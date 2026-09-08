Diện đồ Thu theo phong cách của siêu mẫu quốc tế Lưu Văn

Là một siêu mẫu quốc tế, Lưu Văn không chỉ xuất sắc trong sự nghiệp mà còn sở hữu phong cách cá nhân đầy ấn tượng. Cô thường tránh xa những bộ trang phục hào nhoáng hay cầu kỳ thái quá, thay vào đó ưu tiên các món đồ đơn giản, thoải mái với kiểu dáng và màu sắc cơ bản, điểm xuyết bằng những chi tiết nổi bật đầy tinh tế. Phong cách của cô toát lên vẻ giản dị, gần gũi, vừa lý tưởng cho trang phục thường ngày, vừa dễ dàng để bất kỳ ai cũng có thể học hỏi và áp dụng. Hãy cùng chiêm ngưỡng 5 bộ trang phục phù hợp cho tiết trời chớm Thu của Lưu Văn để cảm nhận sức hút thời trang của một siêu mẫu hàng đầu.

Lưu Văn diện chiếc áo hai dây họa tiết đỏ-đen mang đậm hơi thở mùa lễ hội, phối cùng áo yếm đen bên trong để tạo nên vẻ ngoài vừa sành điệu vừa tinh tế. Cô kết hợp trang phục này với quần jeans ống đứng màu xanh và mũ lưỡi trai màu tím, tạo nên một bảng màu nhẹ nhàng và đầy lãng mạn. Đặc biệt, phong cách phối đồ nhiều lớp cho phần thân trên là lựa chọn hoàn hảo để phụ nữ thuộc mọi vóc dáng thử nghiệm. Nó vừa kín đáo, lại vừa mang vẻ lãng mạn và ngọt ngào đầy tự nhiên. Lưu Văn kết hợp kiểu tóc đuôi ngựa thấp với mũ lưỡi trai, phong cách dạo phố đầy ngẫu hứng này vừa sành điệu lại vừa cực kỳ ăn ảnh. Nếu sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, bạn có thể thử sửa chiếc quần jeans dài của mình thành kiểu ngắn hơn.

Phong cách thời trang sân bay của Lưu Văn chứa đựng nhiều chi tiết đầy tinh tế. Cô kết hợp chiếc áo nỉ cổ tròn màu tối đơn giản cùng chiếc quần short cùng tông màu và độ dài ngang gối, tạo nên vẻ ngoài vừa giản dị vừa sang trọng. Chiếc mũ lưỡi trai màu tím cùng kiểu tóc tết mang lại nét nữ tính, mềm mại, trong khi chiếc áo len kẻ sọc buộc ngang eo giúp phá vỡ sự đơn điệu và nâng tầm tổng thể bộ trang phục. Hoàn thiện bằng đôi giày lười (loafer), cả set đồ toát lên vẻ cuốn hút đầy thư thái và tự nhiên.

Làm sao tủ đồ mùa Thu có thể trọn vẹn nếu thiếu đi chiếc áo khoác cardigan len? Hãy thử kết hợp áo cardigan len màu trắng ngà với áo hai dây cotton màu trắng có phần gấu xếp nếp lấp ló bên dưới để tạo nên vẻ ngoài trẻ trung, nữ tính đầy cuốn hút. Hoàn thiện bộ trang phục bằng quần short và đôi giày thể thao phối màu hồng - xám để có được phong cách ngọt ngào đầy tinh tế.

Áo sơ mi trắng cũng có thể mang lại vẻ quyến rũ đầy cuốn hút. Lưu Văn khéo léo phối chiếc áo này theo phong cách khoe eo: cô mặc nó bên ngoài một chiếc áo tank top trắng dáng lửng và kết hợp cùng chân váy đen dài. Chi tiết viền ren trắng ở gấu váy tạo sự đồng điệu với màu áo, một bản phối đen-trắng đầy sáng tạo và phong cách.

Là món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo quanh năm, sự kết hợp giữa quần short denim và áo nỉ dài tay mang lại vẻ ngoài vừa thoải mái vừa đậm chất thể thao. Lưu Văn đã chọn phối quần short cùng chiếc áo nỉ cổ tròn trơn màu đơn giản, đồng thời tạo điểm nhấn bằng cách buộc một chiếc áo dệt kim màu xám đậm ngang eo, tạo nên một tổng thể vừa sành điệu lại vừa tinh tế. Chiếc mũ lưỡi trai màu xanh càng làm nổi bật thêm bảng màu của bộ trang phục.