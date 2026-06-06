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Giới trẻ lăng xê mốt khoe nội y trên phố

Sự kiện: Xu hướng thời trang đường phố

Nhiều cô gái trẻ biến áo ngực thành trang phục mặc ngoài, kết hợp đồ denim, áo ba lỗ, thể hiện vẻ năng động, hiện đại.

Giới trẻ lăng xê mốt khoe nội y trên phố - 1

Mốt diện trang phục hở nội y đang là xu hướng được nhiều bạn trẻ chọn mùa hè năm nay. Họ thường diện phong cách này khi đi cà phê, dạo phố hoặc trong các chuyến du lịch. Ảnh: Instagram Yeji Bae

Giới trẻ lăng xê mốt khoe nội y trên phố - 2

Blogger thời trang Chai Chanh phối áo ngực vàng bơ cùng chân váy cạp cao và bộ phụ kiện mang cảm hứng đại dương gồm vòng cổ và túi đan móc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Giới trẻ lăng xê mốt khoe nội y trên phố - 3

Blogger Trần Bảo Ngọc thể hiện sự năng động với bộ quần áo chấm bi gồm áo bomber và quần siêu ngắn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Giới trẻ lăng xê mốt khoe nội y trên phố - 4

Theo Elle, phong cách khoe nội y được gen Z ưa chuộng vì thể hiện sự tự do cá nhân, giải phóng cơ thể và nữ quyền. Ảnh: Instagram Yeji Bae

Giới trẻ lăng xê mốt khoe nội y trên phố - 5

Ngoài để lộ áo ngực, nhiều bạn trẻ còn chọn cách mặc lộ cạp quần nội y. Phong cách này được các thần tượng Kpop đình đám như Jennie nhóm Blackpink), Giselle nhóm aespa hay Asa của Babymonster theo đuổi. Ảnh: Instagram Gia Hy Truong

Giới trẻ lăng xê mốt khoe nội y trên phố - 6

Theo WWW, kiểu mặc nội y như một phần của trang phục thường từng là cách để giới quý tộc châu Âu thế kỷ 16 khoe sự giàu sang. Đến thập niên 1980, 2000, các ngôi sao như Madonna, Britney Spears, Paris Hilton biến mốt lộ dây quần lót, áo ngực thành xu hướng thu hút giới trẻ. Ảnh: Instagram leetynie

Giới trẻ lăng xê mốt khoe nội y trên phố - 7

Một bạn trẻ ở TP HCM thể hiện phong cách peekaboo (nửa kín nửa hở) với áo ngực gingham, tank top, dây chuyền và quần siêu ngắn. Ảnh: Instagram nruburn

Giới trẻ lăng xê mốt khoe nội y trên phố - 8

Một trong những kiểu mặc được nhiều người chọn còn là kết hợp nội y với trang phục xuyên thấu. Ảnh: Instagram Nga

Giới trẻ lăng xê mốt khoe nội y trên phố - 9

Lối ăn vận này đòi hỏi người mặc tự tin về hình thể và lựa chọn nội y kỹ càng, sao cho ăn ý với trang phục ngoài để tránh phản cảm. Theo WWW, người mặc nên chọn áo ngực bản rộng hoặc dáng quây, chất liệu dày để tạo sự kín đáo. Ảnh: Instagram oanhdaqueen

Mốt áo ngực hình viên đạn
Mốt áo ngực hình viên đạn

Nhiều nhà mốt và "tín đồ" thời trang ưa chuộng áo ngực hình viên đạn, biến chúng thành mốt hot.

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Theo Sao Mai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/05/2026 08:41 AM (GMT+7)
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