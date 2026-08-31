"Bóc" trang phục MV Fallen Angel: Sắc đỏ "thay mặt" kể lại sự nghiệp của Jennie

Mở đầu MV Fallen Angel, Jennie xuất hiện cùng chiếc váy voan trắng thướt tha, bồng bềnh. Dáng vẻ của cô gợi cho người xem nhớ đến một nàng thiên thần với vẻ đẹp thanh thoát, không vướng bụi trần. Nhưng chỉ ngay sau khi đắm mình trong cơn mưa, một bản ngã khác dần lộ diện.

Tạo hình thứ hai của Jennie khá đơn giản với một chiếc váy màu đỏ bằng satin, điểm xuyết chi tiết ren hút mắt. Trong tạo hình này, cô xõa tóc, tung bay trên đồng cỏ như tự do, đắm mình tận hưởng những gì tốt đẹp nhất ở thực tại.

Màu đỏ vốn tượng trưng cho quyền lực và sức mạnh. Bản thân Jennie, dù từng thừa nhận mình không hợp với màu đỏ, lại luôn trùng hợp mặc trang phục màu đỏ ở mỗi giây phút cô "mở khóa" một đỉnh cao mới trong suốt sự nghiệp âm nhạc của mình.

Lần đầu tiên mà Jennie cùng sắc đỏ đi vào biểu tượng là tại sân khấu Inkigayo năm 2018. Chỉ sau 13 ngày ra mắt với tư cách cá nhân, Jennie cùng SOLO đã nhanh chóng mang về chiếc cúp đầu tiên. Từ đây, chiếc váy quây đỏ rực của Rebecca de Ravenel, phối cùng vòng ngọc trai và mái tóc suông thẳng, đã trở thành một trong những tạo hình "huyền thoại" nhất của cô.

Đến tháng 1/2019, "IT girl" đình đám xứ Hàn lại tái xuất với một chiếc váy đỏ và ca khúc SOLO nhưng tâm thế đã hoàn toàn đổi khác. Giữa lúc tin đồn hẹn hò từ Dispatch bủa vây, Jennie xuất hiện với thần thái tự tin, đối diện với muôn vàn ống kính và cả những lời dèm pha. Đây chính là động thái ngầm đáp trả của Jennie rằng cô sẽ đứng vững ở vị trí này, bất chấp các "chiêu bài" của Dispatch.

Jennie công khai "cà khịa" Dispatch.

Khoác lên mình một chiếc váy lệch vai, đính nơ to bản cách điệu màu đỏ rực rỡ, sải bước trên một chiếc thảm đỏ và "phần còn lại là lịch sử" - Jennie trở thành nữ rapper đầu tiên của nhà YG công khai "đá xéo" Dispatch.

Năm 2025, Jennie diện một chiếc đầm midi cúp ngực màu đỏ Burgundy để nhận giải Global Force của Billboard Women in Music.

Màu đỏ "phủ sóng" trong thời kỳ like JENNIE.

Trong suốt thời kỳ quảng bá cho like JENNIE - ca khúc khẳng định cá tính độc nhất và sức ảnh hưởng không thể thay thế, trang phục của main rapper nhà BLACKPINK vẫn liên tục "nhuộm đỏ" hàng loạt sân khấu lớn nhỏ.

Đầu năm 2026, Jennie lập cú hat-trick rực rỡ tại Lễ trao giải Golden Disc Awards với 3 cúp cá nhân: "Daesang Nghệ sĩ của năm", "Ca khúc nhạc số xuất sắc" và "Sức ảnh hưởng toàn cầu". Đáng chú ý, cả tạo hình thảm đỏ và trang phục nhận giải của Jennie đều mang sắc đỏ hút mắt, khiến netizen chỉ biết trầm trồ "chắc chắn là màu vía".

Ở đoạn cuối MV Fallen Angel, hai bản ngã của Jennie đứng trước nhau như một cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại. Dù cùng khoác lên mình sắc đỏ, họ lại mang hai tinh thần đối lập. Jennie đang say ngủ bên cạnh cô gái nhỏ vẫn là cô của những ngày đầu - ngây thơ tin rằng thế giới vốn dịu dàng và đẹp đẽ như một đóa hồng.

Còn Jennie ở phía đối diện là hình hài của hiện tại, khi cô đã hiểu rằng vẻ đẹp của hoa hồng chưa bao giờ nằm ở sự mềm mại đơn thuần, mà còn được mài giũa từ những chiếc gai sắc nhọn nhất.

Trang phục màu đỏ xuất hiện hai lần trong Fallen Angel, tượng trưng cho hào quang xuyên suốt từ lúc cô chập chững vào nghề cho đến hiện tại, nhưng cũng chứng kiến tâm thế ngày càng trưởng thành của cô.

Trang phục còn lại trong Fallen Angel mang một màu sắc cổ điển và trang nhã, đưa khán giả như quay về với những thước phim xưa cũ, cũng quay về với "tổ ấm" sâu kín nhất trong trái tim của Jennie. Những viên đá lạnh lẽo lại đang bao bọc cho những đóa hồng xanh - món quà mà mẹ Jennie luôn đều đặn tặng cho cô vào dịp sinh nhật hằng năm.