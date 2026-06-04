Cách Địch Lệ Nhiệt Ba giữ nhan sắc top 10 đẹp nhất thế giới

Địch Lệ Nhiệt Ba vừa được chuyên trang điện ảnh lớn nhất thế giới IMDb đưa vào danh sách 10 nữ diễn viên đẹp nhất thế giới 2026, tiếp tục khẳng định sức hút của một trong những mỹ nhân nổi bật nhất làng giải trí châu Á.

Với gương mặt sắc nét, làn da trắng sáng và vóc dáng cân đối, nữ diễn viên người Tân Cương nhiều năm qua luôn nằm trong nhóm ngôi sao có ảnh hưởng lớn về thời trang và làm đẹp tại Trung Quốc. Bí quyết của cô không nằm ở các phương pháp cầu kỳ mà đến từ việc duy trì đều đặn những thói quen chăm sóc cơ thể mỗi ngày. Ảnh: Sina

Ưu tiên dưỡng ẩm tối đa

Một trong những bí quyết được Địch Lệ Nhiệt Ba nhắc đến nhiều nhất là dưỡng ẩm. Do thường xuyên trang điểm đậm khi quay phim và có làn da thiên khô, cô đặc biệt chú trọng các bước cấp nước cho da. Theo Vogue Đài Loan, nữ diễn viên duy trì thói quen đắp mặt nạ vào cả buổi sáng lẫn buổi tối sau khi làm sạch da để giúp da giữ độ ẩm, hạn chế tình trạng xỉn màu và khô ráp. Làn da đủ độ ẩm thường phản chiếu ánh sáng tốt hơn, tạo hiệu ứng căng bóng tự nhiên mà không cần quá nhiều lớp trang điểm.

Chống nắng nghiêm ngặt khi làm việc ngoài trời

Lịch trình ghi hình dày đặc khiến Địch Lệ Nhiệt Ba thường xuyên phải hoạt động dưới nắng. Vì vậy, chống nắng được xem là bước chăm sóc da quan trọng nhất của cô. Nữ diễn viên luôn thoa kem chống nắng trước khi trang điểm, mang theo xịt chống nắng khi làm việc và thường xuyên đội mũ hoặc sử dụng các biện pháp che chắn khi quay ngoại cảnh. Cô có thói quen dặm lại chống nắng sau vài giờ nếu phải ở ngoài trời trong thời gian dài.

Tia UV là nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa sớm, tăng sắc tố và làm suy giảm collagen. Vì thế, chống nắng đều đặn thường mang lại hiệu quả lớn hơn nhiều sản phẩm chống lão hóa đắt tiền.

Địch Lệ Nhiệt Ba chú trọng hai bước chống nắng và dưỡng ẩm trong quy trình làm đẹp hàng ngày. Ảnh: QQ

Uống sữa và chú trọng dinh dưỡng

Một thói quen khác Địch Lệ Nhiệt Ba từng chia sẻ là cô duy trì uống sữa mỗi ngày. Theo Vogue Đài Loan, cô tin rằng nguồn protein và vitamin trong sữa góp phần hỗ trợ làn da mềm mại, mịn màng hơn. Bên cạnh đó, trong nhiều chương trình giải trí, nữ diễn viên cũng tiết lộ cô không theo đuổi các chế độ ăn kiêng cực đoan. Thay vào đó, cô ưu tiên ăn uống điều độ để duy trì năng lượng cho lịch trình làm việc cường độ cao. Việc bổ sung đủ protein, vitamin A, C, E cùng các chất chống oxy hóa từ thực phẩm tự nhiên giúp hỗ trợ quá trình tái tạo da và làm chậm dấu hiệu lão hóa.

Luôn tẩy trang kỹ sau khi làm việc

Việc phải trang điểm liên tục khiến làm sạch da trở thành nguyên tắc không thể bỏ qua với nữ diễn viên sinh năm 1992. Địch Lệ Nhiệt Ba luôn ưu tiên tẩy trang kỹ và làm sạch da ngay sau khi kết thúc công việc. Đây được xem là bước giúp hạn chế tình trạng bít tắc lỗ chân lông, nổi mụn và suy giảm hàng rào bảo vệ da. Làm sạch đúng cách là nền tảng của mọi quy trình chăm sóc da, đặc biệt với những người thường xuyên sử dụng mỹ phẩm hoặc làm việc dưới ánh đèn sân khấu.

Ngủ nghỉ và giữ tinh thần tích cực

Bên cạnh các bước chăm sóc bên ngoài, người hâm mộ Trung Quốc thường nhắc đến năng lượng tích cực và sự vui vẻ của Địch Lệ Nhiệt Ba như một phần tạo nên sức hút riêng của cô. Dù lịch trình bận rộn, nữ diễn viên nhiều lần chia sẻ tầm quan trọng của việc nghỉ ngơi, phục hồi cơ thể và giữ tâm trạng ổn định. Giấc ngủ chất lượng giúp cơ thể sản sinh hormone tăng trưởng, hỗ trợ tái tạo tế bào da và giảm các dấu hiệu mệt mỏi trên gương mặt.

Từ dưỡng ẩm kỹ, chống nắng nghiêm ngặt đến duy trì dinh dưỡng cân bằng, những bí quyết của Địch Lệ Nhiệt Ba đều xoay quanh nguyên tắc chăm sóc da bền vững thay vì chạy theo các xu hướng làm đẹp ngắn hạn. Chính sự kiên trì đó được cho là một trong những yếu tố giúp nữ diễn viên giữ vững vị trí biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Hoa ngữ nhiều năm qua.

Địch Lệ Nhiệt Ba là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu nổi tiếng. Ảnh: Sina

Địch Lệ Nhiệt Ba là diễn viên, người mẫu nổi tiếng của Trung Quốc, sinh ngày 3/6/1992 tại Tân Cương. Cô tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải và gia nhập làng giải trí năm 2013 dưới sự quản lý của công ty Gia Hành Thiên Hạ. Nữ diễn viên ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim ăn khách như Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa, Em là niềm kiêu hãnh của anh, Trường Ca Hành và An Lạc Truyện. Với vẻ đẹp lai đặc trưng của người Duy Ngô Nhĩ cùng vóc dáng nổi bật, Địch Lệ Nhiệt Ba nhiều năm liền là gương mặt được yêu thích hàng đầu châu Á.