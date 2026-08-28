53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam check-in 'tứ đại đỉnh đèo' Ô Quy Hồ

Không ít thí sinh cho biết các bộ trang phục truyền thống để lại cho họ ấn tượng bởi sự cầu kỳ và những câu chuyện, văn hóa trong từng chi tiết. Mỗi trang phục mang đặc trưng riêng, từ cách phối màu, hoa văn cho tới những món phụ kiện đi kèm.