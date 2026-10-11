Cận cảnh nhan sắc Trang Pháp ở tuổi 37

Vừa qua, Trang Pháp trở thành tâm điểm chú ý khi góp mặt trong “Thanh xuân vô hạn - Đại nhạc hội Vu Hồ” (Wuhu Super Concert) cùng Vương Tâm Lăng, Ngô Khắc Quần, Hoàng Tiêu Vân, trước hơn 25.000 khán giả tại Trung Quốc.

Trang Pháp mang đến tổng cộng 6 tiết mục, gồm 4 ca khúc tiếng Việt và 2 ca khúc tiếng Trung. Cô mở màn bằng “Barbie”, rồi tiếp tục với “Hayho” bằng phong thái quen thuộc của một performer tự tin ở bất kỳ sân khấu nào.

Sự xuất hiện của Trang Pháp tại "Wuhu Super Concert" không chỉ là một sân khấu cá nhân tại Trung Quốc, mà còn là thể hiện nỗ lực của nghệ sĩ Việt khi hoạt động trên thị trường quốc tế.

Trang Pháp tên thật là Nguyễn Phạm Thùy Trang, cô sinh năm 1989 tại Paris, Pháp và trở về Việt Nam năm 17 tuổi. Nữ ca sĩ sở hữu khả năng hát, sáng tác bằng tiếng Anh, Pháp, Việt và từng ra mắt nhiều MV ca nhạc.

Ngoài ra, Trang Pháp là chủ nhân của nhiều ca khúc nhạc phim nổi tiếng như: "Như là mơ" (phim Long Ruồi), "Phiên bản khác", "Gone Gone Gone" (phim Scandal), "Đến bên em" (Ba đám cưới một đời chồng), "Nếu như chưa từng quen" (Vợ tôi là số 1), "Turn up the fire" (Gái già lắm chiêu)... Nữ ca sĩ cũng gây ấn tượng khi tham gia chương trình "Đạp gió 2026" tại Trung Quốc.

Ở độ tuổi U40, Trang Pháp vẫn giữ được thân hình nóng bỏng cùng vẻ ngoài trẻ trung.

Nữ ca sĩ được đánh giá có sự nghiệp ổn định, nhan sắc ngày càng thăng hạng, quyến rũ.

Nữ ca sĩ tự tin đăng tải trên trang cá nhân bức ảnh bikini nóng bỏng trong các chuyến nghỉ dưỡng biển.

Vóc dáng quyến rũ, đôi chân nuột nà cùng vòng eo săn chắc của Trang Pháp nhận được vô số lời khen từ bạn bè và người hâm mộ.

Bí quyết giữ gìn vóc dáng thon gọn, đường cong nóng bỏng của Trang Pháp nhờ vào chăm chỉ tập boxing và chơi nhiều môn thể thao ngoài trời như chèo sup, đánh golf hay tập gym, yoga, tập nhảy.

Thời gian rảnh, nữ ca sĩ thường xuyên đi du lịch để tận hưởng cuộc sống, cũng như gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp và luôn chia sẻ những hình ảnh tươi tắn lên trang cá nhân. Ngoài tham gia biểu diễn ở các chương trình phù hợp, Trang Pháp vẫn tập trung sáng tác âm nhạc.

(Ảnh FB nhân vật)