53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam check-in 'tứ đại đỉnh đèo' Ô Quy Hồ
53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 khoác trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng cao Tây Bắc khám phá đèo Ô Quy Hồ - một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam.
Trong hành trình đến với Ô Quy Hồ ngày 26/8, các cô gái diện trang phục của dân tộc Si La, Cống, Lự, Dao, Mông. Những gam màu rực rỡ, hoa văn và kiểu dáng đặc trưng của từng bộ trang phục tạo nên hình ảnh đầy màu sắc giữa không gian núi rừng hùng vĩ.
Nguyễn Hải Yến - nữ sinh quê Thái Nguyên, đang chuẩn bị cho Hoa hậu Việt Nam 2026 với tâm thế tự tin. Cô mang trong mình nét đẹp văn hóa và du lịch...
Theo Duy Nam - Dương Triều ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-27/08/2026 11:59 AM (GMT+7)