Kanye West và vợ diện đồ 'đại hàn' giữa nắng nóng 38 độ

Vợ chồng Kanye West đi xem phim hôm thứ Hai. Ảnh: Backgrid

Theo Just Jared, vợ chồng Kanye West gây chú ý khi xuất hiện tại một rạp chiếu phim ở khu Westwood, Los Angeles, hôm 5/10. Dù nhiệt độ ban ngày lên tới 38 độ C, rapper 49 tuổi vẫn diện áo khoác có mũ trùm viền lông, quần dài và bốt cao cổ. Bianca chọn áo khoác da đen dáng dài chấm đất, mặc bên ngoài áo nỉ cùng quần legging ôm sát, kết hợp bốt cao đến gối.

Bianca dường như khá thoải mái với bộ đồ kín mít. Cô đội mũ trùm đầu, đút tay vào túi áo, tạo cảm giác như đang dạo phố giữa những ngày đông giá rét. Cặp vợ chồng được chụp ảnh thong thả rời rạp, đi bộ xuống khu vực hầm để xe.

Cả hai mặc quần áo dày như mùa đông giữa đợt nắng nóng ở Los Angeles. Ảnh: Grosby

Kiến trúc sư 31 tuổi thường gây chú ý với phong cách thời trang gợi cảm, nhiều lần xuất hiện trên phố trong những bộ đồ hở bạo. Lần này, Bianca tiếp tục tạo dấu ấn bằng lựa chọn trang phục khác thường, nhưng theo hướng "kín như bưng" đối lập với thời tiết.

Buổi đi chơi diễn ra chỉ một ngày sau khi Kanye và Bianca cùng tham dự ComplexCon, lễ hội văn hóa đại chúng tổ chức tại Los Angeles. Cả hai đều diện trang phục màu đen kín đáo. North West, con gái lớn 13 tuổi của Kanye, cũng có mặt tại sự kiện.

Vợ chồng Kanye dự sự kiện hôm 4/10. Ảnh: Grosby

Kanye và Bianca kết hôn vào tháng 12/2022. Kể từ đó, kiến trúc sư người Australia thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý bởi phong cách ăn mặc táo bạo, khác biệt. Những lựa chọn thời trang của cô cũng làm dấy lên đồn đoán rằng Kanye kiểm soát cách ăn mặc của vợ.

Trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair hồi tháng 2, Bianca bác bỏ tin đồn này, khẳng định cô sẽ không làm điều mình không muốn. Cô cho biết hai vợ chồng thường cùng nhau lên ý tưởng trang phục và ví von: "Nếu bạn kết hôn với Gianni Versace, chẳng phải ông ấy cũng sẽ chọn váy cho bạn sao?".

Bianca mặc bodysuit xẻ ngực đi xem phim với chồng hồi tháng 5. Ảnh: Backgrid

Vợ Kanye cũng giải thích trên Interview về cách ăn mặc khác lạ. Cô khẳng định việc lựa chọn những trang phục táo bạo không nhằm mục đích gây chú ý, mà xuất phát từ quan điểm cá nhân, coi thời trang là một cách để nghệ sĩ thể hiện bản thân.