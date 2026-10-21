Hoa khôi cao 1,72 m không áp lực khi được so sánh với Hoa hậu Hà Trúc Linh
Trịnh Ngọc Huyền là Hoa khôi Đại học Tài chính - Marketing (Miss UFM 2025) - đây cũng là ngôi trường mà đương kim Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh theo học. Tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026, cô mong muốn lan tỏa vẻ đẹp của quê hương, con người Tây Nguyên.
Trịnh Ngọc Huyền sinh năm 2007, đến từ Gia Lai, là một trong top 25 thí sinh của vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Ngọc Huyền là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh, đạt danh hiệu Hoa khôi trường Đại học Tài chính - Marketing (Miss UFM 2025).
Cô cho biết trước đây từng tự ti về ngoại hình. “Tôi rất yêu thích các cuộc thi sắc đẹp và người mẫu, luôn ngưỡng mộ những cô gái tự tin tỏa sáng trên sân khấu, nhưng lại chưa bao giờ đủ can đảm để thử sức”, cô nói.
Ngọc Huyền tiết lộ cô từng nhận những lời bình luận không hay về ngoại hình khi học cấp 2 nên luôn cho rằng mình không đủ xinh đẹp. Khi bước chân vào giảng đường đại học, cô quyết định đăng ký cuộc thi Miss & Mister UFM với mục tiêu muốn có thêm bạn bè, được trải nghiệm môi trường mới. “Tôi nhận ra rằng, sự tự tin không phải là khi mình cảm thấy hoàn hảo, mà là khi vẫn dám bước tiếp dù biết mình còn nhiều thiếu sót”, cô nói.
Chính hành trình ấy đã tiếp thêm cho Ngọc Huyền động lực để thử sức ở những sân chơi lớn hơn như Hoa hậu Việt Nam 2026.
Cô tin rằng mỗi cô gái đều có một vẻ đẹp riêng và mỗi vùng đất đều có câu chuyện đáng tự hào. “Tôi đến Hoa hậu Việt Nam với mong muốn trở thành người kể câu chuyện về quê hương, về phụ nữ Việt Nam”, cô chia sẻ.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-20/10/2026 14:05 PM (GMT+7)