Bill Gates bị nhân viên gọi là 'người đàn ông đáng sợ nhất thế giới'

Bill Gates, người đồng sáng lập Quỹ Bill and Melinda Gates, được cho là khiến các nhân viên luôn "run cầm cập", nhà báo Anupreeta Das của tờ New York Times viết trong cuốn tiểu sử mới của bà về vị tỷ phú này có tên Billionaire, Nerd, Savior, King: Bill Gates and His Quest to Shape Our World.

Trong khi cả thế giới coi Bill Gates là một "chính khách toàn cầu", những người từng tiếp xúc với ông trong công việc lại coi Bill Gates như một nhà "quân chủ chuyên chế". Một cựu nhân viên của Quỹ Bill and Melinda Gates chia sẻ với Das: "Ông ấy là người đáng sợ nhất thế giới. Khi đọc giấy tờ, ông ấy chỉ lướt qua rồi quay lại nói với bạn rằng 'chú thích ở trang 9 không khớp với chú thích ở trang 28'".

Một cựu giám đốc điều hành của quỹ cũng tiết lộ với tác giả cuốn Billionaire, Nerd, Savior, King: Bill Gates and His Quest to Shape Our World rằng trong các cuộc họp, Bill Gates "giống như một vị vua đang điều hành triều đình". Vị tỷ phú 68 tuổi được ví như Vua Louis XV và các nhân viên là quần thần "đang cúi mình, phục tùng ông để tranh sủng".

Một cựu giám đốc điều hành khác nói rằng các nhân viên đều "để ý từng biểu cảm nhỏ của Bill Gates" trong các cuộc họp. Das viết trong sách: "Chỉ cần một nụ cười hay cái gật đầu cũng có thể có nghĩa ông ấy đồng ý; còn nếu khuôn mặt vô cảm thì có nghĩa ông ấy không chấp thuận".

Theo tác giả, phản ứng của Gates, dù là thế nào, cũng sẽ là chủ đề bàn tán của nhân viên trong nhiều ngày sau. Một người từng tham dự các buổi họp chiến lược cho biết: "Khi cuộc họp kết thúc, mọi người trở lại bàn làm việc và phân tích các câu hỏi, biểu hiện của Bill Gates. Họ sẽ ăn mừng nếu thấy đã gây ấn tượng được với sếp".

Kể từ khi vợ cũ của Bill Gates rời bỏ tổ chức từ thiện, Quỹ Bill and Melinda Gates được đổi tên thành Quỹ Gates. Bà Melinda French Gates đã ly hôn với nhà sáng lập Microsoft sau khi ông bị cáo buộc ngoại tình và có quen biết thân tình với tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Phản hồi về những thông tin trong cuốn sách, người phát ngôn của Gates nói với Business Insider: "Gần như chỉ dựa vào lời kể lại của người thứ hai, thứ ba và các nguồn ẩn danh, cuốn sách bao gồm những cáo buộc cực kỳ giật gân và những lời dối trá trắng trợn, phớt lờ những sự thật đã được văn phòng của chúng tôi nhiều lần cung cấp cho tác giả".

