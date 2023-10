Gái xinh An Giang ngoài 30 vẫn nuột nà, dáng chuẩn chữ S vì không đi thang máy

Bùi Đình Hoài Sa là Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam đầu tiên, đăng quang vào năm 2015, trong quá khứ người đẹp từng chịu cuộc sống bị kỳ thị cũng như phải làm phục vụ quán bar để kiếm sống. Hiện tại sau gần 1 thập kỷ đăng quang, người đẹp nhận được nhiều ưu ái của công chúng, trở thành cái tên hot của các NTK Việt và xuất hiện trên nhiều sàn runway.

Người đẹp sở hữu vóc dáng nóng bỏng.

Liên lạc với Hoài Sa, cô cho hay để sở hữu vóc dáng mềm mại nữ tính, mình phải thường xuyên sử dụng hoocmon, sức khỏe người chuyển giới không được như người thường nhưng cô vẫn chú trọng việc tập luyện, ăn uống giữ dáng. Hai bộ môn chân dài An Giang yêu thích là yoga và thiền, thỉnh thoảng cô cũng đi bơi để thay đổi và giúp cơ thể dẻo dai hơn.

Cô được nhiều NTK tin tưởng, "chọn mặt gửi vàng".

Thế mạnh hình thể cùng khả năng trình diễn sắc sảo là điều giúp Hoài Sa được chú ý.

"Trải qua ba lần phẫu thuật, tôi bị ảnh hưởng sức khỏe nhiều nên luôn chú ý đến chế độ tập luyện. Tôi thường chạy bộ 30 phút mỗi ngày, ngồi thiền cũng như ăn nhiều rau củ quả, uống đủ nước, hạn chế đường béo và rượu bia; sinh hoạt, ngủ nghỉ điều độ để giữ gìn vóc dáng và làn da đẹp"

Hoài Sa chọn tập luyện nhẹ nhàng để giữ dáng.

Cô nhận được nhiều lời khen sau 8 năm đăng quang vì vóc dáng ngày càng đẹp.

Hoài Sa biết sức khỏe mình không tốt nên cô cân nhắc các môn thể thao để tập.

Ngoài ra, thay vì đi thang máy, Hoài Sa cũng thường chọn đi bộ, đi cầu thang hoặc đi chợ... các hoạt động bình thường mỗi ngày này cũng là cách tiêu hao năng lượng hiệu quả. Theo thống kê, một người trưởng thành đi bộ trong vòng 60 phút sẽ đốt cháy được khoảng hơn 200 calo, cách làm này có thể phù hợp với nhiều người cả nam và nữ.

Hiện tại người đẹp hài lòng với cuộc sống hiện tại, cô cảm thấy mình may mắn vì được thấu hiểu, yêu thương. Hoài Sa trải lòng: "Sinh ra với hình hài nam giới rồi chuyển thành nữ giới hoàn toàn, tôi may mắn được gia đình yêu thương, chấp nhận giới tính của tôi và là nguồn sức mạnh to lớn để tôi bước tiếp trên đường đời".

Người đẹp hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Cô sống với niềm yêu thương của gia đình, bạn bè.

