Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Cận cảnh nhan sắc Trang Pháp ở tuổi 37

Sự kiện: Trang Pháp

Ở tuổi 37, Trang Pháp có sự nghiệp thăng hoa và giữ được nhan sắc quyến rũ, rạng ngời.

Cận cảnh nhan sắc Trang Pháp ở tuổi 37 - 1

Vừa qua, Trang Pháp trở thành tâm điểm chú ý khi góp mặt trong “Thanh xuân vô hạn - Đại nhạc hội Vu Hồ” (Wuhu Super Concert) cùng Vương Tâm Lăng, Ngô Khắc Quần, Hoàng Tiêu Vân, trước hơn 25.000 khán giả tại Trung Quốc. 

Cận cảnh nhan sắc Trang Pháp ở tuổi 37 - 2

Trang Pháp mang đến tổng cộng 6 tiết mục, gồm 4 ca khúc tiếng Việt và 2 ca khúc tiếng Trung. Cô mở màn bằng “Barbie”, rồi tiếp tục với “Hayho” bằng phong thái quen thuộc của một performer tự tin ở bất kỳ sân khấu nào.

Cận cảnh nhan sắc Trang Pháp ở tuổi 37 - 3

Sự xuất hiện của Trang Pháp tại "Wuhu Super Concert" không chỉ là một sân khấu cá nhân tại Trung Quốc, mà còn là thể hiện nỗ lực của nghệ sĩ Việt khi hoạt động trên thị trường quốc tế.

Cận cảnh nhan sắc Trang Pháp ở tuổi 37 - 4

Trang Pháp tên thật là Nguyễn Phạm Thùy Trang, cô sinh năm 1989 tại Paris, Pháp và trở về Việt Nam năm 17 tuổi. Nữ ca sĩ sở hữu khả năng hát, sáng tác bằng tiếng Anh, Pháp, Việt và từng ra mắt nhiều MV ca nhạc.

Cận cảnh nhan sắc Trang Pháp ở tuổi 37 - 5

Ngoài ra, Trang Pháp là chủ nhân của nhiều ca khúc nhạc phim nổi tiếng như: "Như là mơ" (phim Long Ruồi), "Phiên bản khác", "Gone Gone Gone" (phim Scandal), "Đến bên em" (Ba đám cưới một đời chồng), "Nếu như chưa từng quen" (Vợ tôi là số 1), "Turn up the fire" (Gái già lắm chiêu)... Nữ ca sĩ cũng gây ấn tượng khi tham gia chương trình "Đạp gió 2026" tại Trung Quốc.

Cận cảnh nhan sắc Trang Pháp ở tuổi 37 - 6

Ở độ tuổi U40, Trang Pháp vẫn giữ được thân hình nóng bỏng cùng vẻ ngoài trẻ trung.

Cận cảnh nhan sắc Trang Pháp ở tuổi 37 - 7

Nữ ca sĩ được đánh giá có sự nghiệp ổn định, nhan sắc ngày càng thăng hạng, quyến rũ.

Cận cảnh nhan sắc Trang Pháp ở tuổi 37 - 8

Nữ ca sĩ tự tin đăng tải trên trang cá nhân bức ảnh bikini nóng bỏng trong các chuyến nghỉ dưỡng biển.

Cận cảnh nhan sắc Trang Pháp ở tuổi 37 - 9

Vóc dáng quyến rũ, đôi chân nuột nà cùng vòng eo săn chắc của Trang Pháp nhận được vô số lời khen từ bạn bè và người hâm mộ.

Cận cảnh nhan sắc Trang Pháp ở tuổi 37 - 10

Bí quyết giữ gìn vóc dáng thon gọn, đường cong nóng bỏng của Trang Pháp nhờ vào chăm chỉ tập boxing và chơi nhiều môn thể thao ngoài trời như chèo sup, đánh golf hay tập gym, yoga, tập nhảy.

Cận cảnh nhan sắc Trang Pháp ở tuổi 37 - 11

Thời gian rảnh, nữ ca sĩ thường xuyên đi du lịch để tận hưởng cuộc sống, cũng như gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp và luôn chia sẻ những hình ảnh tươi tắn lên trang cá nhân. Ngoài tham gia biểu diễn ở các chương trình phù hợp, Trang Pháp vẫn tập trung sáng tác âm nhạc.

(Ảnh FB nhân vật)

Hai năm bứt phá của Trang Pháp
Hai năm bứt phá của Trang Pháp

Ca sĩ Trang Pháp ra nhiều sản phẩm được khán giả yêu thích như “Mãi là người Việt Nam”, “Bê tráp”, chinh phục các giải thưởng sau khi đoạt cúp Đạp gió...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Hằng (th) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/10/2026 09:05 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Trang Pháp Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN