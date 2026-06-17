Á hậu Phương Nga thích Messi, dự đoán Argentina thắng Algeria

Phương Nga cho biết mỗi kỳ World Cup là khoảng thời gian gia đình cô có thêm rất nhiều câu chuyện thú vị. Nếu như cô xem bóng đá với tâm thế thư giãn, tận hưởng không khí lễ hội thì chồng cô - diễn viên Bình An lại thuộc nhóm khán giả theo dõi rất kỹ từng trận đấu, từ đội hình ra sân, chiến thuật cho đến những thống kê bên lề.

“Anh An có thể nhớ tên cầu thủ, lịch thi đấu và thậm chí là cả những thông tin mà tôi không hiểu sao anh ấy nhớ được. Còn tôi thường xem theo kiểu ai đá đẹp hơn, đội nào tạo cảm xúc nhiều hơn,” Phương Nga chia sẻ.

Á hậu Phương Nga dự đoán Argentina giành chiến thắng 2-1 trước Algeria.

Nhắc đến trận Argentina gặp Algeria, Á hậu Việt Nam cho biết cô không phải chuyên gia bóng đá nên sẽ không đưa ra những nhận định về chuyên môn. Tuy nhiên, với tư cách một người yêu thích không khí World Cup, cô vẫn nghiêng về chiến thắng dành cho đội bóng Nam Mỹ.

“Ở nhà tôi, cứ nhắc đến Argentina là gần như mặc định sẽ nhắc đến Messi. Tôi nghĩ nhiều gia đình Việt Nam cũng giống vậy. Có những người không theo dõi bóng đá thường xuyên nhưng đến World Cup vẫn muốn xem Messi thi đấu. Anh Bình An cũng là một trong những người như thế”, cô nói.

Theo Phương Nga, Argentina luôn mang đến cảm giác của một đội bóng lớn, giàu bản lĩnh và biết cách tỏa sáng ở những thời điểm quan trọng. Cô dự đoán Argentina sẽ giành chiến thắng 2-1.

“Điều tôi thích ở World Cup là mọi người có thêm lý do để tụ tập, trò chuyện và cổ vũ cùng nhau. Có những người bình thường không xem bóng đá nhưng đến World Cup vẫn hào hứng thức khuya. Không khí đó rất đặc biệt,” cô chia sẻ.

Trận Argentina gặp Algeria thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi chờ đợi màn trình diễn của siêu sao Lionel Messi trong hành trình bảo vệ ngôi vương của đội tuyển Argentina. Ở tuổi 39, anh vẫn là tâm điểm của mọi sự chú ý mỗi khi xuất hiện trên sân cỏ.