bản nhạc nắm bắt được lòng kiêu hãnh và không sợ hãi của người phụ nữ hiện đại.

Trong MV, Lisa và Rosalía thể hiện tính cách mạnh mẽ, khó lường của hai người phụ nữ không thể chạm tới trong loạt cảnh siêu thực, mơ mộng.

Lisa ra mắt sản phẩm âm nhạc mới New Woman sáng 16/8.

Sau khi phát hành các sản phẩm âm nhạc, Lisa lấn sân sang mảng diễn xuất trong phần 3 của The White Lotus do HBO sản xuất. Theo Variety, Lisa ra mắt sự nghiệp diễn viên dưới nghệ danh Lalisa Manobal. Phần mới đã được quay tại Thái Lan đầu năm nay, cụ thể là ở Koh Samui, Phuket và Bangkok.

Trước đó, ngôi sao sinh năm 1997 tham dự bữa tiệc The White Lotus ở Thái Lan. Trong video, cô nhảy theo giai điệu bài hát How You Like That của BlackPink trong sự cổ vũ của các bạn diễn.

Tác phẩm là sê-ri phim truyền hình Mỹ theo chân những vị khách và nhân viên tại khu nghỉ dưỡng White Lotus. Đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo, giàu có của mỗi vị khách, họ đều ẩn chứa điều gì đó đen tối, uẩn khúc.

Trailer đầu của phim gây tranh cãi vì quanh cảnh tại Thái Lan bị “nhuộm vàng”. Hollywood thường sử dụng màu sắc này để miêu tả “các quốc gia đang phát triển” hoặc quốc gia có sự khác biệt lớn với phương Tây, thường mang ý nghĩa tiêu cực.

