Vợ cũ kể 'cuộc trò chuyện đáng sợ nhất' khi nói chia tay Bill Gates

Trong cuốn sách sắp ra mắt The Next Day, Melinda kể lại việc mời đồng sáng lập Microsoft đến New Mexico vào tháng 2/2020 trong một chuyến đi mà ban đầu bà dự định đi một mình. Khi đến nơi, bà phát hiện ra căn nhà thuê còn trống vì cặp sống ở đó đã chia tay. Dù cả hai cố gắng xem đó như một kỳ nghỉ bình thường, vào đêm cuối cùng của chuyến đi, Melinda đã nói với chồng về ý muốn ly thân.

Bà Melinda đề nghị ly hôn tỷ phú Bill Gates một năm trước khi hai người chính thức đường ai nấy đi. Ảnh: People

Vào thời điểm đó, con gái út của họ, Phoebe, đang học năm cuối trung học, nên Melinda đề nghị tiếp tục sống ở Seattle cho đến khi con tốt nghiệp. "Đó là một trong những cuộc trò chuyện đáng sợ nhất mà tôi từng trải qua", bà viết trong một đoạn trích được People đăng tải hôm 2/4. Bà nói thêm rằng Bill Gates đã rất buồn, thất vọng nhưng cũng tỏ ra thấu hiểu và tôn trọng.

Khi trở về nhà, họ vẫn giữ hình ảnh một gia đình đoàn kết để ủng hộ Quỹ Gates. Tuy nhiên, Melinda quyết định đã đến lúc bước ra khỏi cuộc hôn nhân 27 năm.

Mùa hè năm đó, cặp vợ chồng nổi tiếng giới công nghệ đã có một cuộc trò chuyện dài và đôi lúc "nhẹ nhàng" khi Melinda nói muốn ly hôn. "Bill nổi tiếng là một trong những nhà đàm phán khó tính nhất thế giới", bà viết, suy nghĩ về những tháng ngày khó khăn sắp tới.

Người phụ nữ 60 tuổi cũng tiết lộ bà đã bắt đầu bị những cơn hoảng loạn. Mặc dù quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn rất khó khăn và kéo dài, bà cho hay mọi thứ diễn ra nhanh chóng sau khi họ đạt được thỏa thuận.

Tỷ phú Bill Gates và vợ cũ có ba con chung. Ảnh: Instagram Melinda French Gates

Tháng 5/2021, tỷ phú Bill Gates và vợ ra thông cáo chung tuyên bố ly hôn. Một năm sau, bà Melinda tiết lộ mối quan hệ của chồng cũ với tội phạm tình dục Jeffrey Epstein là một trong những nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ hôn nhân.

Trong một tuyên bố với CBS, Bill Gates, 69 tuổi, gọi mối quan hệ với Epstein, người đã tự tử trong tù vào tháng 8/2019 trong khi chờ xét xử về tội buôn bán tình dục, là một "sai lầm". Melinda cũng cho biết bà không còn tin tưởng Bill Gates sau khi giải quyết vụ ông ngoại tình với một nhân viên Microsoft.

Cặp vợ chồng cũ có ba con: Jennifer, 28 tuổi, Rory, 25 tuổi và Phoebe, 22 tuổi. Cuốn sách The Next Day: Transitions, Change and Moving Forward của Melinda được phát hành vào ngày 15/4.